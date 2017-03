Cinci motive pentru care este indicat să consumăm ceapă, un antibiotic natural

Ceapa are beneficii asupra organismului şi este considerată un antibiotic natural Foto: csid.ro

Nutriţioniştii susţin că ceapa conţine sulf, care are un rol extrem de important asupra ficatului. Această legumă este bogată în fier, fibre, potasiu, dar şi vitamina A, B, C. „Este bine să ştim că ceapa este considerată un antibiotic natural şi este folosit pentru gripă şi răceală. Această legumă are puţine calorii, însă ne asigură doza necesară pentru buna desfăşurare a tranzitului, dar şi ajută la reducerea riscului apariţiei bolilor cardiovasculare“, a spus medicul nutriţionist Adrian Boldea.

Cinci motive pentru care trebuie să consumăm ceapă:

- Consumul zilnic de ceapa are benefiii cardiovasculare, iar sulful are un rol important în anticoalgularea arterelor, dar şi previne alipirea celulelor sanguine.

- Ceapa creşte densitatea osoasă şi le ajută pe femeile aflate la vârsta menopauzei. Această legume pentru a putea avea beneficii asupra organismului trebuie consumată zilnic.

- Este bine să ştim că ceapa are efecte antiinflamatorii pentru gută şi artrită.

- Ceapa ne fereşte de apartiţia cancerului colorectal, laringian şi ovarian.

- Ceapa reglează nivelul zahărului din sânge şi previne infeţiile bacteriale.

Nutriţioniştii au mai precizat că ceapa mai este folosită ca leac băbesc. Cu această legume se poate vindeca tusea uscată, durerile de gât, răceala uşoară, gripa, stările febrile.

„Ceapa conţine vitamina A, care ne protejează pielea şi mucoasele, vitamina B, care ne ajută la creşterea metabolismului, dar şi îmbunătăţirea sistemului imuntar şi nervos, iar vitamina C ne creşte rezistenţa sistemului imunitar. Mai trebuie să ştim că sucul de ceapă aplicat pe arsurile minore sau ciupiturile de insecte grăbeşte vindecarea şi regenerarea ţesuturilor“, a mai precizat medicul nutriţionist Adrian Boldea.