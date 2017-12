Revoluţia din Decembrie 1989. Lista adevăraţilor martiri şi eroi din Hunedoara, ai căror ucigaşi nu au fost descoperiţi în 28 de ani

Hunedoara s-a numărat printre oraşele în care zilele răsturnării regimului comunist au adus vărsări de sânge. Lupte aprige cu duşmani necunoscuţi s-au purtat între 22 decembrie 1989 şi 26 decembrie 1989, în zona cele două unităţi militare învecinate de la marginea Hunedoarei, regimentul – U.M. 01933 şi divizionul tehnic – U.M.01852, care au fost atacate cu focuri de armă.

Au căzut victime actelor teroriste maiorul post-mortem Stîngă Ioan Mircea, ucis în 23 decembrie 1989 cu o rafală de mitralieră, sublocotenent post-mortem Merticaru Dumitru, împuşcat în cap în 22 decembrie 1989, sublocotenent post-mortem Cotfas Aurel Marinel, sublocotenent post-mortem Lazăr Rotaru, tineri soldaţi ucişi prin împuşcare în 23 decembrie 1989. De asemenea, sublocotenentul post-mortem Cristea Valeriu, din aceeaşi unitate, a fost doborât în zona urbană a Hunedoarei, prin împuşcare cu muniţie explozivă. Vinovaţii pentru aceste crime nu au fost descoperiţi. Şi din divizioanele de foc din zona Haţeg şi din Vadu Dobrii au fost implicate în acţiuni militare în timpul Revoluţiei din 1989. De aici au fost lansate rachete spre ţinte false, neidentificate, care apăreau pe ecranele staţiilor de radiolocaţie.

Dosarul Revoluţiei din Decembrie 1989 cuprinde informaţii despre soarta adevăraţilor eroi şi martiri în zilele Revoluţiei, din Hunedoara, Haţeg şi Orăştie. Datele preluate din anchetă au fost publicate de jurnalistul Marius Mioc, pe blogul mariusmioc.wordpress.com. Situaţia de fapt a victimelor din Hunedoara se prezenta astfel:

Stângă Mircea Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – decedat. „Numitul Stângă Mircea Ioan, fost ofiţer la U.M. 01933 Hunedoara, născut la data de 06.01.1954, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii”, se arată în dosarul Revoluţiei, clasat în 2010.

Merticariu Dumitru (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – decedat. „Numitul Merticariu Dumitru, fost subofiţer la U.M. 01933 Hunedoara, fiul lui Ghiorghe şi Floarea, ns. la 18.10.1951, cu ultimul domiciliu în Hunedoara (…), a fost împuşcat mortal, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii”.

Rotaru Lazăr (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – decedat. „Numitul Rotaru Lazăr, fost militar în termen la U.M. 01933 Hunedoara, ns. la 22.09.1968, cu ultimul domiciliu în com. Băleni, jud. Dâmboviţa a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii”.

Cotfos Marinel Daniel (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – decedat. „Numitul Cotfos Marinel Daniel, fiul lui Aurel şi Aurelia, ns. la 13.07.1968, cu ultimul domiciliu în Topliţa (…), fost militar în termen la U.M. 0812 Orăştie, a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al U.M. 01933 Hunedoara”.

Moruneac Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – decedat. „Numitul Moruneac Ioan, ns. la 25.01.1968, a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază constituit la bazinele de apă din mun. Hunedoara”.

Răniţii din Hunedoara

Buha Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Buha Ioan, fost maistru militar la U.M. 01933 Hunedoara, fiul lui Ioan şi Maria, ns. la 27.09.1952, domiciliat în Hunedoara (…) a fost rănit în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii”.

Galit Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Galit Ioan, fost militar în termen la U.M. 0812 Orăştie, fiul lui Petru şi Victoria, ns. la 21.06.1969, domiciliat în Tg. Mureş (…) a fost rănit în ziua de 25.12.1989 în timp ce se afla în dispozitivul de pază al U.M. 01933 Hunedoara”. Din raportul medico-legal nr. 5757/1991 al LML Tg. Mureş rezultă că acesta a suferit leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale”.

