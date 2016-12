Medicii celui mai mare spital din Oltenia lucrează cu aparate mai vechi de 30 de ani: „Nu mai avem siguranţă. Trebuie să improvizăm“

Medicii care lucrează la Clinica de Urologie din cadrul celui mai mare spital din Oltenia realizează aproximativ 4000 de intervenţii chirurgicale pe an. Cadrele medicale susţin că aparatura este veche, iar de multe ori au trebuit să improvizeze pentru a putea să îşi desfăşoare activitatea în condiţii cât de cât normale.

„Avem nevoie de foarte multe, de lămpi scialitice, mese chirurgicale, instrumentar. Suntem în situaţie de avarie, nu am mai primit aparatură de 12 ani. Am făcut nenumărate referate, dar am primit numai promisiuni. Ne-am mai descurcat cu ce am mai primit din sponsorizări şi prin studiile clinice. Este însă nevoie de dotări de sute de mii de euro“, spune conf. univ. dr. Paul Tomescu, şeful Clinicii de Urologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova, pentru Gds.ro.

„Nu mai avem siguranţă“

Medicii din cadrul Clinicii de Urologie au fost nevoiţi să amâne unele operaţii sau nu le-au mai făcut deloc din cauza că nu au avut cum să îşi desfăşoară activitatea. Mesele chirurgicale şi lămpile scialitice din sala de operaţie au fost donate în anul 1977 de americani.

„Nu mai avem siguranţă. Ne adaptăm şi lucrăm cu ce avem. Dacă ar veni un medic din Occident, s-ar cruci. Sunt şi intervenţii pe care nu am putut să le mai facem. Trebuie să improvizăm în fel şi chip. Aşteptăm un miracol“, mai precizat şeful Clinicii de Urologie.

La Spitalul din Băileşti mesele de operaţie sunt din anul 1970. Conducerea unităţii spitaliceşti a precizat că se fac toate demersurile neesare pentru a înlocui aparatura veche.