Poliţista care a înnebunit Facebook-ul s-a întors din vacanţă: „Aţi fost în siguranţă?“. Internaut: „Mânca-i-aş buclele ei de poliţistă!“

Afişând o mină odihnită, cu părul revărsat în bucle pe uniformă, poliţista întreabă românii dacă s-au întors în siguranţă din minivacanţă. Revenirea ei este salutată de internauţi, dar unii ceartă Poliţia Română, care o promovează pe pagina sa de Facebook.

Pitu Petre Flueras Mânca-i-as buclele ei de poliţista!Pai cum sa nu dorm liniştit acum când ştiu cine ma veghează.In seara asta şi câinele o sa îl culc mai devreme!

Ella Andriella Le angajati pe criterii de frumusete, care are buze mai groase si ochii de pisica ,bucle lungi si neaparat blonde???? Zau, asta-i discriminare... ia mai bagati si niste politisti d-aia macho man sa ne întrebe daca am ajuns cu bine!! Doar pt. barbati postati???? Ati mai postat-o o data pe d-soara politista pe 27 aprilie cand ne ura vacanta placuta de 1 Mai, atunci era cu parul strans, acum a venit din vacanta cu parul desfacut si buclata toata, i-a priit minivacanta si ei? Alte frumuseti nu mai aveti pe acolo sau are pe cineva care o...promoveaza??? Ca si la voi, ca peste tot, trebuie sa ai pile sa ajungi cineva... sa nu zic altfel!

Andrei Koszti Loft? Gheorghe Micu Mai degrabă, Dubai!

Gabriela Constantin A, politistele ar trebui sa arate ca niste calugarite? Vai, Doamne ce mentalitate de babe!

Cristi Ivan Urmeaza sa apara libidinosii cu frazele: aresteaza-ma, perchezitioneaza-ma, fa-mi ce vrei :)))

Predan Nicolae Daaaaa, am fost cuminti!

Soos Liviu Serviciu usor si succes in tot ce faceti pentru NOI.

Rica Venturiano Cam ce? Te referi la postari? Ca in trafic E HAOS peste tot.

