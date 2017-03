„Balena Albastră“, jocul care-i împinge pe adolescenţi la sinucidere. Reportaj incognito printre tinerii români atraşi în schema sinistră

Sute de adolescenţi din România sunt în pericol de moarte din cauza unui „joc“ online pătruns recent şi pe piaţa autohtonă, al cărui scop final este sinuciderea. Oricât de greu ar părea de crezut, există zeci de cazuri documentate în spaţiul ex-sovietic ale unor tineri care şi-au pus capat zilelor din cauza unei nebunii intitulate „Blue Whale Challenge“ (n.r. - Provocarea „Balena Albastră“).

Flagelul a pornit în Rusia. Între 2013-2016, iniţiatorul său, un rus cu numele Phillipe Budeikin, a creat opt grupuri dedicate pe reţeaua socială VKontakte (n.r. – varianta rusească a Facebook). Din noiembrie 2015 până în aprilie 2016, 130 de tineri ruşi s-au sinucis aruncându-se în gol sau în faţa trenului.

Jocul în sine mizează pe o provocare psihologică: cu un anunţ pe una dintre paginile oficiale ale jocului de pe VKontakte, potrivit căruia sunt interesaţi să joace „Balena Albastră“, tinerii pot adera la grupurile care promovează conceptul. Adolescenţii sunt contactaţi imediat după înscriere de „călăuze“. Ulterior, timp de 50 de zile, primesc câte o sarcină de îndeplinit , una mai sinistră decât alta: li se cere, de exemplu, să se automutileze pe antebraţ, unde să deseneze o balenă cu o lamă de bărbierit. Mai sunt provocaţi să se trezească la ora 4.20 şi să vizioneze un film de groază sau să se plimbe, în echilibru, pe marginea unei clădiri. Ultima sarcină este sinuciderea, prin metode diverse.

Jocul morţii s-a răspândit puternic atât în spaţiul ex-sovietic, cât şi în Estul Europei sau în Occident. Ucraina, Letonia şi Republica Moldova au înregistrat cazuri recente de sinucideri la adolescenţi care şi-au postat pe conturile personale de pe platformele sociale simbolurile provocării. Deşi diverşi lideri de opinie sau părinţi avertizează asupra implicaţiilor deosebit de grave, avertismentele sunt aproape ignorate în prezent.

Un reporter „Adevărul“ a petrecut câteva zile, sub acoperire, în mijlocul adolescenţilor de pe VKontakte (VK) care încearcă „Blue Whale Challenge“. În spatele unui cont fals, am făcut cunoştinţă cu adolescenţii români sau străini care se declară ajunşi la capătul puterilor în viaţa de zi cu zi şi care spun, pur şi simplu, că vor să moară.

„Mama e plecată din ţară, tata e un beţivan“

„I want to play Blue Whale“, am anunţat pe contul proaspăt înfiinţat pe VK. În mai puţin de o oră, o aşa-zisă călăuză ne-a scris în privat. După o conversaţie scurtă, un utilizator cu numele Tristan B. ne-a trimis cele 50 de sarcini şi ne-a avertizat că la finalul lor trebuie să ne sinucidem, că aşa este regula impusă de „creator“. Ca să fie sigură că jucăm, călăuză cere şi câte o fotografie în care să surprind faptul că am îndeplinit sarcina primită.

„Vreau să mor. De asta vreau să joc Balena Albastră“, ne-a spus Wika M, una dintre tinerele din reţea, cu care am conversat. De la începutul lui martie, fata care apare ca având vârsta de 19 ani este în căutarea unui balene călăuze care să o însoţească spre moarte şi zilnic postează anunţuri de intrare în joc: „I want to play Blue Whale“, „I'm looking for a guardian“, „I'm in the game“, cuplate cu hash-tagurile #bluewhale, #f57, #iminthegame, #морекитов #тихийдом #разбудименяв420 #f57 #f58. Un utilizator care se declară călăuză i-a răspuns pe 12 martie. De atunci Wika n-a mai răspuns mesajelor private.

Paul P., un băiat de 18 ani dintr-o localitate din Nordul ţării, ne-a spus că vrea să intre în joc pentru că nu mai are nimic de pierdut. „Mama este în Italia de 15 ani, tatăl este un beţivan, deci nu am nimic de pierdut“, a mărturisit tânărul. Paul lucrează într-o benzinărie şi tot acolo locuieşte în lipsa unei situaţii decente acasă. Vrea să intre în jocul „Balena Albastră“, dar n-a găsit o călăuză. Şi-a pus pe profil chiar o fotografie din care reiese că a îndeplinit prima sarcină şi şi-a notat pe mână f57 (un alt nume simbolic al jocului), sperând că va fi contactat de un ghid al morţii.

