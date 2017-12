Idei trăznite de a „livra“ darurile de Moş Nicolae. Unde pot fi puse cadourile

Noaptea de 5 spre 6 decembrie este una magică. Acum sunt împărţite primele daruri ale lunii cadourilor. Cei mai mulţi părinţi, fraţi sau prieteni pun darurile pe care vor să le împartă de Moş Nicolae în ghete, iar pentru aceasta cei din casă sunt îndemnaţi să lustruiască de zor la încălţăminte.



Însă nu în toate casele este respectată tradiţia umplerii ghetelor cu dulciuri şi fructe. „Când eram copil, în ghete găseam vărguţa, semn că trebuia să fiu mai bun în următorul an, iar cadourile, de cele mai multe ori dulciuri, erau ascunse în altă parte. Ţin minte că într-un an, ningea, iar mama ne-a pus pungile cu fructe pe pervaz. Le-am luat de acolo acoperite cu fulgi“, a povestit Costi.



Unii pun cadourile pe preşul de la intrare, sună la uşă, iar când cei mici merg să vadă cine este la intrare găsesc cadourile. Darurile mai pot fi puse sub pernă, şi pot fi găsite înainte de culcare sau dimineaţa la trezire.



Cei care locuiesc la casă le pot agăţa de crengile copacilor sau le pot pune pe acoperiş într-un loc accesibil. „Într-un an, am găsit cadourile sub hainele pe care trebuia să le aşez în dulap. Mama le pusese acolo şi aş fi dat peste ele doar dacă făceam ordine“, îşi aminteşte Alexandra.



Pe 6 decembrie creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiţi sfinţi.