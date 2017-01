Verdictul uneui fost puşcăriaş: „Cu graţierea nu se rezolvă nimica. În două-trei luni sunt toţi la loc în celule“

Despre viaţa în detenţie s-au scris mii de articole de presă, o mulţime de cărţi şi, mai ales, sute de mii de pagini de dosare de cercetare penală sau cu caracter disciplinar. Rapoartele oficiale arată că infracţionalitatea se manifestă din plin după gratii, ba chiar, cumva paradoxal (dacă ţinem cont că vorbim despre o zonă cu statut special) , mai acut decât în comunităţile de oameni liberi.

Fără îndoială, domeniul suscită interes, dovadă stând şi bogata literatură şi filmografie, dar şi faptele mai recente, cum ar fi, bunăoară, controversatul proiect de ordonanţă prin care Guvernul Grindeanu vrea să ofere graţierea a numeroase pedepse cu închisoarea.

Însă nu la latura cu substrat politic ne vom referi în articolul de faţă (mai ales că toate analizele pe sistemul penitenciar arată că soluţia corectă nu-i graţierea infractorilor, cât reeducarea reală a acestora în perioada de detenţie), ci la adevărata situaţie din puşcăriile româneşti, povestită de un fost deţinut.

L-am cunoscut pe Mihai (37 ani) la un centru de asistenţă socială din Galaţi. Trece pe acolo când şi când, în scurtele lui perioade de libertate, pentru ceva de mâncare şi un pat cald. Nu-i o fire tocmai sociabilă, însă pentru două pachete de ţigări şi o sticlă de vodcă proastă, acceptă să vorbească despre viaţa în puşcărie.

Vorbeşte, dar nu prea comunică. Îi scoţi informaţiile greu, cu chinuri, căci are un fel şiret de a răspunde în „două ape”, cu mult balast de sintagme (în limbă de lemn, ar zice unii), întocmai ca un versat purtător de cuvânt de instituţie publică.

În ultimii 20 de ani, Mihai a fost în libertate doar un pic peste trei ani. Ceilalţi 17 ani i-a petrecut după gratii, fie în penitenciarul pentru minori şi tineri de la Tichileşti (Brăila), fie la penitenciarul de maximă siguranţă de la Galaţi, fie la vestita puşcărie de la Poarta Albă.

Cumva paradoxal, putem spune că Mihai nu este o fire tocmai violentă. Nu-i vorbă, se mai încaieră uneori cu cei care-i „suflă-n ciorbă”, însă în general este destul de paşnic. Doar prima lui infracţiune, săvârşită la numai 16 ani, a fost violentă. A bătut şi a violat o femeie de 86 de ani, dintr-o comună gălăţeană, iar femeia a murit la câteva zile după aceea.



A primit 17 ani de închisoare, dar a scăpat după nici zece. Avea 26 de ani când a ieşit. Şi nici un viitor. Aşa că a preferat să se întoarcă, iar şi iar, în puşcărie, pentru tot felul de infracţiuni mărunte, în special furturi din maşini şi din locuinţe.

Este recidivist, este un veteran al sistemului penitenciar şi ştie o mulţime de lucruri despre cum merg lucrurile acolo. După îndelungi tratative, a acceptat (sub rezerva anonimatului) să ne povestească o parte dintre aceste lucruri.

Ajuns în puşcărie la o vârstă la care alţii sunt dependenţi sută la sută de familie, Mihai s-a pomenit, brusc, într-o lume în care supravieţuirea nu-i o simplă vorbă.

„Eu nu prea ştiam care-i treaba. Credem că doar or să mă închidă într-o cameră şi or să mă ţină acolo şi-atât. De-abia acolo am înţeles că lucrurile stau oleacă altfel. Cum altfel? Păi, nu cei care te ţin închis contează. Ei sunt partea bună. Contează ceilalţi, pârnăiaşii cu care împarţi pâinea de deţinut. Daca superi un gardian, îţi ia boii de la bicicletă. Dar dacă superi un nabab (N.R.: un individ încarcerat, dar care este recunoscut ca lider de o parte dintre ceilalţi), ai pus-o. Te aşteaptă viaţă grea”, povesteşte Mihai.