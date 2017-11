FOTO VIDEO Un mare specialist în materie de vinuri bio din Europa a degustat vinurile ecologice făcute de un important producător din România

Francezul Bruno Quenioux este un nume pe plan mondial în ceea ce priveşte experienţa în materie de vinuri bio, care a auzit de rezultatele de exepţie ale unui producător vrâncean specializat în vinuri ecologice.

Prin urmare, s-a autoinvitat la crama societăţii Senator Wine din Focşani, firmă care lucrează ecologic 246 hectare de vie la Însurăţei şi 80 de hectare la Huşi.

Bruno Quenioux a degustat mai multe vinuri şi a rămas plăcut surprins de calitatea lor.

“Este prima zi când mă aflu aici şi sunt foarte satisfăcut. Prima surpriză este că am găsit o eleganţă a vinurilor pe care le-am degustat la care nu mă aşteptam. În general, în ţările emergente găsesc de obicei vinuri care sunt foarte cunoscute, vinuri taninoase, făcute după metode vechi şi care nu sunt foarte relevante. De multe ori putem să găsim vinuri făcute în regim bio respectând toate normele bio, dar care din cauza metodelor de vinificaţie pot să schimbe radical toată tipicicitatea şi autenticitatea din zona respectivă. Un strugure bio şi un vin bio este un mod de exprimare a unei zone, a unui spaţiu în care sunt factori de influenţă ca solul, clima, omul şi toate converg pentru obţinerea unui vin bio”,a spus Bruno Quenioux.

Via ecologică înseamnă o plantaţie unde nu se aplică tratamente chimice pentru rezistenţa plantelor, ci se bazează pe stropitul viei cu sulfat de cupru, aşa numita zeamă bordeleză, cum practicau bătrânii noştri acum 100 de ani.

Afacerea cu viţă de vie ecologică este una foarte riscantă, mai ales din cauza condiţiilor meteo şi foarte puţini întreprinzători şi-o permit. Lucian Neacşu, care este un pasionat al vinurilor de calitate, a îndrăznit să o pună pe picioare şi rezultatele sunt evidente.



“Noi am căutat să facem vinuri sănătoase, am căutat ca acei consumatori ai noştri să ne aprecieze prin faptul că nu o să-i doară capul după ce consumă vin de la noi. Apoi am avut ambiţia să facem vinuri româneşti bio, deosebite, soiuri unicat. Este mult mai greu, pentru că cheltuielile sunt cel puţin duble să faci o sticlă de vin bio. Cât priveşte consumatorii, mai avem de lucrat la mentalitate, la concepţia de a bea un vin sănătos iar România mai are mult de făcut pentru acest lucru”, potrivit lui Lucian Neacşu.

Pe lângă plantaţia în sine, tehnologie este iar una extrem de importantă în obţinerea vinurilor bio, investiţiile în echipamente de ultimă generaţie asigurând un standard ridicat a calităţii.

Fermierul vrâncean a cultivat, în principal, soiuri româneşti, precum Crâmpoşie, Zghihară de Huşi, Tămâioasă Românească, Busuioacă de Bohotin, Fetească Albă, Fetească Regală, Şarbă, Băbească Gri, Băbească Neagră ş.a.

Principalele pieţe de desfacere a vinurilor ecologice sunt cele din Franţa, Germania, Japonia, China, Malaezia, SUA, Mexic, Canada, Norvegia.

