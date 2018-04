Doi studenţi de la Facultatea de Arhitectură Navală din Galaţi, premiaţi la o prestigioasă sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti

La ediţia din acest an, s-au prezentat 197 de lucrări ştiinţifice, realizate de 215 studenţi, reprezentând 11 centre universitare din România, Polonia, Bulgaria, Ucraina şi Turcia.



Facultatea de Arhitectură Navală a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost reprezentată de doi dintre cei mai buni studenţi din anii III şi IV, care au obţinut rezultate remarcabile.

Astfel, Roxana Chicăroşă, din anul III, a obţinut premiul I la Secţiunea 6 - Inginerie mecanică, cu lucrarea „Estimation of the course-keeping quality of the ships”, iar Ciprian Iatan, din anul IV, a fost recompensat cu premiul al III-lea la Secţiunea 1 – Navigaţie şi transport, pentru lucrarea „Theoretical and experimental analyses of a passenger catamaran resistance”. Ambele lucrări au fost realizate sub coordonarea profesorului universitar Dan Obreja.