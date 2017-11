Victor Ponta: „S-a legalizat cea mai mare poartă de evaziune fiscală din Europa. Totul s-a construit pe o minciună şi s-a justificat printr-o altă minciună“

Fostul prim ministru Victor Ponta a participat astăzi, 15 noiembrie, la o dezbatere cu oamenii de afaceri din Galaţi organizată de Patronatul Tinerilor Întreprinzători la Galaţi la Parcul de Soft pe tema modificărilor aduse Codului Fiscal.

Victor Ponta susţine că actuala guvernare încearcă să ascundă eşecul măsurilor pe care le-au adoptat în domeniul fiscal, deviind atenţia publică spre ceea ce acesta numeşte o minciună politică: lupta cu multinaţionalele.

”Codul Fiscal a fost discutat vreo trei ani cu mediul privat, Comisia Europeană, adică am măsurat de şapte ori, am tăiat o dată şi toată lumea a fost de acord că a fost bine. Prima mea întrebare pentru 2017 este care este logica să schimbi ceva ce merge bine? În general, schimbi ceva când merge prost. Eu sunt social democrat, dar cred că dezvoltarea unui stat o face mediul privat, nu statul. Am constatat că ce îţi doreşte mediul privat mai mult decât scăderi de taxe este stabilitatea şi predictibilitatea. Cum poţi să schimbi peste noapte, fără să discuţi cu nimeni? Vă garantez că nu a făcut nimeni niciun studiu de impact, nimeni nu ştie de la 1 ianuarie 2018 cum şi ce se va aplica. Nu numai mediul privat, dar nimeni de la stat nu ştie ce să aplice de la 1 ianuarie. Toate aceste modificări au la bază un scop politic şi o minciună politică. Era o vorbă care spunea, când arunci apa, arunci şi copilul, şi apa, şi pe toată lumea. S-a creat în laboratoare şi o explicaţie: ordonanţa de modificare a Codului Fiscal s-a adoptat ca o măsură împotriva multinaţionalelor. Acest haos fiscal nu va afecta multinaţionalele, ci firmele româneşti. Prin această ordonanţă s-a legalizat cea mai mare poartă de evaziune fiscală din Europa. Până la un milion de euro se poate face consultanţă şi se plăteşte 1%. Toţi banii negri din China, America şi România se scot pe consultanţă. Totul s-a construit pe o minciună şi s-a justificat printr-o altă minciună. Mediul de afaceri românesc nu va rezista la aceste şocuri. În România vor rămâne doar două categorii: multinaţionalele şi angajaţii la stat”, spune Victor Ponta, fost prim ministru.

”Trebuie să renunţăm la programe de guvernare fantasmagorice”

Şi fostul ministru de Finanţe, Ioana Petrescu, a criticat adoptarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea Codului Fiscal, considerând că actuala guvernare nu ştie prea bine ce face, iar asta va avea drept consecinţă decimarea firmelor româneşti.

”Trebuie să o lăsăm mai încet cu aceste modificări fiscale. Trebuie să lăsăm Codul Fiscal aşa cum a trecut el prin Parlament. Activitatea economică merge, dar asta nu se va mai întâmpla dacă bulversăm de fiecare dată mediul de afaceri, oamenii care îşi fac planuri de business pentru anul viitor. Nu trebuie să mai aibă loc noi scăderi de taxe şi impozite. Şi noi am promovat asta în 2014-2015, dar ele aveau o logică atunci”, a declarat fostul ministru de Finanţe, Ioana Petrescu.

Un alt fost ministru prezent la dezbaterea de la Galaţi, Florin Jianu, crede că programul de guvernare al PSD este unul fantasmagoric, iar măsurile adoptate în domeniul fiscal vor bulversa mediul de afaceri, fiind adoptate peste noapte.

”Constatăm că o politică publică vine cu o taxă suplimentară sau vine cu o abordare, în urma căreia tot mediul de afaceri are de plătit într-un fel sau în altul. Cine a cerut trecerea contribuţiilor sociale de la angajator la angajat? Este o firmă în această ţară care şi-a dorit acest lucru? O politică publică trebuie să rezolve o nevoie şi trebuie să simplifice, să aducă o valoare adăugată. Ori, prin aceste lucruri bulversezi o ţară, o întreagă economie şi valoarea adăugată lipseşte cu desăvârşire. Cred că trebuie să renunţăm la programe de guvernare fantasmagorice, iar simplul program de guvernare pe care România trebuie să îl aibă se regăseşte în doi indici globali: inidicele de competitivitate şi indicele care arată uşurinţa cu care poţi face afaceri. Nu e posibil ca în România să îţi ia peste 250 de zile ca să obţii o autorizaţie de construcţie şi îţi trebuie 20 de avize. Un om simplu îmi spunea zilele trecute că dacă te uiţi pe stradă, din 10 oameni, şapte duc o hârtie”, susţine Florin Jianu, fost ministru pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism.