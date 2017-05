Cum s-a redus de 10 ori numărul angajaţilor de la una dintre cele mai vechi fabrici de confecţii din ţară

Analiza prezentată Consiliului de Administraţie de la Iaşitex pentru 2016 arată evoluţia îngrijorătoare a numărului de angajaţi. Practic, la finalul anului trecut, în fosta Ţesătura lucrau 188 de salariaţi, de zece ori mai puţini faţă de 2003, când în fabrică erau peste 1.800 de salariaţi. „În anul 2016 numărul de angajaţi a fost corelat permanent cu numărul de personal normat pentru realizarea programului de fabricaţie. Astfel, numărul de personal a evoluat de la 195 de angajaţi la data de 01.01.2016, la 188 angajaţi la data de 31.12.2016, ceea ce reprezintă o scădere de personal de 3,59%. Numărul mediu scriptic realizat în anul 2016 a fost de 184 salariaţi, din care 175 activi şi 9 cu contractele individuale de muncă suspendate. Din cei 184 salariaţi, 134 au fost muncitori direct productivi (72,83%), 23 muncitori indirect productivi (12,5%) şi 27 personal TESA (14,67%)“, reiese din raportul companiei înaintat Bursei de Valori.



Fluctuaţia de personal a fost una foarte mare în cursul anului trecut. Practic, în 2016 au încetat contractele colective pentru 39 de persoane. Cele mai multe persoane, respectiv 21 şi-au dat demisia, în timp ce 4 angajaţi au fost vizaţi de „concedieri colective/individuale“. Pentru 3 persoane s-a decis desfacerea disciplinară a contractului de muncă, iar alte 8 persoane s-au pensionat.

„Salariaţii au părăsit societatea în principal pentru: câştiguri salariale mai bune la alţi angajatori (comerţ, construcţii, unităţi bugetare), plecarea în străinătate, mutarea în localităţi rurale din judeţul Iaşi pentru reducerea cheltuielilor de transport, neadaptarea la cerinţele postului în cazul personalului angajat pentru calificare la locul de muncă în meseria de confecţioner sau din cauza unor afecţiuni medicale“, se arată în analiza companiei.



Anul trecut, cifra de afaceri a companiei a ajuns la 24,6 milioane de lei, în scădere cu 13% faţă de cea raportată în 2015 şi cu aproape 5% mai puţin faţă de estimările de la începutul lui 2016. Faţă de anul precedent, compania nu a mai încheiat pe pierderi, ci a avut un câştig net de 111.500 de lei. Cea mai mare parte a producţie din 2016 a ajuns la export, respectiv 62%.

„Principalii concurenţi ai SC Iaşitex pe piaţa ţesăturilor cu destinaţia îmbrăcăminte de lucru şi de protecţie sunt Vastex Vaslui şi UT Timişoara, dar şi un număr foarte mare de importatori de ţesături printre care amintim firme ca Tex Line Timişoara, Romaserv Bucureşti, Textil Bucureşti. Pe lângă aceşti importanţi concurenţi mai există o categorie aparte de producători, care, chiar dacă activitatea lor de producţie nu este orientată în mod special spre ţesăturile de bumbac, au capacitatea tehnologică necesară producerii acestora, le-au produs în trecut şi le deţin în stoc şi le mai produc ocazionat de o comandă importantă concretă. În această categorie intră companii precum Firivigonia Timişoara şi Frottierex SA Bucureşti“, se arată în raportul Iaşitex.



Iaşitex S.A. este una din cele mai importante firme din industria textilă românească, fiind înfiinţată în anul 1910 sub denumirea de Societatea Anonimă „Ţesătura”. După anul 1948 fabrica a funcţionat sub denumirea de Întreprinderea de Stat „Ţesătura” până în anul 1990, an în care s-a înregistrat ca societate pe acţiuni, schimbându-şi denumirea în societatea comercială Iaşitex S.A. În prezent, este o societate pe acţiuni cu capital privat, având ca principal obiect de activitate producerea şi comercializarea de fire, ţesături şi confecţii din bumbac şi tip bumbac. Pachetul majoritar de acţiuni, respectiv 63% este deţinut de A2 Impex SRL Ploieşti, iar 29% revin SIF Moldova. A2 Impex SRL Ploieşti, dar şi Iaşitex fac parte din grupul SCR controlat de omul de afaceri Ştefan Vuza.