Tentative pe Facebook

În ultimele luni, au apărut şi pe Facebook tentative de a promova jocul morţii sau de a afla informaţii, dar acestea par a fi înăbuşite din faşă. De exemplu, administratorii grupului „Eşti din Iaşi dacă...“ au exclus din comunitatea online mai mulţi tineri utilizatori care au pomenit despre acest flagel. Pe de altă parte, părinţii unei eleve de 12 ani din Iaşi, care au preferat să-şi păstreze anonimatul, ne-au explicat că Balena Albastră nu mai este demult o noutate pentru şcolari. Adolescenta le-a povestit părinţilor că jocul este la modă printre colegii ei, unii dintre ei tăindu-se cu lama pe mâini pentru a-şi desena celebra balenă.

Motivaţia cinică a iniţiatorilor





Potrivit Novaya Gazeta , o mamă psiholog, a cărei fiică a jucat „Balena Albastră“ şi s-a sinucis, a studiat ulterior nebunia, încercând s-o înţeleagă. Femeia a găsit pe unul dintre grupuri un slogan care ar fi influenţat-o şi pe fata ei de 12 ani să se considere grasă: „Niciodată nu vei înţelege cum să trăieşti fiind aşa mare şi impunătoare. Balenele niciodată nu se gândesc cum arată. Balenele sunt mai înţelepte decât oamenii, ele sunt frumoase. Eu am văzut cum balenele zboară, este de necrezut. Ştii de ce balenele se aruncă pe mal? Pentru că sunt disperate“.

O altă reprezentare simbolică a jocului FOTO VK/Wika M.

În plus, psihologul rus a descoperit că diverse „călăuze“ promovau pe aceste grupuri o carte intitulată „50 de zile până la sinuciderea mea“, un bestseller scris de Stace Kramer. Autoarea încearcă, de fapt, să convingă prin cartea ei cât mai mulţi oameni să nu-şi ia zilele. Cu toate acestea, titlul a a fost răstălmăcit, iar cele 50 de sarcini pentru utilizatori par a fi insipirate din acest volum. Pe aceleaşi comunităţi online, se explică unele simboluri ale jocului cunoscute de utilizatori: f57, f57-58, f58, 4:20 prin trimiteri biblice. „Casa liniştită”, un alt nume al jocului, ar reprezenta Iadul, iar balenele doar nişte cadavre. Pe unul din grupuri, mama psiholog a găsit şi o postare a lui Philipp Budeikin - administrator - care anunţa că intenţionează să-şi lanseze un album cu versuri sataniste şi ar fi creat comunităţile online să-şi adune admiratori. În momentul în care psihologul a intrat în joc, grupurile erau urmărite de peste 230.000 de utilizatori ai platformei VK.

„Jocul acesta este un fel de isterie în grup”

Platformele pe care se joacă „Balena Albastră“ trebuie să blocheze conturile care se arată interesate de provocare, susţine Gabriel Crumpei, medic primar psihiatru, doctor în psihologie. „Jocul acesta este un fel de isterie în grup pe care o întâlneam altădată în cămine sau în leagăne, acolo unde, dacă se sinucidea un puber, mai apăreau încă un caz-două. Dacă atunci se putea controla situaţia, pentru că ştiai cu cine se însoţeşte copilul tău, acum, în mediul online, nu prea mai este această posibilitate. Totuşi, autorităţile trebuie să facă un apel public, să anunţe ce se întâmplă, şi acolo unde e cazul să blocheze aceste platforme, aceste conturi“, a arătat dr. Gabriel Crumpei.

Până în prezent, autorităţile române nu au luat nicio atitudine vizavi de jocul care face victime printre adolescenţi. În comparaţie, pe 6 martie 2017, Poliţia Naţională Franceză a transmis pe contul oficial de Twitter un mesaj scurt. „Nu vă lăsaţi influenţaţi, pentru nicio provocare nu merită să vă riscaţi viaţa“.

Adolescenţa este o perioadă de schimbări intense, schimbări care sunt normale, dar care generează angoasă şianxietate în grade variate, subliniază Anca Hardulea, consilier şcolar, directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi. „Pentru a aborda aceste schimbări, adolescentul apelează adesea la un grup pe care-l percepe ca fiind solidar în explorarea provocărilor specifice vârstei. Nu întotdeauna însă alegerea grupului este adecvată şi, în multe situaţii, spre exemplu în cazul socializărilor în mediul online, grupul la care aderă copilul nu este cunoscut de către părinţi. Apartenenţa la un grup periculos este indicată de comportamente precum: comunicare deficitară, impulsivitate, tăinuirea unor relaţii sau fapte“, a subliniat profesorul ieşean.