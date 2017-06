FOTO VIDEO O şcoală altfel, în care orele de curs se fac în aer liber. „Elevii au devenit mult mai creativi“

Şcoala Nr. 7 din Focşani dispune de o zonă generoasă de spaţiu verde, astfel că mobilizarea pentru realizarea unei clase în aer liber, aşa cum s-a promis în primăvară, a fost exemplară, la realizarea ei contribuind şi elevii.

Nu trebuie să-şi închipuie nimeni că este vorba de ceva sofisticat, dacă avem în vedere faptul că mobilierul clasei a fost realizat din paleţi de lemn, vopsiţi în culori vesele, iar în locul tablei clasice de scris a fost instalat un şevalet la care elevii lucrează pe rând.



Pentru că vorbim doar de o clasă în aer liber, orele de curs se fac cu programare.

La o astfel de oră “deschisă” am asistat şi noi, fericiţii beneficiari ai lecţiei sub cerul liber fiind elevii de la clasa pregătitoare. Aceştia au citit, au cântat, au fost provocaţi la jocuri educative, iar când clopoţelul a sunat de pauză cu toţii s-au declarat bucuroşi că au putut petrece o oră de curs diferită.

“Trăim într-o societate în care trebuie să facem şi altceva pentru ca aceşti copii minunaţi să vină cu mare plăcere la şcoală, să le placă ceea ce încercăm noi să-i facem să înţeleagă. Adică să înveţe. Fără învăţătură, nu ştiu câţi vor reuşi. În general învăţământul de azi este puţin altfel, noi suntem puţin altfel şi dacă răspundem prezent schimbării şi orele sunt altfel, nu cum erau odată. Copiii au reacţionat extraordinar, îşi doresc şi alte asemenea experienţă. Cu cât mai des cu atât mai bine”, ne-a spus învăţătoarea Marina Baciu.

Unul dintre copii ne-a explicat în cuvinte simple şi sincere ce anume i-a plăcut la oră: “este aer curat, putem să învăţăm în linişte şi avem lumină naturală”.

Elevii sunt mai creativi

La Şcola Nr. 7 învaţă aproximativ 600 de elevi, iar 180 dintre ei frecventează învăţământul primar. Acestora din urmă li se adresează proiectul, iar până acum fiecare învăţătoare a ieşit cel puţin o zi în aer liber cu elevii.



Directorul unităţii spune că a fost inspirat în realizarea proiectului de ceea ce era odată în lumea antică, unde profesorul stătea afară, între ucenici, şi le oferea informaţii preţioase despre istorie, geografie şi alte ştiinţe.

“Proiectul nostru a pornit de la ideea că vrem să creăm această stare de bine copiilor, să-i scoatem din clasă, să nu mai fie atât de legaţi de catedră, de bancă, să nu mai fie crispaţi şi să le dăm libertatea de a conduce şi ei lecţia. Sigur, noi o să fim în centru, o să-i coordonăm, le dăm informaţiile. În tot ceea ce am întreprins am avut susţinerea colegilor, a doamnei bibliotecare şi consilierului educativ. Am observat de când am demarat acest proiect că elevii sunt mult mai creativi”, ne-a declarat Sebastian Ionuţ Burlan, directorul Şcolii Nr. 7.

Pe lângă orele de muzică, desen, religie, limbi străine, biologie, istorie, geografie sunt organizate şi alte activităţi.

“Clubul de lectură o să-l facem tot afară. Până acum obişnuiam să ne întâlnim la biblioteca şcolii sau să mergem în diverse locaţii, chiar şi la grădiniţe, dar copiii şi-au exprimat dorinţa de a face cursul afară. Probabil că o să ne întâlnim şi în vacanţă cu elevii noştri”, ne-a precizat Mirela Hanganu, bibliotecară la unitatea de învăţământ, care s-a implicat încă de la debut în realizarea clasei în aer liber.

Conducerea şcolii susţine că din toamnă clasa în aer liber va beneficia de mici amenajări, urmând să fie montate pavele pe jos, iar dacă vor fi bani disponibili se va construit un foişor în zona de spaţiu verde.