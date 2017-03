Procesul elevului acuzat de DIICOT că pregătea comiterea unui act de terorism, judecat de magistraţii Curţii de Apel Craiova

Dosarul lui Luigi Constantin Boicea va fi judecat de magistraţii Curţii de Apel Craiova. Tânărul de 18 ani din Craiova este acuzat că pregătea un atac terorist. Procurorii DIICOT îl acuză pe Constantin Luigi Boicea de pregătire în vederea folosirii armelor de foc şi dispozitivelor explozive în scopul comiterii unui act de terorism, după ce acesta a încălcat condiţiile controlului judiciar, care îi interziceau să folosească internetul.“Începând cu data de 9 decembrie 2015, avându-se în vedere starea de minorat a inculpatului Boicea Luigi Constantin de la acea dată, faţă de acesta s-a dispus şi ulterior prelungit până în prezent măsură preventivă a controlului judiciar, măsură pe parcursul căreia inculpatului i s-a interzis să acceseze internetul prin utilizarea de sisteme/dispozitive informatice având conexiunea de date active”, arată reprezentanţii DIICOT.

Luigi Constantin Boicea, poreclit Omar, s-a convertit la Islam la vârsta de 16 ani, iar prima dată a fost reţinut în anul 2015 pentru propagandă jihadistă, însă a fost eliberat sub control judiciar. Tânărul promova în mod sistematic, pe internet, prin intermediul platformelor online, mesaje de susţinere a organizaţiilor teroriste, filme în care erau prezentate decapitări ale unor persoane capturate de membri ai grupării ISIS, dar şi materiale video cu mesaje de ameninţare şi folosire a unor mijloace de natură să pună în pericol viaţa şi integritatea persoanelor.

Procurorii susţin că, din 2015, Luigi Constantin Boicea a promovat în mod sistematic, în public, doctrina radical islamistă, prin postarea în mediul online, “prin intermediul unor reţele de socializare, a unor opinii, scrieri, imagini, înregistrări audio şi video reprezentând acţiuni armate violente şi de propagandă ale grupării teroriste Daesh/Statul Islamic (decapitări individuale şi colective, incendieri de persoane, execuţii prin împuşcare, mesaje radical-jihadiste ale liderilor unor grupări teroriste, mesaje de propagandă a Statului Islamic, promovarea «Sharia»), cu intenţia de a le face cunoscute şi a determina câştigarea de noi adepţi capabili să recurgă la săvârşirea aceluiaşi gen de fapte ca cele a căror promovare prin propagandă a realizat-o”.

Anchetatorii mai arată că Boicea, pe întreaga perioada a controlului judiciar, a încălcat în mod sistematic obligaţia instituită în sarcina sa, inclusiv după data de 24 septembrie 2016, când a devenit major, continuând să acceseze site-uri de propagandă şi instruire a viitorilor combatanţi aparţinând organizaţiei teroriste Stat Islamic şi a încercat să intre în contact cu lideri ori reprezentanţi ai respectivei organizaţii teroriste în satisfacerea dorinţei manifeste de a obţine sprijin logistic şi financiar pentru săvârşirea unui act de terorism.

Luigi Constantin Boicea a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru infracţiuni la legea privind combaterea terorismului. Tânărul a cerut magistraţilor Curţii de Apel Craiova să fie eliberat sub control judiciar, însă instant a respinns cereea.

”Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. În baza art. 207 alin. 4 Cod de procedură penală, rap. la art. 348 Cod de procedură penală Menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpatul Boicea Luigi Constantin, în prezent arestat preventiv în Serviciul independent de reţinere şi arest preventiv din cadrul Direc?iei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, trimis în judecată prin Rechizitoriu DIICOT – Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii”, se arată în încheierea instanţei.

Şi-a povestit convertirea la Islam pe internet

Constantin Luigi Boicea, a povestit pe un blog cum s-a convertit la islamism. ”Numele meu este Omar al-Faruq dupa ce a fost (...) şi am 16 ani şi jumătate. M-am născut şi am crescut creştin ortodox şi am devenit muslman după ce am găsit adevărul”, scria tânărul, în ianuarie 2014, pe blogul Gazda Islamică.

”Am avut un prieten pe nume Omar Hamadi (...) care stăpânea bine limba română. (...) Mi-a spus despre evenimentele care au avut loc în Siria şi pentru că am trăi într-o ţară europeană nu am auzit despre aceste evenimente vreodată şi, când am aflat ce s-a întâmplat cu el, m-am dus să fac unele cercetări pe această temă”, spune tânărul.

El povesteşte că a urmărit pe internet evenimentele din Siria şi că, într-o primă înregistrare, a putut vedea armata lui Bashar al-Assad, care l-a şocat.

”După cinci luni de cercetare, am aflat ce s-a întâmplat în Siria şi că nu reprezintă Islamul şi apoi am încercat să găseasc musulmanii din Craiova/România şi îi mulţumesc lui Allah că am găsit-o pe sora (Damian Maya)”, afirmă băiatul.

Tânărul spune că i-a povestit acesteia despre informaţiile obţinute şi i-a spus că vrea să ştie mai multe despre Islam, pentru a deveni musulman.

”Îi mulţumesc lui Allah, a fost de acord să mă înveţe cum să devin musulman şi după trei luni de predare a Islamului am devenit un alt om, un musulman. (...) Mulţumesc lui Allah că m-am oprit de la toate relele, cum ar fi fumatul, alcoolul, drogurile (...)”, mai scrie tânărul.

El a mai povestit că i-a spus mamei sale despre cât de frumos este să fii musulman şi au avut o discuţie îndelungată pe această temă. De asemenea, spune că a avut de ales între relaţia cu tatăl său şi islamism şi a ales ”viaţa cu Allah”.

”Am ales viaţa mea cu Allah. (Tatăl meu-n.r) mi-a spus o mulţime de cuvinte dure, că nu sunt fiul său şi că el nu a avut niciun fiu. Acum, eu locuiesc cu bunicul meu şi bunica mea”, mai scrie băiatul.

Tânărul a povestit şi despre planurile sale, după ce va împlini 18 ani: ”La 18 ani, după finalizarea studiilor, voi lua bacalaureatul şi permisul de conducere şi apoi vreau să merg la Universitatea Islamică din Medina (cu voia lui Allah), în scopul de a salva Coranul Sfânt şi cărţile Hadith şi Islamul, în scopul de a cunoaşte povestea completă şi a devenit un predicator islamic”.