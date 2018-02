Secretele unui campion la şah la 13 ani: „Cu cât joci mai mult, cu atât îţi dai seama câte strategii există“

Cristi Iulian Coca (13 ani), elev la Colegiul Naţional „Costache Negri“ din Galaţi, este pasionat atât de mult de şah. A vrut să se apuce de acest sport la doar 3 ani, pe când era la grădiniţă, însă educatorii nu i-au permis, spunându-i că este prea mic. „Nu mai erau locuri la grupa mică, aşa că m-au dat la grupa pregătitoare. Antrenorul de acolo spunea că sunt prea mic şi nu prea o să înţeleg. Jucam cu tata, nu reuşeam niciodată să-l bat, apoi am trecut pe la mai multe cluburi de şah şi am rămas unde am considerat că pot învăţa mai bine“, ne explică băiatul.

Nu a avut niciun fel de reţinere să plece fără părinţi, la doar 12 ani, în Georgia, cu intenţia declarată de a deveni campion mondial la şah. Cristi a câştigat atât de multe trofee până acum, încât le-a pierdut şirul. Pe un perete al apartamentului unde locuieşte, zeci de cupe şi medalii stau dovadă a talentului micului şahist, care se află abia la începutul carierei. Nici lipsurile financiare nu l-au oprit ca, la doar 8 ani, să plece singur la Bruxelles pentru a participa la un campionat de şah organizat de Uniunea Europeană.

La 7 ani, vârstă la care alţi copii plâng la părinţi să le cumpere jucării, Cristi a început să joace şah la nivel profesionist. Pentru a înţelege mai bine strategia de joc, viziona partide ale unor jucători cunoscuţi la nivel mondial împreună cu antrenorul său. În acelaşi an a câştigat şi prima cupă la o etapă judeţeană de şah organizată la Galaţi, dar pentru Cristi, cea mai valoroasă cupă este cea de campion naţional la şah, pe care şi-a adjudecat-o anul trecut, la categoria de vârstă 12 ani.

„Nu am mai fost niciodată campion naţional. Am luat bronzul la 8 ani, la acea categorie de vârstă. A fost importantă cupa de campion naţional pentru mine pentru că am reprezentat România la campio-

natul mondial de şah din Georgia“, ne-a declarat micul şahist.

La matematică, se joacă cu numerele

Lui Cristi îi place mult şi Matematica, fiind singurul de la şcoala nr. 10 din Galaţi, unde învăţa înainte să se transfere la Colegiul Naţional „Costache Negri“, care a participat la olimpiada de profil în 2016, însă a dat prioritate tot şahului, pentru că se apropiau campionatele naţionale şi a vrut să se claseze, din nou, pe podium. A făcut mai mult decât atât, reuşind performanţa de a câştiga concursul. A devenit, astfel, campion naţional la şah, la categoria de vârstă 12 ani. În 2017, Cristi a obţinut o menţiune la gimnaziada de şah, şi în acest an a participat la Campionatul European de Şah.





Cristi şi trofeele câştigate până acum la şah FOTO Valentin Trufaşu

Matematica îl fascinează şi îl provoacă în egală măsură pe Cristi. „Îmi place să mă joc cu numerele. Sunt probleme frumoase, răspunsurile sunt grele şi când ajungi să le rezolvi, realizezi că, de fapt, era uşor să rezolvi acea problemă“, ne explică campionul la şah ce înseamnă pentru el matematica. Pe lângă talentul înnăscut la şah, Cristi este şi foarte curajos. La doar 8 ani, a decis să meargă fără părinţi, însoţit doar de antrenor, la turneul de şah al Uniunii Europene, în Austria.

S-a clasat pe locul al nouălea, dar experienţa s-a dovedit extrem de folositoare pentru viitoarele turnee. „Am făcut un antrenament cu antrenorul, mi-a arătat o strategie de joc, dar am încurcat mutările şi până la urmă am pierdut partida. Jucam pentru locul trei şi din dorinţa de a mă clasa pe podium, am greşit“, ne povesteşte cu umor campionul.

Visează să devină astronom

Titlul de campion naţional la şah a adus cu el şi responsabilitatea de a reprezenta România la campionatul mondial de şah, care a avut loc anul trecut în Georgia. Părinţii lui Cristi nu au avut posibilitatea financiară de a suporta transportul decât pentru el, micul şahist fiind însoţit de câteva persoane de la Federaţia Română de Şah, dar acest lucru nu l-a afectat cu nimic. Micul şahist are ambiţii mari, dorind să devină un Garry Kasparov al României la şah. „Vreau să joc şah la nivel profesionist. Îmi place Fabiano Caruana (n.r. – jucător american de şah) pentru că atacă mereu, simte poziţia şi nu stă pe gânduri“, ne explică el motivele pentru care îi place jucătorul american.

„Nu prea îmi place să ies cu colegii de la şcoală“

La cei 13 ani ai săi, Cristi ocupă un onorant loc 13 în România, la categoria de vârstă sub 14 ani, locul 341 în Europa şi locul 509 la nivel internaţional, la aceeaşi categorie de vârstă. Chiar dacă premiile din şah sunt mici în România, micul şahist ne declară că nu va renunţa niciodată la pasiunea lui. Cristi a ţinut să contrazică şi părerile conform cărora şahiştii sunt, de regulă, persoane calme.

Un singur lucru îl scoate din sărite, şi anume când nu obţine măcar un loc pe podium, dar există şi o parte bună în asta, pentru că la următoarele turnee reuşeşte să îşi învingă la pas adversarii. De pildă, la un concurs de şah organizat la staţiunea Cap Aurora din Constanţa, a reuşit să obţină primul loc la categoria 10 ani, după ce cu un an în urmă se clasase în pluton. Deşi are doar 13 ani, ştie ce vrea să facă în viaţă.

Pe lângă cariera naţională şi internaţională de şahist profesionist, Cristi vrea să se specializeze şi în astronomie. La vârsta la care alţi copii nu ştiu decât să se joace, băiatul ne spune că nu prea mai are timp liber şi nici măcar colegii de şcoală nu prea reuşesc să îl scoată din rutina lui. „Nu prea îmi place să ies cu colegii de la şcoală, pentru că nu prea înţeleg arta şahului. Cu cât joci mai mult, cu atât îţi dai seama cât de frumos este şi câte strategii există, ce satisfacţii ai când iei un premiu“, trage concluzia micul campion la şah.