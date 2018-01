Bancul pornografic cu Petru Groza şi Stalin pentru care un maghiar din România a ajuns în beciul Securităţii

Arhivele Naţionale – Judeţul Hunedoara păstrează o serie de documente de la sfârşitul anilor 1940, care arătau ce soartă aveau cei care spuneau bancuri politice pe seama mai marilor regimului comunist. Câteva glume spuse prietenilor, la beţie, pe seama lui Petru Groza i-au adus unui maghiar din Hunedoara un „sejur” în beciurile Securităţii.



După o zi petrecută la marcat de lemne în pădurea de la marginea Hunedoarei, Tibor Cerney (60 de ani) şi alţi patru localnici s-au oprit în casa unui bărbat din Teliuc, pentru a lua masa de seară. După ce consumaseră ţuică au început să spună bancuri, însă Tibor a ales să vorbească despre isprăvile lui Petru Groza. Câteva zile mai târziu, a fost ridicat de Poliţie.



Brigadierul Ioan Căroiu (45 de ani), a fost unul dintre cei care au depus mărturie la Securitate, despre bancurile maghiarului din Hunedoara. „În seara de 31 ianuarie, am plecat de la pădure terminând misiunea pe care am avut-o, spre casă. La Teliuc am ajuns în dreptul casei numitului Jeler Vălean, unde am intrat să mâncăm câte ceva, fiind obosiţi, iar afară era frig. Am scos fiecare să mâncăm, iar numitul Cerney Tibor a scos o sticlă de ţuică, dând la fiecare câte două sau trei păhăruţe mici. După aceea a început masa, începând totodată cu mai multe glume, bancuri diferite.



Printre altele, numitul Tibor Cernay a început şi el să spună un banc: <<A plecat Groza la Moscova, la Stalin, nu-mi amintesc precis ce a spus el că a făcut Groza la Stalin, nefiind aşa atent, însă după terminarea discuţiilor ce le-a avut, Groza a plecat afară. Văzând un restaurant unde luau masa miniştrii, Groza a intrat în restaurant pentru a lua o cafea. Chelnerul când l-a văzut, a venit la el, întrebându-l ce doreşte. Groza a spus: o cafea. Atunci chelnerul a plecat. Vâzând că acesta nu mai se întoarce, Groza a bătut în masă, la care din nou a venit chelnerul, întrebându-l pe Groza ce cafea doreşte, arătând părţile dinainte, spate şi piept. Atunci Groza s-a sculat supărat şi a plecat.

La coborârea din restaurant, Groza s-a întâlnit cu Molotov. Acesta i-a zis: Serbus, Petre. Serbus, mă, dar o dată am venit şi eu la voi şi nici atunci nu sunt servit, povestind lui Molotov ce i s-a întâmplat cu chelnerul. Atunci Molotov l-a chemat iar în restaurant şi a chemat chelnerul pentru a-l întreba de ce nu l-a servit. Chelnerul a spus că din cauza aceasta i-a arătat părţile intime lui Groza, pentru că nu a înţeles ce fel de cafea a vrut”, declara brigadierul.







Petru Groza şi sovieticii



Ioan Căroiu şi-a continuat mărturia, relatând despre al doilea banc spus de Tibor, pe seama şefului de Guvern.

„Am plecat din casa lui Jeler Vălean, iar pe drum, tot numitul Tibor Cerney a mai spus încă un banc: <<A plecat Maniu la Groza, înainte de a fi arestat, pentru a se înţelege cu Groza cum să fie a mai bună înţelegere între români şi unguri. A intrat la Groza, a stat de vorbă cu el, iar după terminarea discuţiilor au coborât amândoi pe scări în jos, iar la a treia scară au găsit o murdărie mare. Groza l-a întrebat pe Maniu ce felde murdărie este asta. Maniu a spus că este de ungur, că prea mari drepturi le-a dat. Atunci Groza a luat un băţ şi aînceput să mestece . Scoţând băţul şi mirosindu-l, după aceea dând şi lui Maniu să miroasă şi tot întrebându-l, Maniu a spus că este de rus, fiindcă le-a dat voie să se c. în toată ţara>>. Acestea sunt toate bancurile pe care le-a spus numitul Cerney Tibor”, se arăta în declaraţia dată în februarie 1949, în faţa organelor Securităţii.

