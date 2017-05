Povestea de succes a antrenorului de tenis din Craiova. A reuşit să aducă trofeul Roland Garros în competiţia junioarelor în Bănie

Alex Banciu a visat ca orice sportiv să ajungă cel mai bun jucător. Pete Sampras, Andre Agassi, Stefi Graf au fost idolii generaţiei sale. La 18 ani, însă a renunţat la tenis din cauza unei probleme de familie.

În anul 2013 s-a reînfiinţat secţia de tenis din cadrul CSM Craiova, iar de atunci Alex Banciu şi-a reluat activitatea, dar nu de sportiv, însă de antrenor. „Mi-am început activitatea cu Ioana Roşca şi Radu Ingrid. După un an de muncă, Ioana Roşca a devenit campioană naţională şi a reuşit să câştige trofeul Roland Garros în competiţia junioarelor. Am muncit mult împreună, dar eu zic că tot efortul pe care l-am depus s-a oglindit în momentul în care au apărut rezultatele”, a povestit antrenorul de tenis din cadrul CSM Craiova.

Se implică în totalitate

Alexa Banciu a povestit că mai presus de a fi antrenor, le arată elevilor că este om. De fiecare data le spune copiilor să socializeze, să se implice în societate şi să nu ezite să-şi urmeze orice pasiune. „Fără talent şi muncă este foarte greu să te impui într-un sport în care, în fiecare an, apar sute de jucători. În momentul de faţă am ales să antrenez copii, iar rezultatele au apărut imediat. Alex Coman este unul din sportivii care cu siguranţă va reuşi să facă carieră în tenis. La 10 ani a devenit campion national şi la individual pe echipe. La fel este Robert Gună, un copil excepţional, medaliat cu bronz la naţionalele de iarnă din 2017, dar şi campion la dublu. Pentru mine aceste rezultate sunt extraordinare, însă ştiu că am reuşit să ajung până aici şi cu ajutorul acestor copii minunaţi, dar şi al părinţilor care îi susţin din toate punctele de vedere”, a mai povestit Alex Banciu.

Antrenorul de tenis din Bănie a mai precizat că nu există o vârstă la care un copil trebuie să treacă de la tenisul amator la tenisul de performanţă, acest lucru depinde în mare parte de talent.

Copiii legitimaţi la CSM Craiova sunt nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea în curtea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, acolo unde au fost amenjate două terenuri, iar cei mici se pot antrena. „CSM Craiova nemaiavând unde să îşi desfăşoare activitatea am amenajat două terenuri în curtea Facultăţii de Educatie Fizica şi Sport, iar astfel ne putem desfăşura activitaea. Cu această ocazie trebuie să mulţumim facultăţii pentru parteneriat”, a mai spus Alex Banciu.

Alex Banciu, în vârstă de 27 de ai, din Craiova, a mai ţinut să precizeze că anul acesta a fost bucuros să vadă că din Lotul României de Tenis a făcut parte Robert Gună, Alex Coman, ambii fiind elevi pe care el îi antrenează şi care au avut rezultate la majoritatea competiţiilor la care au participat.