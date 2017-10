Tânărul din Craiova acuzat de DIICOT că pregătea comiterea unui act de terorism, condamnat definitiv la 3 ani şi 4 luni de închisoare

Constantin Luigi Boicea a fost reţinut prima data în anul 2015 de procurorii DIICOT pentru propagandă jihadistă. Tânărul a fost eliberat atunci sub control judiciar, iar anchetatorii au dispus să fie supus unei expertize psihiatrice.

Condamnat definitiv

Tânărul de 18 ani a continuat să acceseze site-uri de propagandă şi instruire a viitorilor combatanţi aparţinând organizaţiei ISIS şi căuta sprijin financiar pentru a putea pune la cale un atact terorist.

Procurorii DIICOT au descins din nou în anul 2016 în luna decembrie în locuinţa familiei acestuia, acuzat că făcea propagandă pe internet grupării teroriste ISIS. Acesta a renunţat şi la religia creştin-ortodoxă, frecventând o moschee din municipiul Craiova.

Constantin Luigi Boicea a fost reţinut din nou şi arestat pentru propaganda jihadistă. În luna mai 2017 a fost condamnat la 3 ani şi 4 luni de închisoare, însă inculpatul a contestat decizia judecătorilor. Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a respins pe data de 12 octombrie apelul, iar tânărul din Craiova a rămas să execute pedeapsa data de prima instanţă.

Şi-a povestit convertirea la Islam pe internet

Constantin Luigi Boicea, a povestit pe un blog cum s-a convertit la islamism. ”Numele meu este Omar al-Faruq dupa ce a fost (...) şi am 16 ani şi jumătate. M-am născut şi am crescut creştin ortodox şi am devenit muslman după ce am găsit adevărul”, scria tânărul, în ianuarie 2014, pe blogul Gazda Islamică.

”Am avut un prieten pe nume Omar Hamadi (...) care stăpânea bine limba română. (...) Mi-a spus despre evenimentele care au avut loc în Siria şi pentru că am trăi într-o ţară europeană nu am auzit despre aceste evenimente vreodată şi, când am aflat ce s-a întâmplat cu el, m-am dus să fac unele cercetări pe această temă”, spune tânărul.

El povesteşte că a urmărit pe internet evenimentele din Siria şi că, într-o primă înregistrare, a putut vedea armata lui Bashar al-Assad, care l-a şocat.

”După cinci luni de cercetare, am aflat ce s-a întâmplat în Siria şi că nu reprezintă Islamul şi apoi am încercat să găseasc musulmanii din Craiova/România şi îi mulţumesc lui Allah că am găsit-o pe sora (Damian Maya)”, afirmă băiatul.

Tânărul spune că i-a povestit acesteia despre informaţiile obţinute şi i-a spus că vrea să ştie mai multe despre Islam, pentru a deveni musulman.

”Îi mulţumesc lui Allah, a fost de acord să mă înveţe cum să devin musulman şi după trei luni de predare a Islamului am devenit un alt om, un musulman. (...) Mulţumesc lui Allah că m-am oprit de la toate relele, cum ar fi fumatul, alcoolul, drogurile (...)”, mai scrie tânărul.

Tânărul a povestit şi despre planurile sale, după ce va împlini 18 ani: ”La 18 ani, după finalizarea studiilor, voi lua bacalaureatul şi permisul de conducere şi apoi vreau să merg la Universitatea Islamică din Medina (cu voia lui Allah), în scopul de a salva Coranul Sfânt şi cărţile Hadith şi Islamul, în scopul de a cunoaşte povestea completă şi a devenit un predicator islamic”.