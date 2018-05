Echipajul unui bombardier britanic, comemorat la Comana. Cinci militari s-au prăbuşit cu avionul în mlaştină, în cel de-Al Doilea Război Mondial

Bombardierul Wellington de la Escadrila 150 a fost doborât de către trupele germane antiaeriene în noaptea de 6/7 mai 1944, în timpul unei misiuni de bombardament de la Amendola din Italia, până la câmpurile petrolifere din România, de lângă Ploieşti.

Fiind în flăcări şi îndreptându-se direct spre sat, pilotul a reuşit să schimbe cursul avionului lovit în ultima clipă către mlaştinile din apropierea Comanei.

Sătenii din Comana au văzut avionul prăbuşindu-se, au recuperat cadavrele celor 5 militari englezi, care la acel timp erau în tabăra adversă României, şi i-au înmormântat creştineşte. În 1946, cei 5 militari - Stanley Clarke, Leonard Cox, Robert Scott, George Vaughn şi Clifford Walker - au fost dezgropaţi şi mutaţi în cimitirul militar britanic din Tâncăbeşti, de lângă Bucureşti.

Povestea emoţionantă a fost necunoscută în afara zonei Comana până la începutul anului 1990, când imediat după căderea regimului comunist au fost redesoperite resturile aeronavei. În luna mai a acelui an, localnicii au ţinut o ceremonie religioasă ortodoxă comemorativă în cinstea echipajului la mănăstirea unde trupurile au fost prima data înmormântate. Ceremonia are loc în fiecare an, atrăgând sute de localnici, politicieni români şi personalul Ambasadei Britanice.

„Este o onoare deosebită să fiu astăzi aici, să ne amintim cu mândrie şi cu tristeţe de sacrificiul făcut de membrii echipajului de bombardiere al RAF care au murit în Comana în 1944. Pentru noi toţi cei ce reprezentăm comunitatea britanică şi Forţele Armate aici, este o onoare să fim cu voi astăzi să ne reamintim de curajul celor cinci membri ai RAF care au murit în bombardierul Wellington în mai 1944, şi un tribut deosebit pentru oamenii din Comana, care au arătat o compasiune desăvârşită în îngrijirea lor de echipajul de zbor decedat. Faptul că putem să comemorăm aceste două acte nobile este o dovadă a prieteniei strânse care ne uneşte“, a declarat ambasadorul britanic din România, Paul Brummell, prezent la pomenire.

Ceremonia de duminică, 6 mai, a fost organizată de omul de afaceri Gelu Palamaru, a cărui mamă a fost martor la prăbuşire.

La slujba de pomenire au participat şi membri ai Forţelor Aeriene Regale (RAF), care se află în prezent în România pentru o misiune NATO, precum şi militari ai 135 Expeditionary Air Wing (EAW), de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa. Englezii şi americanii s-au alăturat localnicilor să-şi arate împreună respectul faţă de acest echipaj. Printre cei care au fost prezenţi s-au numărat şi membri ai Forţelor Navale şi ale Armatei Britanice, care au călătorit de la diferite locaţii de dislocare din România pentru a lua parte la această ceremonie.

Comandantul 135EAW Wing Chris Ball a adăugat: „Faptul că pot fi alături de localnicii din Comana la ceremonia de astăzi, precum şi de personalul RAF, RN şi Armatei Britanice, aflate în prezent în operaţiuni în România, este cu adevărat o onoare. Aceasta este o poveste exemplară care arată legătura strânsă de prietenie dintre cele două naţiuni, iar faptul că este încă sărbătorită, este un simbol al modului în care această relaţie a rezistat. Este un mesaj plin de bucurie că, chiar şi în mijlocul unui război, pierderi şi greutăţi, omenirea şi compasiunea continuă să prevaleze“.

Pe aceeaşi temă:

Român cu viaţă de roman. Dimitrie D. Dimăncescu, erou de război decorat de trei monarhi, diplomat apropiat al lui Churchill. A fondat Cercetăşia, împreună cu fratele său Ioan

VIDEO Cum a fost jucată România la ruleta rusească. La finele celui de-Al Doilea Război Mondial a fost trădată şi de sovietici, şi de occidentali