A recunoscut acuzaţia



În faţa anchetatorilor, Tibor Cerney a recunoscut că a spus bancuri politice. „După marcarea lemnelor, am mers la Vălean Jeler, pentru a mânca. Eu am avut o sticlă de ţuică pe care am scos-o şi am dat fiecăruia dintre cei care erau acolo. După ce am mâncat, ne-am dat pe bancuri. Toţi au început să spună câte o glumă. Când mi-a venit rândul să spun una, am spus: S-a dus Groza la Moscova, la dl. Stalin, la întrevederi. Când a terminat, s-a băgat într-un hotel şi a cerut una cafea. Chelnerul a întrebat ce fel de cafea vrea, dar fiindcă nu s-au putut înţelege, chelnerul a arătat înainte şi înapoi şi a pus mâinile la piept. Atunci dl. Groza a zis: <<Du-te dracului>>, şi a ieşit afară. Pe stradă s-a întâlnit cu dl. Molotov, care pe loc l-a cunoscut şi a zis: <<Serbus, Petre>>, şi a început a vorbi. Dl. Groza i-a spus că îmi vine şot că nu pot la hotel la voi să capăt o cafea. Nu se poate aşa ceva, a zis Molotov, hai Petre cu mine să vedem. S-au dus la hotel şi l-a întrebat domnul Molotov pe chelner cum de nu ai servit o cafea la prim-ministrul României. El a zis: vai de mine, cu plăcere îl serveam, dar nu am ştiut ce fel de cafea dorea, cafea neagră, a pus mâna înainte, ori cu cacao, a pus mâna înapoi. Sau cu lapte, a pus mâna la piept. Apoi au râs şi a plecat”, a declarat Tibor, recunoscând apoi al doilea banc despre Petru Groza.



Petru Groza, umilit de chelner

O altă variantă a poveştii despre Petru Groza şi-a amintit-o Petru Clemenic, un alt prieten al „învinuitului”.

„După terminarea mesei ne-am luat la glume şi poveşti diferite, cu femei şi altele, iar numitul Cerney a început şi el a spune un banc: <<A plecat Petru Groza la Moscova, la Stalin, la ordine. A dat mâna cu Stalin, iar Stalin s-a uitat rău şi a tras mâna, după care a început să-i spună lui Groza că de ce nu strânge şurubul la oamenii din ţara lui, pentru că şurubul este prea liber. Atunci Groza a spus că l-a strâns, tovarăşe, destul. Stalin i-a răspuns că nu-i destul, să strângă cât se poate. Iar Petru Groza a transpirat tot, a pus mâna pe şapcă, a dat mâna cu Stalin şi a plecat. În faţa biroului lui Stalin se afla un restaurant unde luau masa miniştrii. Groza a intrat în restaurant pentru a lua o cafea. S-a pus la masă şi a venit chelnerul imediat, întrebându-l pe Groza ce doreşte. Acesta i-a cerut o cafea, Chelnerul a plecat. Groza văxând că nu mai vine a bătut în masă. Chelnerul iar a venit, spunând ce pofteşti domnule. Groza a spus o cafea. Chelnerul a răspuns cafea arătând la penis sau cafea arătând la fund. Atunci Groza a luat şapca şi a plecat. Pe drum s-a întâlnit cu Molotov şi i-a spus ce a păţit cu cafeaua. Atunci Molotov l-a luat înapoi şi au stat amândoi la o masă. A venit chelnerul şi Molotov l-a întrebat de ce nu a dat cafea lui Groza. <<Ba, eu am vrut, dar am arătat aşa că nu am ştiut ce fel de cafea să-i dau>>. Atunci Molotov a cerut două cafele pentru amândoi”, a scris Clemenic, în declaraţia dată Securităţii.

Stalin, Petru şi Ţara

O altă mprturie păstrată în arhive dezvăluie un alt banc despre Petru Groza, pentru care un român a fost arestat. „Învinuitul Nistor Sabin a venit la mine acasă, cam ameţit de băutură, şi mi-a spus o poveste, pe care o auzise şi el. Anume că o femeie a născut trei copii, doi băieţi şi o fată, şi le-a pus numele de Stalin, Petru şi Ţara. La botez, fiind invitat ca naş domnul prim-ministru dr. Petru Groza, domnia sa a trimis un delegat ca să-l reprezinte şi să ducă darurile obişnuite. Acest reprezentant a întrebat ce fac copiii şi femeia a răspuns Ţara plânge, Stalin suge şi Petru doarme”, se arăta într-un denunţ, păstrat la arhive.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Jurământul turnătorului la Securitate: „Voi da la maximum informaţii, altfel cer să fiu pedepsit de legile scrise şi nescrise”

Arhivele păstrează numeroase mărturii şi informaţii despre cum erau selectaţi şi informatorii Securităţii în primii ani de comunist. Un astfel de document oferea detalii despre „jurământul” unui securist din 1949.

Mărturii ale românilor din robia sovietică a anilor '40: „Ruşii îşi hrăneau porcii cu cadavrele deportaţilor“

Zeci de mii de români de origine germană au avut de suferit la sf\rşitul anilor 1940 în lagărele de muncă ale Uniunii Sovietice. Mărturiile lor şi documentele păstrate în arhive compun tabloul înfiorător al deportaţilor.

FOTO Ororile din fostele lagăre de muncă staliniste. Cele mai odioase pedepse aplicate „duşmanilor poporului“, ilustrate în desenele unui fost gardian

O serie de ilustraţii realizate şi publicate de un fost gardian al închisorilor Uniunii Sovietice din vremea dictatorului Stalin înfăţişau ororile la care au fost supuşi milioane de oameni consideraţi „duşmani ai poporului”.