Fiul de politician care refuza munca pe motiv că este „interlop, şmecher, cu femei la produs, care îi fac banii“ a fost angajat la cimitir

Daniel Pleşcan, fiul fostei consiliere judeţene Dorina Pleşcan, fostă candidată la Primăria Petroşani, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare, în dosarul unei reţele de prostituţie cu minore, din Valea jiului.

Totodată, prin sentinţa definitivă, Curtea de Apel Alba Iulia, a stabilit ca tânărul de 27 de ani şi ceilalţi doi inculpaţi în dosar, fosta sa iubită Mihaela Ciociu şi Silviu Praţa, să execute muncă în folosul comunităţii. Daniel Pleşcan şi-a început, astfel, activitatea la curăţenia cimitirului din Petroşani. Are de executat 240 de ore de muncă în folosul comunitãtii, timp de şase luni, şi va mai lucra şi la secţia de Psihiatrie a Spitalului de Urgenţă din Petroşani.

Magistraţii i-au condamnat pe Daniel Pleşcan (27 de ani), Mihaela Ciociu (24 de ani) şi Silviu Praţa (35 de ani) la câte trei ani de închisoare cu suspendare.

Dosarul celor trei tineri prezintă cum a funcţionat, în perioada 2014 – 2015, reţeaua de prostituate minore, coordonată de Mihaela Ciociu, cu sprijinul lui Daniel Pleşcan şi al taximetristului Silviu Praţa, care se ocupa de transportul tinerelor. De asemenea, arată cum au devenit mai multe hoteluri, pensiuni şi cabane din Valea Jiului locuri unde se practica prostituţia. Studenta Mihaela Ciociu era iubita lui Daniel Pleşcan, cu care locuia împreună, iar potrivit anchetatorilor se ocupa de înlesnirea practicării prostituţiei şi de obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma mai multor tinere, printre care şi minore cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani, informau anchetatorii. Mihaela Ciociu le-a declarat anchetatorilor că practica prostituţia de mai mult timp, iar tarifele pentru o partidă de sex, normal sau oral, erau cuprinse între 150 de lei şi 200 de lei pentru o oră şi până la 600 de lei pentru o noapte. A devenit, în aceeaşi perioadă, şi proxenet pentru două minore, Geanina şi Anamaria, de 16 – 17 ani (în perioada 2014 - 2015), cărora le furniza clienţi şi le găsea locuri de întâlnire cu aceştia, în hoteluri şi pensiuni din Valea Jiului.

Profit de pe urma „iubitei”

Potrivit procurorilor, iubitul Mihaelei, Daniel Pleşcan, era cel care profita de banii obţinuţi de prietena din activităţi de prostituţie şi proxenetism.

„Inculpatul Pleşcan Ovidiu Daniel refuză să muncească şi duce un trai parazitar, obişnuind să ceară mamei sale sume de bani care să îi asigure traiul sau să se întreţină din sumele realizate din prostituţie de prietena sa Ciociu Mihaela a cărei activitate a cunoscut-o în detaliu şi, în timp, a ajuns să o încurajeze şi să o controleze, pentru a maximiza veniturile obţinute de aceasta. Relevantă a fost o discuţie telefonică purtată de inculpat cu mama sa, în data de 08.07.2014, discuţie în care acesta susţine explicit că refuză să muncească şi că îşi asigură venituri din proxenetism: << … păi nu am o muncă mamă, că-s interlop! N-am muncă. …Sunt şmecher, am femei la produs, mamă …Nu pot să muncesc io… Îmi fac femeile bani! Da…>>. Deşi inculpatul Pleşcan Daniel nu a racolat frecvent clienţi pentru inculpata Ciociu Mihaela, a încurajat-o constant să întreţină relaţii sexuale cu cât mai mulţi bărbaţi, iar aceasta obişnuia să îi comunice inculpatului fiecare întâlnire stabilită cu clienţii racolaţi de ea, cu sprijinul unor taximetrişti şi recepţioneri ai unor hoteluri. Inculpatul Pleşcan Daniel aproba preţul convenit sau pretindea ca Mihaela să ceară un tarif mai mare.( vol 1 fila 219 schimb de SMS-uri între Ciociu şi Pleşcan: << 150 de oră de fată e OK?>> Pleşcan: <<K>> / Ciociu: <<Îl sun pe Miţă să vină după mine>>. Practic, tarifele erau stabilite de Pleşcan, iar dacă suma oferită nu era acceptată de acesta, întâlnirea era refuzată”, informau procurorii.

