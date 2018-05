Cum a fost furat un turist român în Bulgaria. „Spui că nu ţi se poate întâmpla ţie, iar când se întâmplă realizezi cât de urât este“

Claudiu Stamate este din Mangalia şi a ales să petreacă zilele libere cu familia şi prietenii în Turcia. Doar că pe drumul de întoarcere au avut de tranzitat Bulgaria. În seara zilei de marţi, 1 mai, turiştii au ajuns în Varna unde s-a petrecut incidentul nedorit, relatat de Claudiu pe contul său de Facebook.



„Am ales sa mâncăm la Happy Sushi, Varna. Parcarea de lângă parc (cei care merg acolo ştiu de ea) este aglomerată cam tot timpul, aşa că ieşirea unei maşini aproape de capătul ei ne-a fost foarte utilă, pentru a nu mai face încă o tură pe străduţele din zonă. Fix de unde a ieşit acea maşină, pe trotuar, erau doi indivizi, care aşteptau puţin în lateral.



Prietenul meu îi remarcă şi le spune soţiilor noastre să aibă grijă când vor deschide uşile maşinii (folii negre spate şi lunetă) să nu se vadă bagajele şi cumpărăturile. Coborâm, avem grijă să închidem maşina, facem câţiva paşi, după care ne întoarcem privirea spre maşină (Toyota Prius Hybrid, model 2011) şi cum cei doi erau în continuare la doi metri de botul maşinii, mai închidem din telecomandă pentru siguranţă încă o dată.



La masă nu cred ca am stat mai mult de 45 minute. Ne-am întors, am deschis maşina, iar soţia prietenului constată că se făcuse loc pe bancheta din spate. Soţia mea vine cu completarea ,,lipsesc baclavalele"(11kg cumpărate din Istanbul), iar noi deja urcaţi in maşină simţim mirosul proaspăt al unui parfum bărbătesc”, povesteşte bărbatul.



Turiştii au observat că le-au dispărut şi laptopul, un telefon mobil, un parfum şi alte obiecte cumpărate din Turcia.



„Se pare că mai nou hoţii reuşesc pentru orice maşină să copieze frecvenţa de închidere din cheie chiar în momentul când proprietarul pleacă şi îşi închide maşina. După aceasta ei pot deschide fără probleme sau chiar porni maşina… Spui mereu ca nu ţi se poate întâmpla tocmai ţie, iar când se întâmplă realizezi cât de urât este acest sentiment”, concluzionează Claudiu care spune că a ales să posteze acest mesaj pentru ca românii să ştie la ce se pot aştepta în unele zone ale Bulgariei.



Folosirea bruiajul radio-frecvenţelor şi programatoarelor de cheie de către hoţi este o metodă apărută de câţiva ani şi utilizată mai ales în cazul maşinilor de lux. Fie că bruiază semnalul transmis de cheie către maşină sau copiază acest semnal pentru a putea deschide uşile, hoţii primesc în acest mod liber acces la autovehiculul parcat.



În acest caz, specialiştii recomandă folosirea închiderii manuale a maşinii şi evitarea folosirii telecomenzii, evitarea de a parca maşina în apropierea unor persoane dubioase sau utilizarea unor alarme auto inteligente. În cazul în care sesizaţi persoane suspecte anunţaţi imediat poliţia.

