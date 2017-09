Nicu Avram, administratorul unui magazin online de comercializare anvelope, ne spune care sunt cele zece mituri false legate de anvelopele de iarnă şi de folosirea lor, care au indus în eroare foarte mulţi şoferi:

1. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii de la 1 noiembrie. “Nimic mai fals. Conform Legii, nu există niciun termen calendaristic în care şoferii sunt obligaţi să aibă autoturismul dotat cu anvelope de iarnă. Iniţial se vehicula termenul cuprins între 1 noiembrie şi 1 martie, ca fiind perioadă în care maşinile trebuie să fie încălţate cu pneuri dedicate sezonului rece. Legea oficială, în variantă finală, spune că trebuie să ai pneuri de iarnă acolo unde este zăpadă, indiferent de luna anului. Dacă eşti pe Transfăgărăşan în luna august şi te apucă ninsoarea, vei primi amendă dacă încurci circulaţia din cauza pneurilor tale de vară”, explică Nicu Avram.

2. Anvelopele de iarnă sunt bune doar pe zăpadă. “Greşit! Un pneu fabricat special pentru sezonul rece se foloseşte în momentul în care temperatură scade sub 7 grade Celsius. Este special conceput ca să aibă o aderenţă crescută în condiţii de temperatură scăzută, adică vor frâna mult mai bine pe asfalt uscat, când afară este frig, faţă de nişte pneuri de vară. La fel şi pe gheaţă sau polei, având un profil mai pronunţat. Aşadar, cauciucurile "winter" nu sunt bune doar pe zăpada, ci în toate condiţiile care presupun iarnă: frig, gheaţă, polei, zăpadă, umezeală”, spune Nicu Avram.

3. Pneurile de iarnă frânează mai bine vara, deoarece sunt mai profilate. „Este o afirmaţie pe care o auzim destul de des, însă este eronată complet. Lumea crede că dacă un pneu are profil mai agresiv, cu blocurile de cauciuc scoase mai în evidenţă, aşa cum sunt cele de iarnă, atunci va frână mult mai bine pe asfalt uscat, vara. La fel crede lumea şi pentru că aceste gume sunt mai moi, având o aderenţă crescută în condiţii de vară, pe asfalt uscat. Aceste convingeri sunt însă greşite. Pentru că anvelopa de iarnă este fabricată dintr-un material special dedicat sezonului rece, care se bucură de proprietăţile sale atunci când temperatură este mai mică de 7 grade. Dacă folosim anvelopele de iarnă când e cald, suprafaţa de rulare se va uza mai repede, distanţa de frânare va creşte, pentru că materialul are aderenţă bună doar când e frig, iar înălţimea profilului va permite blocurilor din cauciuc să aibă o mişcare mare, atât la demaraj, cât şi la frânare”, explică specialistul.

4. Trebuie să ne montăm anvelopele de iarnă la prima zăpada. “Sunt tot mai mulţi cei care aşteaptă primii fulgi de nea, înainte să se ducă la vulcanizare. Este greşit însă acest lucru, pentru că trebuie să ne montăm pneurile de iarnă atunci când avem primele temperaturi constante mai mici de 7 grade. Adică, dacă avem mai multe zile consecutive cu temperaturi scăzute, trebuie să ne instalăm gumele de iarnă, chiar dacă nu ninge. Poate să nu ningă toată iarna, dar dacă e frig, e bine să avem pneurile de iarnă puse, ca să frânăm mai bine, să avem o stabilitate mai bună şi să nu uzăm prematur setul de vară”, explică Nicu Avram.

5. Sunt bune şi anvelopele cu profil de 3-4 mm în “carne”. “Trebuie ştiut că un pneu de iarnă, atunci când este nou, are un profil de 8-10mm, în schimb ce un pneu de vară are cam 6-7mm. Adică, dacă la un pneu de vară, un profil aflat la jumătate (3-4mm), încă mai poate fi folosit, la anvelopele de iarnă marjă de uzură este mai mică. Dacă o anvelopă de iarnă are un profil mai mic de 5mm, aceasta nu mai corespunde tuturor parametrilor pentru care a fost fabricată. O anvelopă cu "carne" de numai 3-4mm nu mai este bună de nimic. Profilul nu va mai evacua apa cum trebuie, nu va mai avea aderenţă pe zăpadă şi polei, iar distanţa de frânare se va lungi simţitor. Aşadar, dacă cumpăraţi pneuri la mână a două, nu uitaţi să verificaţi profilul şi să faceţi testul monedei de 5 bani”, explică Nicu Avram.

