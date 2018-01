Mărturia mamei băiatului bătut de trei femei în şcoală: „Vreau să se facă dreptate“. Replică: „El a chinuit groaznic copiii, îi dădea cu capul de calorifer“

Incidentul s-a petrecut sub privirile altor elevi, unii dintre ei filmând incidentul, astfel încât imaginile au ajuns virale pe internet. Din mărturia lui Mustafa, elevul bătut, reiese că două dintre cele trei agresoare sunt mamele unor colegi de clasă. „Alaltăieri am mers cu mama unuia dintre copii şi cu el acasă şi râdeam pe drum. Iar a doua zi nu ştiu ce s-a întâmplat. O doamnă nici nu avea treabă cu şcoala, a venit doar pentru bătaie“, a povestit Mustafa, elev în clasa a cincea.

Incidentul s-a petrecut într-o pauză când elevul era pe coridor. „Eram în holul şcolii, la etajul doi, şi vorbeam cu doi băieţi. Deodată a venit pe la spate o mămică şi mi-a dat cu ceva în cap. Nu am mai văzut nimic, am căzut pe jos, după aceea au mai venit două femei înalte şi nu ştiu ce s-a întâmplat. Iniţial am crezut că sunt nişte copii, nu mi-am dat seama că sunt nişte doamne. Sora mea şi un alt coleg s-au băgat în faţă, iar doamnele acelea i-au lovit şi pe ei. Am crezut că o să vină paznicii, dar nu era niciunul. Au intervenit doamna de sport şi doamna de română“, a mai declarat Mustafa.

Şi Jamila, sora băiatului, care a încercat aplanarea conflictului, a primit câteva lovituri din partea celor trei femei. Jamila are 16 ani şi este elevă în clasa a opta. Ea povesteşte că „a venit un copil să mă anunţe că e bătaie, că se ceartă fratele meu cu nişte copii, dar când am ajuns acolo am văzut că erau nişte femei. Pe una am prins-o de mâini şi am dat-o mai în spate ca să-mi pot apăra fratele şi în timpul acesta am luat nişte pumni, nu ştiu de la care dintre femei. Paznicul stătea şi se uita de la distanţă. Nu ştiu de ce mai este plătit din banii părinţilor noştri dacă stă şi nu îşi face treaba. După acele lovituri am leşinat în şcoală“.

Băiatul de 13 ani a fost transportat la Spital pentru îngrijiri

Mama elevului bătut susţine că până la sosirea ei la şcoală nimeni nu chemase poliţia şi ambulanţa şi o acuză pe directoarea instituţiei de învăţământ. „Vreau să se facă dreptate. Voi merge până în pânzele albe. Să plătească prin puşcărie. În primul rând doamna director să plătească, deoarece a refuzat să cheme ambulanţa şi poliţia. M-a dat afară din şcoală cu copilul pentru că aş face gălăgie. Unde este securitatea copiilor noştri? Cum se permite unor mame să intre în şcoală şi să lovească un copil?“, spune femeia.

Femeia recunoaşte că băiatul ei a avut în trecut diferite conflicte minore cu colegii, dar totul s-ar fi rezolvat între copiii: „Au avut copiii un conflict între ei, domnul diriginte sesizându-mă. S-au împăcat copiii, ce s-a întâmplat marţi nu pot înţelege“.

Elev-problemă

Doina David, directorul Şcolii numărul 28 din Constanţa a declarat pentru „Adevărul“ că Mustafa este un elev care „are cu mult peste vârsta clasei, va împlini în curând 14 ani, este în clasa a 5-a. A avut un parcurs educaţional mai sinuos. A fost de foarte multe ori în conflicte, i s-a scăzut nota la purtare şi a rămas repetent pe motiv de învăţătură, dar şi de comportament“. „Am avut nota scăzută la purtare anul trecut, pentru că un copil mi-a făcut peste 20 de sesizări, iar doamna director le-a acceptat”, recunoaşte Mustafa.

Directorul instituţiei mai afirmă că cele două mame erau în şcoală pentru că veniseră să se plângă de comportamentul agresiv al băiatului. „Două dintre ele sunt mamele colegilor lui de clasă, mame care au venit marţi şi au depus la secretariatul unităţii dou[ reclamaţii la adresa copilului agresat, iar în secunda următoare l-au întâlnit pe hol. Ne delimităm de aceste fapte. Părinţii au fost prelucraţi în legătură cu regulamentul intern al unităţii noastre. Am anunţat imediat părinţii, poliţia şi inspectoratul şcolar, iar femeile au fost scoase din şcoală“.

Poliţia a deschis o anchetă

Poliţiştii constănţeni o contrazic pe mama copilului bătut, declarând că au fost chemaţi la şcoală chiar de directorul acestei instituţii. „Poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie au fost sesizaţi de directorul unei şcoli gimnaziale din municipiul Constanţa asupra faptului că un elev al respectivei unităţi de învăţământ ar fi fost agresat fizic, în pauza dintre cursuri, de două femei, în vârstă de 30, respectiv 37 de ani“.

Cele două femei, mamele unor colegi de clasă cu Mustafa, au fost identificate de către oamenii legii, stabilindu-se implicarea lor în conflict, împotriva lor începând o cercetare penală. Pentru cea de a treia femeie care a participat la incident urmează să se stabilească gradul de implicare în agresiune. „În cauză, poliţiştii constănţeni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Minorul agresat va fi examinat medico-legal şi a fi formulate propuneri legale corespunzătoare“, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a transmis că incidentul ridică mari semne de întrebare cu privire la capacitatea unităţilor de învăţământ de a asigura securitatea fizică a elevilor şi au cerut ca Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Ministerul Educaţiei să facă anchete la această unitate de învăţământ.

„Este extrem de grav faptul că nişte persoane din exterior au putut intra libere în şcoală, lovind cu brutalitate un elev pe hol, în văzul altor copii. Acest incident nu are nicio legătură cu modul în care ar trebui să arate o unitate de învăţământ în anul 2018, reprezentând rezultatul refuzului constant al Primăriei Municipiului Constanţa de a asigura paza unităţilor de învăţământ“, a spus Alexandru Manda, preşedintele AEC.

„Lovea copiii cu capul de calorifer“

După ce mama băiatului a postat pe Facebook imagini din timpul agresiunii, mai mulţi oameni de pe reţeaua de socializare au comentat, subliniind că elevul şi-ar fi terorizat de fapt colegii, în timp ce conducerea şcolii nu ar fi luat măsuri. „A bătut doi copii de clasa a cincea timp de 6 luni non-stop. A abuzat toată şcoala, directoarea nu a luat nicio măsură, atunci a intervenit familia deoarece copiilor le este frică să meargă la cursuri. Unde este dreptatea în această ţară? Băga copii în baie şi îi sechestra, îi lovea cu capul de calorifer. Pe unul l-a sugrumat de faţă cu dirigintele“, scrie Hanim Ağa Bei Baba. Şi E. Memet a postat un comentariu despre caz: „Acest copil a bătut groaznic şi a chinuit copiii din şcoală. I-a pus la pământ şi i-a ameniţat să nu spună nimic părinţilor, că îi omoară, a încercat să sărute băieţi pe gură. Este repetent de două ori la rând“. O altă mămică, Sery, a scris: „Pe fata mea a bătut-o şi se plânge că o doare mâna. (...) Nu mai vrea să meargă la şcoală şi conducerea nu ia nicio măsură“.

