România lucrului prost făcut. Gazon cât pentru 22 de terenuri de fotbal în părculeţul comunal. „Am semnat ca primarul şi n-am ştiut despre ce e vorba“

Oficialii primăriei din localitatea doljeană Malu Mare au reuşit „performanţa“ să cumpere patru tone de gazon pentru a acoperi o grădină de nici 1.000 de metri pătraţi aflată în faţa instituţiei publice.



Un calcul făcut de oamenii legii care anchetează acum afacerea pe bani publici arată că iarba cumpărată cu 124.000 de lei ar fi suficientă să acopere 22 de terenuri de fotbal. În plus, achiziţia s-a făcut doar în acte, fiindcă parcul din faţa primăriei a rămas cu aceeaşi iarbă pârjolită.

Totul a început în 2011, când Guvernul României a alocat 1 milion de lei Primăriei Malu Mare, bani pentru reabilitarea parcului comunal, în cadrul unui program naţional vizând îmbunătăţirea calităţii mediului.



O parte din buget a fost cheltuit în anii următori pentru amenajarea unei fântâni arteziene, dar inspectorii Curţii de Conturi ajunşi în control în 2015 la primărie edilii locali au cheltuit aiurea cel puţin 300.000 de lei.

Fostul primar al comunei Malu Mare recunoaşte că au fost descoperite nereguli, dar susţine că este nevinovat

De 100 de ori mai mult

S-au cumpărat, mai mult pe hârtie decât în realitate, pavele, borduri, puieţi de copaci exotici, flori, dar şi muntele de gazon. Inspectorii Curţii de Conturi au decretat că, pentru părculeţul care s-a dorit modernizat, ar fi fost suficiente 39 de kilograme de gazon, în loc de 4.000 de kilograme, cum apare în hârtii.

În 2016, poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Criminalităţii au deschis un dosar penal pentru această afacere, sub acuzaţia de abuz în serviciu. Sunt urmăriţi mai mulţi funcţionari publici, dar şi administratorii unor societăţi comerciale.

„Eu am semnat ca primarul şi n-am ştiut despre ce a fost vorba. Nu sunt inginer agronom ca să ştiu exact cât gazon trebuia cumpărat pentru un parc de 1.000 de metri pătraţi. Mai bine nu făceam nimic şi acum eram împăratul lumii. De când mi-au întocmit dosar penal în aceast caz eu nu mai am linişte. Am avut trei mandate la Primăria Malu Mare, iar acum am cele mai multe probleme. Cei care au fost înanitea mea nu au făcut nimic pentru această localitate şi acum dorm liniştiţi“, a spus Alexandru Dicu, fostul primar al comunei Malu Mare.

Alexandru Dicu, fostul primar al comunei Malu Mare, este cercetat pentru abuz în serviciu

„S-au furat banii“

Locuitorii comunei Malu Mare se plâng că, deşi comuna lor se află la doar 5 kilometri de Craiova, nu există nici asfalt şi nici canalizare, dar că prima grijă a edililor a fost parcul nou din faţa primăriei. „Gazonul deja numai este gazon. A fost ars de soare. Din ziua în care l-au pus mi-am dat seama că nu o să reziste. Ei au făcut acest parc ca pună mâna pe o parte din bani. Dovada este clară, 300.000 de lei cheltuiţi nejustificat. În concluzie s-au furat banii. Dacă nu venea Curtea de Conturi în Control nici până în ziua de astăzi nu ieşeau la iveală aceste nereguli. Au cumpărat peste 1.000 de bucăţi de plantă Amarilis Papilic, dar nimeni nu a văzut niciodată aceste plante. Asta este România din ziua de astăzi“, ne spune un localnic din Malu Mare, care insistă să rămână anonim.

Fostul primar al comunei Malu Mare susţine că localitatea avea nevoie de un parc nou. „Dacă nu acceptam banii de la guvern, toată lumea îmi sărea în cap. Din punctul meu de vedere, nu este o investiţie făcută fără cap. Credeţi că alţii n-au greşit? Doar că n-au fost verificaţi. Un parc este un punct de atracţie, iar acum nu sunt eu de vină că nu s-a mai păstrat aşa cum a fost la început. Trebuia eu, ca primar, să ud şi gazonul? Haideţi să fim serioşi“, a adăugat Dicu.

Fostul primar al comunei Malu Mare mai este cercetat într-un alt dosar pentru tentativă de omor, lovire, dar şi tulburarea liniştii şi odinii publice. Alexandru Dicu (PSD) este acuzat că în anul 2012 în campania electorală împreună cu alte 7 persoane a sechestrat şi bătut trei bărbaţi.

Scandalul a avut loc pe data de 7 iunie 2012, iar unul dintre inculpaţi a aflat de fiul său că a văzut un grup de persoane care aruncau mai multe baxuri de hârtie igenică prin comună cu poza primarului Alexandru Duicu. Erau trecute şi mai multe mesaje: „L-ai folosit? Aruncă-l! sau Păstraţi comuna curată!“. Fostul edil din comuna Malu Mare şi-a sunat susţinătorii imediat şi au urmărit victimele prin toată comuna. În momentul în care au reuşit să îi oprească în trafic i-au bătut cu pumnii şi cu picioarele.

„Inculpatul Dicu Alexandru i-a instigat pe ceilalţi inculpaţi să comită acte de violenţă, exprimându-se în mod imperativ prin îndemnuri de genul: «Daţi-le bă!» sau «Omorâţi-i şi pe ăştia», respectiv prin alte exprimări injurioase adresate persoanelor aflate în autoutilitara marca Mercedes“, se arată în refetaul întocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.