6. Trebuie să avem gume de iarnă pe puntea motoare. “Am auzit tot felul de păreri despre locul în care trebuie să montăm pneurile de iarnă: pe faţă, ca să frânăm mai bine, pe faţă dacă avem maşină FWD, pe spate dacă avem RWD. Este o idee eronată. Indiferent de tracţiunea pe care o avem, indiferent de maşină, poate să fie şi 4x4, trebuie să avem montate anvelope de iarnă pe toate cele 4 roţi. Dacă însă nu ne permitem să avem 4 roţi de iarnă, atunci mai bine nu mai punem deloc, că dezechilibrăm şi mai tare maşina. La fel şi dacă punem anvelope de proastă calitate sau uzate peste măsură”, ne sfătuieşte el.

7. Anvelopele all-seasons sunt la fel de bune că cele de iarnă. “Total greşit! Aţi observat cum marii producători de anvelope nu mai scot pe piaţă pneuri mixte? Pentru că anvelopele all-season sunt bunicele la orice, dar foarte proaste la tot. Adică este un compromis care vine cu mult mai multe neajunsuri decât avantaje. Are fulgul ştanţat pe peretele lateral, deci nu vei lua amendă nici dacă încurci traficul, asta e clar. Şi îţi salvează şi ceva bănuţi, deoarece nu trebuie să cumperi 2 seturi separate. Dar cam astea sunt unicele calităţi. De cealaltă parte se comportă prost pe asfalt uscat, prost pe zăpada, prost pe gheaţă şi se uzează foarte repede. Dacă însă eşti de acord cu acest compromis, îţi poţi cumpără un set de pneuri mixte ca să faci economie la bani, dar te asigurăm că vei face economie şi la siguranţă…”, declară Nicu Avram.

8. Se poate merge cu anvelope all-season pe zăpada fără probleme. “Este încă o afirmaţie eronată, pe care mulţi oameni o vehiculează. Multă lume nu ştie că pneurile mixte sunt făcute doar pentru ţările în care iernile sunt reci, dar nu ninge mai deloc. Adică sunt nişte anvelope care se comportă decent la orice temperatură. Şi atât! În condiţii severe de iarnă, anvelopele all season nu fac faţă. Adică vor frâna la fel pe asfalt uscat sau umed şi dacă e cald, şi dacă este rece, însă dacă este vorba de mers pe zăpada, acestea nu au profilul necesar unei aderenţe crescute, iar pe gheaţă performanţele sunt limitate. Recomandăm aceste anvelope all season doar de la brandurile premium şi pentru utilizarea cu precădere în oraş”, declară Nicu Avram.

9. “Nu contează preţul unei anvelope, că toate fac acelaşi lucru”. “Preţul dictează calitatea. Un cauciuc al unei mărci celebre, care se vinde cu 500 de lei/bucată, nu va fi niciodată fabricat la fel ca unul al cărui preţ este 150 de lei/bucată. Vorbim de materiale mult mai dezvoltate, mai rezistente în timp, un design al profilului gândit de specialişti şi ingineri, ani şi ani de studii şi testări, o linie de asamblare şi verificare de ultimă oră şi aşa mai departe. Nu degeaba un pneu de aceleaşi dimensiuni poate chiar şi de 2 ori mai mult decât unul fabricat de o companie necunoscută”, explică managerul Pneunet.ro.

10. Tot ce contează la un cauciuc de iarnă este sa aibă cât mai multă "carne, profil”. “Este corectă doar partea cu "cât mai multă carne", dar atât. Pentru că nu doar profilul rămas este important. Degeaba îţi cumperi nişte anvelope de iarnă nerulate, care au încă toţi martorii de uzură intacţi, dacă anvelopă a fost depozitată incorect şi a îmbătrânit cauciucul sau sunt crăpături în pereţii laterali. Nu doar adâncimea profilului contează la o anvelopă, ci şi data de fabricaţie (DOT-ul), care nu trebuie să fie mai vechi de 5 ani. Niciodată să nu fii atras de un pneu care pare nou, deoarece are profilul mare, pentru că se pot ascunde alte surprize neplăcute. Chiar şi la anvelopele noi, sigilate, vândute în diverse locuri, ne putem trezi cu "vechituri". Adică pneuri nerulate, dar care au zăcut mult în depozite şi se vând acum la preţuri reduse fiind îmbătrânite”, explică Nicu Avram.