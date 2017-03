Disperarea unei mame care şi-a pierdut definitiv copiii. Acuzată de răpirea lor internaţională, tânăra iese în stradă

O mamă disperată din judeţul Iaşi cere ajutor românilor să se solidarizeze şi să o ajute să-şi păstreze acasă copiii. Elena Căpităniţa, în vârstă de 31 de ani, şi-a pierdut definitv cei doi băieţi pe care i-a făcut cu un cetăţean italian, după ce fostul concubin a acuzat-o de răpire internaţională de minori.

În 2015, din cauza abuzurilor fizice şi psihice la care susţine că a fost supusă, ieşeanca a părăsit Roma, împreună cu cei doi minori, şi a revenit, cu acceptul tatălui copiilor, acasă, în judeţul Iaşi. În octombrie 2016, tânăra a fost notificată de Tribunalul Bucureşti că este acuzată de fostul concubin de răpire internaţională de copii. Peste patru luni, pe 17 februarie 2017, recursul ieşencei a fost respins şi astfel Curtea de Apel Bucureşti a dispus „înapoierea copiilor la adresa de reşedinţă din buletin“. Adică în Italia, în casa bunicilor celor doi minori, acolo unde tatăl i-a abandonat după ce s-a săturat de ei, după cum a arătat ieşeanca. Sâmbătă, 4 martie, ieşeanca organizează un miting autorizat de Primăria Iaşi prin care protestează în Piaţa Unirii din Iaşi împotriva deciziei judecătorilor bucureşteni care, spune ea, i-au încredinţat copiii unui tată violent. Tot atunci, ieşenii pot semna petiţia pe care tânăra mămică a iniţiat-o în mediul online, „Spune NU exportului de minori”.

„Situaţia este foarte gravă: eu risc închisoarea dacă nu-mi predau copiii. Am dat viaţă la doi copii, m-am rugat să se nască sănătoşi, şi acum nu mai am niciun drept asupra lor ca mamă. Risc să mi-i crească doi bătrâni, şi nu tatăl lor, pentru că pe el nu-l interesează absolut deloc copiii, într-un mediu în care ei au văzut numai răutate, numai violenţă, numai mizerie. Eu nu beau, nu fumez, nu-mi bat copiii. Dimpotrivă, eu îmi iubesc copiii, eu i-am înscris la cursuri, eu merg cu ei la psiholog, eu merg cu ei la dansuri, vreau să-i dau la pian... Cu toate astea, drepturile mele de mamă şi binele suprem al copiilor nu este luat în calcul“, a precizat ieşeanca.

Poveste de dragoste la Roma

Povestea Elenei în Italia a fost, la început, frumoasă. Ieşeanca povesteşte că primii ani de relaţie cu italianul Francesco Menniti au fost liniştiţi, cu promisiuni de căsătorie şi cu declaraţii de iubire. Bărbatul s-ar fi transformat după câţiva ani, când ar fi început să o bată, să o înşele, să o închidă în casă, să o ameninţe cu moartea şi să o abandoneze la părinţii săi.

Românca a trăit în concubinaj cu italianul timp de opt ani, relaţie în urma căreia s-au născut Gabriel şi Francesco, de cinci, respectiv trei ani. „La început a fost bine, dar cu timpul a devenit un bărbat foarte violent. La început stăteam împreună, dar apoi ne-a abandonat. Mi-a făcut mie şi lui Gabriel valiza, în timp ce eram însărcinată în luna a opta cu al doilea copil, şi m-a trimis la părinţii lui. El avea foarte multe relaţii extraconjugale şi vorbea de faţă cu mine şi cu copilul cu prostituate. Atunci ne-am certat, iar el mi-a făcut valiza şi m-a dus la părinţii lui. Când am născut al doilea copil, deja locuiam de o lună la părinţii lui“, a arătat Elena.



În septembrie 2015, cu acceptul concubinului - care s-a ocupat de cumpărarea biletelor de avion şi care i-a condus la aeroport, tânăra a venit la Iaşi. Odată ajunsă în ţară, Elena a cerut sprijin autorităţilor, arătându-le dovezile că a fost victima abuzurilor constante din partea fostului concubin. Timp de patru luni, ieşeanca şi cei doi minori au locuit în centrul pentru victime ale violenţei domestice de la Protecţia Copilului Iaşi.

Potrivit mamei, în momentul în care a ajuns în centrul pentru protecţia victimelor violenţei, băiatul cel mare era depresiv, se comporta abuziv cu ceilalţi copii, desena totul în negru şi avea coşmaruri. Conform unui raport întocmit de unul dintre specialiştii care au lucrat cu Gabriel, „la una dintre şedinţe, minorul a evocat o scenă de violenţă domestică în care îşi amintea că se afla sub masă, cu mâinile la urechi, părinţii lui se certau, mama era furioasă şi plângea, tatăl era furios şi a bătut-o pe mami. Întrebat minorul cum simţea el, emoţia identificată de copil a fost de frică şi nevoia ca totul să se termine“.

După aproape un an de la părăsirea Italiei, ieşeanca a fost anunţată de Tribunalul Bucureşti că este acuzată de răpire internaţională de copii. „În iunie 2016 a deschis acţiune pe răpire internaţională de minori, iar eu am fost anunţată în octombrie. Argumentul lui este că băieţii s-au născut în Italia, şi acolo trebuie să revină. După 17 termene, am pierdut procesul definitiv, adică copiii trebuie să revină în Italia, cu titlu executoriu. Am intentat recurs, şi mi-a fost respins de Curtea de Apel Bucureşti. Asta cu toate că a recunoscut în faţa judecătorului că m-a bătut, că nu l-a vrut pe al doilea copil, că m-a abandonat la părinţii lui. Acum, copiii trebuie să revină la domiciliul legal din Italia, adică la părinţii tatălui lor, că noi acolo aveam adresa, în timp ce el locuia în altă parte“, a mai arătat ieşeanca.

Potrivit ultimei citaţii primite, pe 10 februarie, Elena Căpităniţa trebuie să predea cei doi copii şi actele acestora unui executor judecătoresc din Iaşi, pentru a pune în aplicare decizia Curţii de Apel Bucureşti.



Citeşte şi:

INTERVIU Avertismentul unui medic cardiolog: „Există infarctul silenţios, mai greu de diagnosticat, uneori prea târziu“