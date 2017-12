Traian Berbeceanu, după clipul PSD cu „Poliţia incompetentă“: „Sper ca IGPR să ia atitudine faţă de o astfel de mizerie“

Poliţistul Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, a criticat într-un mesaj care face furori pe paginile de socializare clipul distribuit de ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu şi de PSD Craiova, în care se arată că se afirma că „poliţia incompetentă“ poate condamna oameni nevinovaţi dacă vrea să găsească ţapi ispăşitori. Acesta a explicat de ce a catalogat postarea defăimătoare şi calomnioasă.

„Prin amabilitatea unui prieten al paginii, făcui rost de postarea cretină, sub formă de slide-uri. Aşa că voi explica de ce, în opinia mea, pe lângă că-i tendenţioasă, defăimătoare şi calomnioasă, este şi cretină! 1. Poliţiştilor şi procurorilor le sunt utile imaginile surprinse de camerele de supraveghere chiar dacă <<nu-s aşa de clare>>. Pentru că ar putea observa pe acestea, un defect fizic sau o particularitate a autorului, vestimentaţia acestuia, elemente absolut folositoare anchetei. 2. La acest moment, poliţiştii şi procurorii ar putea difuza imaginile capturate, în media, ceea ce ar putea ajuta la identificarea autorului. Acest lucru nu va mai fi posibil, conform amendamentelor adoptate. 3. Invocarea Directivei Europene, vis a vis de posibilitatea solicitarii unei expertize, este absolut forţată pentru că şi la acest moment expertiza face parte dintre mijloacele de probă prevazute de C.p.p. 4. În opinia mea postarea nu lămureşte nimic, singurul scop evident fiind defăimarea poliţiştilor şi a procurorilor”, scrie Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook.

A cerut IGPR să ia atitudine

Poliţistul a distribuit postarea publicată pe pagina de Facebook a PSD Craiova, alături de câteva explicaţii care contrazic mesajele acesteia. Între timp, însă, postarea a fost ştearsă. „În urmă cu vreo 45 min sub denumirea #îndrăzneştesănucrezi şi #speţăcretină am distribuit postarea PSD Craiova. Spuneam că în conţinutul acestei postări, absolut cretine, se insinua în mod tendenţios şi defăimător că <<poliţiştii incompetenţi ar căuta un ţap ispăşitor>> într-un caz de omor comis de un autor necunoscut. Îmi exprimam speranţa ca IGPR să ia atitudine faţă de o astfel de mizerie. Am explicat celor care au creat şi distribuit acea postare, de ce este cretină, pe lângă că este calomnioasă şi tendenţioasă. Apoi a dispărut postarea mea de pe ambele pagini! Cu tot cu aprecierile şi comentariile dumneavoastră. Iniţial am crezut că Ţucămberg (l-am scris aşa pentru unii vorbitori de limba engleză din Bănie) a intrat in pesedeul craiovean. Nu era aşa! Verificând pagina cu pricina, am constatat că ei au radiat-o! Aşa ceva! Bine că, prevăzător, făcui un printscreen...”, mai scrie Berbeceanu.

Mesajele controversate

Clipul distribuit marţi pe Facebook de mai mulţi PSD-işti, printre care şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, oferea explicaţii despre modul în care vor fi folosite imaginile captate de camerele de filmat, în urma noilor reglementări din Legile Justiţiei. „La metrou are loc o crimă. Se poate întâmpla să fii şi tu prin preajmă. Şi se poate întâmpla ca poliţia incompetentă să nu-l identifice pe ucigaş şi să caute un ţap ispăşitor. Iar tu ai putea fi acel ţap ispăşitor. Poliţia ar spune că tu eşti înregistrat pe camerele de luat vederi deşi nu se vede foarte clar. Asta ţi poate întâmpla acum, chiar ţie! Dar dacă se modifică legea, iar Directiva Europeană intră în vigoare, atunci tu vei avea dreptul să ceri expertizarea probei video. Legea poate fi de partea ta! Nu de partea poliţiei sau a procurorilor incompetenţi. Parlamentul trebuie să modifice legile justiţiei în folosul oamenilor. Gata cu ţapii ispăşitori“, se spune în textul prin care PSD susţine modificările la Codul Penal. După valul de critici care a urmat, clipul, care încerca sa susţină modificarile din Parlament pe care majoritatea PSD-ALDE încearcă să le aducă la Legile Justiţiei, a fost şters.

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia până în anul 2013, când o anchetă a procurorilor DIICOT a dus la înlăturarea sa din funcţie. Ulterior, comisarul şef a fost achitat, în procesul judecat pe fond, de toate acuzaţiile aduse de anchetatorii săi. Aceştia din urmă au fost condamnaţi de Justiţie, pentru fabricarea probelor false care au dus la incriminarea sa.

În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Secretul cărţii lui Traian Berbeceanu a fost dezvăluit: „S-a născut din dorinţa ca adevărul să ajungă la domniile voastre”

Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, achitat în dosarul în care procurorii DIICOT l-au arestat pentru sprijinirea unor grupări infracţionale, a dezvăluit motivele pentru care a început să scrie cartea „Radiografia unei mârşăvii judiciare", în care relatează despre episoadele dramatice prin care a trecut în ultimii ani.

Confesiunile lui Traian Berbeceanu din cele mai negre zile. A vorbit despre calvarul din arest: „Eram şocat. Voiau să mă umilească şi să mă chinuie”

Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, a vorbit pentru prima dată, în detaliu, despre calvarul primelor zile petrecute în arest, la aproape patru ani de la ziua în care foştii săi anchetatori l-au pus sub acuzaţie pentru infracţiuni pe care instanţa de fond a stabilit că este nevinovat.

Surpriza lui Traian Berbeceanu, la un an de la achitarea sa în dosarul „fabricat”: „Radiografia unei mârşăvii judiciare"

Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, a „împlinit” un an de la achitarea sa în procesul în care a fost acuzat de favorizarea unor grupări infracţionale. Probele strânse de anchetatorii săi s-au dovedit „fabricate”, iar aceştia au fost condamnaţi. „Radiografia unei mârşăvii judiciare" este titlul unei viitoare cărţi despre care poliţistul anunţă, misterios, că va apărea „în curând”.