Monument dedicat românilor care au plecat la muncă în străinătate şi au murit peste graniţe

Proiectul iniţiat de consilierul judeţean PNL Ovidiu Burduşa, care lucrează în diaspora, se vrea un omagiu pentru cei care au murit în străinătate şi care au contribuit la economia locală.

Iniţial, proiectul a fost respins în luna septembrie de aleşii PSD şi ALDE, care în absenţa lui Marian Oprişan au votat împotriva proiectului iniţiat de PNL. Mai mult decât atât, proiectul a fost considerat atunci caraghios de către unul dintre aleşii judeţeni, care de data aceasta nu a mai venit la vot.

"Sunt mulţi vrânceni care şi-au pierdut viaţa peste hotare şi nu s-au mai întors pe meleagurile natale. Eu am călătorit în multe oraşe din Italia, dar şi în alte state şi am văzut monumente dedicate memoriei migranţilor italieni. M-au impresionat şi m-am gândit că ar trebui să facem şi noi la fel, pentru românii din străinătate. Este un proiect în premieră pentru România şi am primit, deja, răspunsuri pozitive din partea unor oficiali guvernamentali români şi din partea conaţionalilor din diaspora. Nu avem, din păcate, o statistică exactă a românilor care şi-au pierdut viaţa pe meleaguri străine dar pot să vă spun că, la nivelul anului 2015, au fost 59 de români care au decedat pe şantierele din Italia”, a declarat consilierul judeţean Ovidiu Burduşa, singurul ales judeţean din ţară care lucrează în diaspora.

Nu şe ştie deocamdată cât va costa această investiţie, urmând să se facă o analiză în acest sens, după aprobarea acordului de principiu. Consilierul Burduşa a mai spus că vrea să elimine latura politică din proiect, pentru că sunt circa 4.000.000 de români plecaţi în străinătate şi care contribuie, an de an, cu mulţi bani la bugetul României, din care 60.000 sunt din Vrancea.

Până acum, Consiliul Judeţean Vrancea a alocat de fiecare dată fonduri pentru repatrierea trupurilor neînsufleţite ale vrâncenilor care şi-au pierdut viaţa peste hotare.