Crăciunescu Ioachim (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. N„umitul Crăciunescu Ioachim, fiul lui Moise şi Floarea, ns. la 13.02.1958 domiciliat în com. Telincu Inferior (…), jud. Hunedoara, a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea U.M. 01933 Hunedoara şi a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul constituit pe perimetrul unităţii militare. Din certificatul medico-legal nr. 10/C/1992 al LML Hunedoara rezultă că acesta a suferit leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale”.

Crăciunescu Ida (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănită. „Numita Crăciunescu Ida a fost rănită în ziua de 26.12.1989, în timp ce se afla în faţa locuinţei sale. Din certificatul medico-legal nr. 1852/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că aceasta a suferit leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale”

Gherasim Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Gherasim Ioan, domiciliat în Hunedoara (…) a făcut parte din efectivele gărzilor patriotice care au apărat U.M. 01933 Hunedoara şi a fost rănit în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în interiorul infirmeriei unităţii. Din certificatul medico-legal nr. 1591/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că aceasta a suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale”.

Iancu Teodor (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Iancu Teodor, fiul lui Teodor şi Ana, domiciliat în or. Hunedoara (…) a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea U.M. 01933 Hunedoara şi a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 26/27.12.1989, în timp ce se afla într-o remiză a unităţii. Din certificatul medico-legal nr. 1192/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că aceasta a suferit leziuni care au necesitat 15-16 zile de îngrijiri medicale”.

Moldovan Ilie Paul (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Moldovan Ilie Paul, fiul lui Ilie şi Elisabeta, domiciliat în Hunedoara, str. Rotarilor (…), a fost rănit în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea locuinţei sale. Din certificatul medico-legal nr. 1932/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a suferit leziuni care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale”.

Nicolosu Gheorghe (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Nicolosu Gheorghe a fost rănit, în ziua de 24.12.1989, în timpul evenimentelor revoluţionare din Hunedoara. Din certificatul medico-legal nr. 1502/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a suferit leziuni care au necesitat 550-570 zile de îngrijiri medicale”.

Petrea Sorin (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Petrea Sorin, fiul lui Dumitru şi Sofia, ns. la 18.09.1967 domiciliat în Hunedoara (…), a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea Spitalului de contagioşi din Hunedoara şi a fost rănit, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla la etajul 2 al spitalului. Din certificatul medico-legal nr. 1964/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 15-16 zile de îngrijiri medicale”.

Paţiu Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Paţiu Ioan, fiul lui Ioan şi Rozalia, domiciliat în Hunedoara (…), a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea U.M.01933 Hunedoara şi a fost rănit, în ziua de 26.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare constituit în apropierea depozitului de carburanţi şi muniţie al unităţii. Din certificatul medico-legal nr. 1710/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a suferit leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale”.

Moldovan Gavrilă (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Moldovan Gavrilă, fiul lui Gavrilă şi Stela, domiciliat în Hunedoara (…), a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea U.M. 01933 Hunedoara şi a fost rănit, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii. Din certificatul medico-legal nr. 531/C/2007 al SJML Hunedoara rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 15-17 zile de îngrijiri medicale”.

Inişconi Lucian (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Inişconi Lucian, fost militar în termen la U.M. 01852 Hunedoara, fiul lui Ionel şi Maria, domiciliat în Reşiţa (…), jud. Caraş-Severin, a fost rănit, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al unităţii”.

Pavel Dorin (Timişoara-Vol. 8 -PMTimişoara) – rănit „Numitul Pavel Dorin, fiul lui Liviu şi Tinca, ns. la 26.10.1970, domiciliat în Hunedoara (…) era încadrat în luna decembrie 1989 la Combinatul Siderurgic Hunedoara. În ziua de 24.12.1989, împreună cu mai mulţi cetăţeni a participat la o acţiune de verificare a sediului unei grădiniţe din mun. Hunedoara, situată pe str. Lipscani. A fost rănit prin împuşcare în urma unui schimb de focuri cu persoane neidentificate. Din certificatul medico-legal nr. 417377/B din 11.10.2005 al LML Hunedoara rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 17 zile de îngrijiri medicale”.

Cristea Aurel Valeriu (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – decedat. „Numitul Cristea Aurel Valeriu, fost subofiţer la U.M. 02332 Haţeg, cu ultimul domiciliu în or. Haţeg (…), jud. Hunedoara a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al U.M. 02332 Haţeg”.

