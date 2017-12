Fostul şi actualul primar al unei comune, soţ şi soţie, trimişi în judecată de DNA. Au comis o fraudă de 1,5 milioane de lei

Actualul primar şi fostul primar al comunei Bărăganu, judeţul Constanţa, au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA pentru fraudarea a 1,54 milioane de lei din fondurile APIA.



Magdalena Neague, actualul primar din Bărăganu, la data comiterii faptelor administrator împuternicit al S.C. La Titu Frumosu S.R.L. a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „folosire sau prezentare cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”.



Soţul acesteia, Titu Neague, la data faptelor administrator în fapt al S.C. La Titu Frumosu S.R.L şi primar al comunei Bărăganu a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la folosirea sau prezentare cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată şi fals intelectual în formă continuată.



Conform procurorilor, în perioada 2015 - 2017, „inculpata Neague Magdalena, în calitate de administrator împuternicit al S.C. La Titu Frumosu S.R.L., beneficiind de ajutorul inculpatului Neague Titu, a depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafeţe de teren pe care fie nu le lucrase, fie nu le deţinea în baza unor documente justificative perfect valabile. O parte din aceste documente au fost puse la dispoziţie de către primarul comunei Bărăganu, inculpatul Neague Titu.



Prin aceste demersuri, inculpata Neague Magdalena a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 1.547.889 lei, sumă cu care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.”



Procurorii DNA au luat şi măsura popririi asiguratorii asupra conturilor deţinute de către inculpaţii Neague Magdalena, S.C. La Titu Frumosu SRL şi Neague Titu.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.



Titu Neague a fost demis în luna februarie 2017 din funcţia de primar de către prefectul judeţului Constanţa. Măsura a fost luată după ce Neague a fost condamnat definitiv de magistraţii Curţii de Apel Constanţa la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la distrugere.



Soţia acestuia, Magdalena Neague, a candidat la alegerile parţiale, din partea PSD, organizate în comuna Bărăganu în urma demiterii soţului. În luna noiembrie 2017 a câştigat postul de edil al comunei.

