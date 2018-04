FOTO VIDEO Avram Iancu va înota în Prut alături de un basarabean: 100 de kilometri pentru 100 de ani de la Marea Unire

Avram Iancu, românul care a traversat înot Canalul Mânecii şi a parcurs, tot înot, fluviul Dunărea, pe lungimea lui de 2.858 de kilometri împreună cu basarabeanul Ion Lazarenco Tiron, singurul din lume care a înotat cele şapte strâmtori incluse în provocarea Ocean’s Seven, vor demara luna viitoare un proiect dedicat Centenarului Unirii.

Pe 25 mai, cei doi performeri vor înota 100 de kilometri pe râul Prut, în cadrul proiectului “Umăr la umăr pentru o istorie comună”. Anunţul a fost făcut în premieră, sâmbătă, în Vrancea, unde cei doi au participat la un simpozion dedicat Zilei Pământului.

“Ne-am întâlnit acolo unde s-au întâmplat performanţele noastre de a traversa Canalul Mânecii. I-am dat căştile mele de înot, să le primească ca amintire. Tot vorbeam de proiectele mele, de proiectele lui şi am zis să facem un proiect împreună pe Prut. Anul acesta mă contactează şi îmi zice. Măi Ioane, hai să-i dăm drumul, că acum e momentul”, a spus Ion Lazarenco Tiron, în cadrul evenimentului.

La rândul său, Avram Iancu a detaliat proiectul “Umăr la umăr pentru o istorie comună”, recunoscând că ideea i-a aparţinut partenerului său, care în trecut, a traversat înot şi râul Nistru, parcurgând 235 km timp de nouă zile, în cadrul Maratonului „Nistru – uneşte Moldova”.

“Noi ne-am întâlnit acolo, în acelaşi loc de chin şi vorbeam aceeaşi limbă, s-a înfiripat o prietenie şi s-a făcut şi o frăţie. Ion a avut ideea extraordinară de a înota umăr la umăr, împreună, pe Prut, pentru a arăta românilor de dincolo şi dincoace de Prut că suntem fraţi, că avem acelaşi sânge şi vorbim aceeaşi limbă. Bineînţeles că am rezonat imediat cu acest proiect şi ne-am gândit să-l punem în practică acum, în an centenar, la 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor de pretutindeni.De curând am sărbătorit 100 de ani de când Basarabia s-a unit cu România. Vrem să înotăm 100 de kilometri pentru 100 de ani de unitate, pe ultimii 100 de kilometri ai Prutului, de la podul Oancea-Cahul şi până la vărsarea Prutului în Dunăre, acolo unde Prutul îşi pierde identitatea de graniţă care ne desparte”, a spus Avram Iancu.

Bibliotecarul Avram Iancu este primul român care a reuşit în 2016 să traverseze înot Canalul Mânecii, fără costul de neopren, după un efort de 18 ore şi jumătate. Anul trecut, bibliotecarul din Petroşani a reuşit o altă experienţă inedită, demnă de Cartea Recordurilor.

Acesta a înotat pe tot parcursul fluviului Dunărea, adică 2.858 de km, străbătând zece ţări, respectiv Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, şi patru capitale europene, Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad. Anul acesta, într-o nouă încercare riscantă, Avram Iancu vrea să traverseze fluviul Mississippi, de la izvoare la vărsare.

Ion Lazarenco Tiron a devenit anul acesta al optulea om de pe planetă care a înotat cele şapte strâmtori din provocarea Ocean’s Seven. El a traversat în 2014 Gibraltarul-14 km şi Canalul Mânecii-34 km, apoi în 2017 Cabalul de Nord-34 km, în anul 2016 Canalul Catalina-34 km şi Canalul Molokai-44 km.

În 2017 Canalul Tsugaru-20 km, iar în ianuarie 2018 a cucerit Strântoarea Cook-26 km. Ion Lazarenco Tiron are 40 de ani, este născut la Orhei şi de 21 de ani a emigrat cu familia în Irlanda, acolo unde ne-a mărturisit că lucrează ca şofer. El spune că a învăţat să înoate de e Youtube. Ion este implicat în foarte multe proiecte sociale în beneficiul copiilor şi oamenilor sărmani din patria sa.