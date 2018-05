VIDEO Obiectul misterios care a picat din cer este o rachetă de iluminare. Parchetul Militar a demarat o anchetă

Oamenii au reuşit să surprindă imagini cu puţin timp înainte ca obiectul misterios să cadă din cer şi să distrugă parbrizul maşinii. Nimeni nu a făcut aseară declaraţii cu privire la provenineţa obiectului, dar astăzi s-a aflat că a fost vorba de fapt de o rachetă de iluminare. „În seara zilei de 8 mai 2018, o subunitate din cadrul Contingentului Militar Polonez dislocat în România, în cooperare cu militari din cadrul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din garnizoana Craiova, au executat o activitate curentă de instrucţie tactică pe timp de noapte în terenul de instruire Obedeanu.Antrenamentele nu au presupus executarea de trageri cu armamentul individual sau cu cel montat pe tehnica blindată din dotare. În scopul semnalizării momentelor tactice şi identificarea reperelor din teren, subunitatea poloneză a folosit mijloace de iluminare (tip „rachete de semnalizare’’) în conformitate cu scenariul tactic aprobat. Referitor la incidentul semnalat în mass-media, privind pagube materiale produse unui vehicul parcat în cartierul Craioviţa Nouă, într-o zonă aflată la aproximativ 2 km de locul de desfăşurare a instruirii, a fost demarată o anchetă sub coordonarea Parchetului Militar în vederea stabilirii legăturii de cauzalitate între activitatea de instrucţie şi incidentul raportar“, se arată în comunicatul emis de comandantul Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab.

Un obiect misterios a căzut în această seară din cer în cartierul Craioviţa Nouă

Proprietarul autoturismului distrus de proiectilul căzut din cer a declarat că se putea întâmpla o nenorocire, iar maşina putea să explodeze. „Proiectilul ăsta a căzut prin maşină şi am ieşit imediat să opresc alarma. Nu am ştiut ce se întâmplă. Ne-am trezit în mijlocul cartierului cu un proiectil de 30 sau 40 de centimetri lungime şi cred că are trei kilograme. A făcut scurt şi putea să ia şi foc. A intrat proiectilul până jos la instalaţia electrică şi putea să se întâmple o nenorocire. Bine că nu a fost mai rău că erau mulţi copii care se jucau aici în parcare“, a spus Marian Tiţă, proprietarul maşinii.

Proprietarul autoturismului distrus a declarat că se putea întâmpla o tragedie