Diversiunile din Haţeg

Unitatea militară de la marginea oraşului a fost ţinta diversiunilor, în zilele Revoluţiei, „Primeam note telefonice în care ni se cerea să trimitem în micul oraş de la poalele dealului unde era unitatea, un oraş de 15.000 de locuitori, trupe înarmate şi transportoare. Dacă aveam “trupe”, adică vreo 30 de soldaţi, noi transportoare nu aveam nici în poze. Apoi au început să apară note telefonice care ne avertizau că dintr-o anumită direcţie se îndreptau spre noi coloane de tancuri necunoscute care se pare că ne vor fi ostile… Cu muniţie de război şi cu foc fără avertisment, locuitorii oraşului erau informaţi de primărie să nu se apropie de unitate pentru că suntem în stare de război şi se va trage asupra oricui va încerca să se apropie de unitate. După ce am ieşit din serviciul de zi pe unitate, am intrat în tranşee cot la cot cu soldaţii, am primit o groapă şi misiunea de luptă: Nu trece nimeni pe aici!”. Dar cine ar fi vrut să intre în unitate, mai ales în asemenea condiţii?”, a relatat un fost militar.

Victimele din Haţeg au fost: Bănuţi Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Bănuţi Ioan, fost maistru militar la U.M. 01420 Haţeg, a fost rănit în ziua de 26.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii”.

Amarinoei Vasile (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. „Numitul Amarinoei Vasile, fiul lui Vasile şi Ileana, ns. la 19.10.1961, domiciliat în or. Haţeg (…), jud. Hunedoara, fost subofiţer la U.M. 02332 Haţeg, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla la postul de acces în U.M. 02332 Haţeg. Din certificatul medico-legal nr. 1952/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale”.

Orăştie – reglarea de conturi

Şerban Radu Ştefan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) – rănit. Numitul Şerban Radu Ştefan, fost ofiţer la U.M. 0812 Orăştie, a fost rănit prin împuşcare în data de 17.12.1989. Din certificatul medico-legal nr. 1431/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a suferit leziuni care au necesitat 120-130 zile de îngrijiri medicale”.

Tot în Orăştie, în dimineaţa de 23 decembrie 1989, trupul neînsufleţit al militarului Călin Morariu a fost găsit într-un şanţ cu apă şi mâl. A fost o reglare de conturi, relatau apropiaţii lui, însă la fel ca în cazul victimelor din Hunedoara, ucigaşii nu au fost găsiţi. „Înainte cu câteva ore de a fi găsit mort, Călin Morariu spusese că şeful lor le transmisese militarilor să plece din zonă pentru că va fi o grozăvie, că va fi dezastru. Mi s-a părut ciudat. A doua zi dimineaţa, am găsit în apropierea canalelor de scurgere de la fabrica Plafar, unde lucram, o tablă de grad şi o bucată de curea militară ruptă”, a povestit un fost coleg al militarului, Vasile Muj.

Oraşul martir

Hunedoara a fost declarat oraş martir al Revoluţiei, iar în 2015 a fost inclus în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului. Nu fără emoţii, pentru că propunerea dezbătută de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist fusese contestată chiar de şeful asociaţiei revoluţionarilor din Deva, fostul deputat timp de 16 ani, Gheorghe Friczak. „Prin contestaţie se susţine că municipiul Hunedoara nu ar îndeplinii condiţia localităţii în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, pînă la fuga dictatorului”, se arăta în procesul verbal.

Deva, municipiu în care evenimentele din 1989 nu au făcut nicio victimă, are cei mai mulţi beneficiari ai certificatelor de revoluţionar din judeţ, dar şi cei mai contestaţi. Ancheta Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a scos la iveală faptul că printre beneficiarii ilegali ai certificatelor de „Luptător cu rol determinant în Victoria Revoluţiei din 1989” se numără 56 de persoane din totalul de 62 din Deva, iar prejudiciul în cazul lor se ridică la peste două milioane de lei. De asemenea, şi în municipiul Hunedoara, prin decizia Comisiei au fost create condiţiile necesare pentru ca mai multe persoane care susţineau că au luptat la Revoluţie în această localitate să solicite şi să obţină acordarea titlului şi implicit drepturile băneşti aferente.

