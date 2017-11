Viorel Profiroiu, directorul CUP Salubritate, şi-a dat demisia din funcţie

Viorel Profiroiu, directorul CUP Salubritate, societatea care se ocupă de prestarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer, dar şi curăţenia stradală din municipiu a demisionat din funcţie.

Demisia vine în contextul în care în societate s-a demarat procesul de recrutare şi selecţie a directorului general, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă în întreprinderile publice. Potrivit surselor noastre, Viorel Profiroiu ar fi nemulţumit de presiunile care se fac asupra sa, în ultima vreme, din partea autorităţilor.

El ne-a confirmat că miercuri seara, în şedinţa consiliului de administraţiei al CUP Salubritate, i-a informat pe membri în legătură cu decizia sa.

"Trebuie să urmăm procedurile conform Ordonanţei 109. Nu am ţinut niciodată de scaun. Aşa am considerat eu că este bine. Mai am timp să mă gândesc dacă voi participa la concurs. Oamenii sunt liberi să candideze. Oricum rămân în societate într-o funcţie tehnică. Am vrut să rămână ceva de pe urma mea şi cred că s-a văzut", ne-a spus Viorel Profiroiu, negând presiunile de care am pomenit mai sus.

Decizia pare oarecum surprinzătoare, având în vedere că primarul Cristi Misăilă a anunţat public de mai multe ori că-l preţuieşte pe Viorel Profiroiu pentru profesionalismul său, dar nu putem şti ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

Aspiranţii la aceste posturile de director general pot depune dosarele complete de înscriere până la data de 7 decembrie, ora 12.00, la sediul CUP Salubritate, conform calendarului care poate fi consultat AICI.