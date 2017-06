FOTO Tablouri pentru care ieşenii au licitat chiar şi 10.000 de lei. Cu cât s-a cumpărat un tricou semnat de Hagi

Cea de-a VI-a ediţie a Balului de La Castel, eveniment caritabil organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany din Iaşi, a strâns joi seară în jur de 400 de participanţi. Timp de aproape trei ore, prezentatorii Melania Medeleanu şi Pavel Bartoş au ajutat la strângerea de fonduri pentru susţinerea a 180 de tineri cu dificultăţi din judeţ.



Vinuri, tricouri cu autografe ale sportivilor de top precum Gheorghe Hagi şi Horia Tecău, ţinute de gală, gadgeturi şi numeroase opere de artă s-au aflat în catalogul de licitaţie de la ediţia din acest an a Balului de La Castel.



Licitaţiile cele mai aprinse au fost în jurul obiectelor de artă. Cea mai mare sumă a fost oferită pentru tabloul donat de Daniela Grapă- „Ecce Homo“. Preţul de pornire la licitaţie a fost de 5.000 de lei, iar în final opera a fost achiziţionată cu 10.500 de lei. Una dintre cele mai lungi licitaţii a fost cea pentru tabloul donat de PAVOT, „Wonder“ al Irinei Jijian. Opera de artă de 70X50 de centimetri a avut un preţ de pornire de 3.000 de lei, iar în final şi-a triplat valoarea, ajungând la 10.000 de lei.



Un puternic interes a fost şi pentru creaţia lui Ion Nedelcu- „Privire“, o pictură în vin pentru care licitaţia a pornit de la 1.000 de lei şi s-a încheiat la 4.500 de lei. La fel de mare atractive au fost şi obiectele vestimentare scoase la licitaţie. Cea mai mare sumă a fost dată pentru rochia „Golden carnation dressy gown“ by Maressia. „Ţesăturile folosite pentru crearea rochiei şi firele utilizate în broiderie sunt 100% naturale“, a spus Melania Medeleanu, în momentul prezentării rochiei negre. Preţul de pornire a fost de 1.500 de lei, dar dorinţa doamnelor de a avea un astfel de produs în garderobă a făcut ca rochia să fie vândută cu 3.000 de lei.



Tricourile sportivilor au reprezentat un alt moment de atracţie pentru cei prezenţi la evenimentul caritabil. Astfel, un tricou semnat de Gheorghe Hagi (FOTO Andrei Cucu) a fost cumpărat cu 4.000 de lei, în timp ce un altul semnat de Horia Tecău a fost licitat până la suma de 3.500 de lei.

În urma licitaţiilor, organizatorii au anunţat că au strâns suma de 22.000 de euro, în timp ce în jurul întregului eveniment s-au adunat donaţii de 60.000 de euro, depăşindu-se astfel suma strânsă la ediţia anterioară, de 57.000 de euro.



La eveniment a luat parte şi primarul Mihai Chirica care a ţinut să felicite organizatorii: „Felicitări, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany pentru continuitate şi realizările frumoase! Balul de la Castel reuneşte la iniţiativa voastră, în fiecare an, peste 400 de personalităţi marcante din mediul cultural, medical sau de afaceri din regiunea Moldovei şi nu numai, pentru a sprijini copiii şi tinerii în dificultate“.

