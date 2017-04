Minivacanţa de 1 Mai începe din aprilie. Ce oferte turistice au anunţat hotelierii de pe litoralul Mării Negre

Minivacanţa de 1 Mai începe pe litoral de joi, 27 aprilie, iar ofertele de cazare sunt pentru sejururi de minimum 2-3 nopţi. Cu avionul poţi veni la mare doar din 15 iunie, când încep cursele low cost Blue Air pe relaţia Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Oradea. În timpul minivacanţei, temperaturile vor urca până la 18 grade Celsius, cu minime de 9 grade Celsius.

Cea mai scumpă cazare este la Hotel Vega (5 stele) din Mamaia, unde apartamentul de lux are un tarif de 621 euro/noapte, cu demipensiune, pentru 2 adulţi. La aceeaşi unitate, tariful minim este de 311 euro/noapte.

În complexul Arena Marina Regia (4-5 stele) din Năvodari, cazarea porneşte de la 85 până la 240 euro/noapte camera, cu mic dejun.

La Hotel Splendid din Mamaia (4 stele), tarifele de cazare pornesc de la 130 euro/noapte pe cameră, incluzând micul dejun. La Hotel Bicaz Pirates Resort (3 stele) din Mamaia, cazarea este 249 lei/noapte, iar apartamentul - 366 lei/noapte, cu mic dejun inclus şi acces gratuit la piscina exterioară cu apă încălzită. La Hotelul Aurora (2 stele) din Mamaia, cazarea pentru 2 adulţi costă 133 lei/noapte camera dublă, iar cu mic dejun costă 191 lei/noapte. În vila Sangria din Mamaia Nord, un pachet de 4 nopţi de cazare costă 1.080 lei.

În Costineşti, la Pensiunea „Iubesc marea“, cazarea este între 98 şi 192 lei/zi camera. La Vama Veche, camera costă minimum 60 lei/noapte. La Hotelul Golden Sea (2 stele), pachetul de 3 zile are preţuri între 330 şi 480 lei, pe cameră. La Cmplexul Route 66, o cameră de 4 locuri este 220 lei/zi. La Campingul Sandalandala din Vama Veche, preţul este de 109 lei pentru un loc în cort de 4 persoane, la care primeşti un bilet la Festivalul Sunset (29 aprilie). La 2 Mai, vila Rustic are camera cu 100 lei/zi. La Casa Bianca din 2 Mai, cazarea timp de 3 nopţi într-o cameră dublă matrimonială este 300 lei.

Agenda evenimentelor

27 aprilie - Mamaia, startul Festivalului de muzică electronică Sunwaves, ce ţine 4 zile pe plaja Crazy. La Pevilionul Expoziţional va fi petrecere mare, la Festivalul Berii (ţine din 26 aprilie până la 1 mai).

28 aprilie - Mamaia Nord, Festivalul gastronomic „Festival du Bonheur - pour les gourmands”, plaja Camping Enigma. Vor fi 60 camioane cu preparate româneşti şi internaţionale, la care mâncarea se procură pe baza unui card ce poate fi alimentat cu bani. Seara se deschid cluburile din Mamaia. La Medgidia debutează Festivalul de Jocuri şi Reconstituiri Istorice Dapyx ce se desfăşoară până la 1 mai pe Stadionul Iftimie Ilisei. La Vama Veche este concert Timpuri Noi, pe terasa La Barbă Neagră.

29 aprilie – la Mamaia, Piaţeta Cazino, se poziţionează 8 maşini de drift şi 8 piloţi care vor participa a doua zi, 30 aprilie, la Mamaia & Constanţa Drift Games by the Sea. La Vama Veche se derulează Festivalul Sunset, unde cântă Subcarpaţi, Macanache, Vlad Dobrescu, EMIL, DJ Oldskull etc, La Barbă Neagră cântă Kempes, iar la Arca Bar vin Ţapinarii şi Fără Zahăr. Cernavodă sărbătoreşte Ziua Internaţională a Dansului printr-un festival etnic.

30 aprilie - la Mamaia are loc expoziţie statică de maşini cu piloţi de drift, în Piaţeta Cazino; la Constanţa, zona Poarta 1 Cazino, start Drift Games by the Sea; pe plaja Flora din Mamaia este concert cu Provincialii, Vunk şi Ionuţ Galani; la Vama Veche cântă Trooper, pe terasa La Barbă Neagră. Seara se face foc de artificii, cu lansare de mii de lampioane între Mamaia, Delta Dunării şi Vama Veche, la care participă Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului.

