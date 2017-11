Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Destinaţii ideale pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă

Ofertele turistice ale agenţiilor cuprind excursii la celebrele Târguri de Crăciun din Europa. Fie că sunt circuite cu autocarul, city break-uri sau mini vacanţe, târgurile sunt din ce în ce mai căutate de turiştii români. Şi, într-adevăr, alegerea nu este una deloc rea deoarece câteva oraşe europene sunt renumite pentru tradiţia organizării unor astfel de evenimente înainte de sosirea Crăciunului.



Viena - Austria

Capitala Austriei este printre cele mai cunoscute locuri din lume unde se desfăşoară un Târg de Crăciun. În piaţa Primăriei Rathausplatz din Viena sunt amenajate sute de standuri comerciale, frumos împodobite şi luminate unde găsim cadouri de Crăciun pentru cei dragi şi decoraţiuni pentru a ne împodobi bradul. De fapt, întreaga piaţă este luminată feeric, la fel şi clădirea primăriei. Cei mici vor petrece aici momente de poveste, nu puţine fiind locurile special amenajate pentru ei, iar jucăriile şi dulciurile sunt la tot pasul. Atmosfera de poveste este întreţinută permanent cu muzică de sărbătoare, spectacole, mâncare tradiţională şi vin fiert.



Un alt loc din Viena unde se desfăşoară un tradiţional Târg de Crăciun este Palatul Schönbrunn. Astfel, în căsuţele din lemn instalate în faţa Palatului se organizează un târg cultural unde obiectele realizate manual sunt la cea mai mare căutare.



Sursa foto: Christkindlmarkt Wien



Liepzig - Germania



Încă din anul 1458, oraşul german Liepzig organizează un Târg de Crăciun în piaţa centrală- Marktplatz. Vizitatorii pot admira frumoasele străzi medievale care duc spre acest loc făcând un tur al oraşului. În piaţă, în centrul atenţiei este un brad împodobit în fiecare an cu mii de beculeţe care se combină armonios cu atmosfera pe care sărbătorile de iarnă o transmit oamenilor. Sute de standuri vă aşteaptă să cumpăraţi cadouri celor dragi, să gustaţi din bunătăţile tradiţionale ale zonei şi să vă bucuraţi de câteva zile de vis.

Sursa foto liepzig.travel



Manchester - Anglia



În fiecare an, milioane de vizitatori trec pe la cel mai mare şi mai vechi Târg de Crăciun din Regatul Unui. Târgul din Manchester este destinaţia perfectă pentru doritorii de atmosferă de sărbătoare. Şi aici, sutele de tarabe frumos împodobite îmbie oamenii să cumpere fel de fel de produse tradiţionale sau să guste din preparate culinare specifice. Târgul de Crăciun din Manchester găzduieşte multe spectacole şi concerte în această perioadă.



Sursa foto: visitmanchester.com



Salzburg – Austria



Cu siguranţă, toţi ştim celebrul colind „Noapte de vis”, dar puţin am aflat că el a luat naştere în anul 1818 în oraşul austriac Salzburg. Iarna, oraşul lui Mozart este o poveste în sine, iar în luna decembrie aici se organizează cel mai vechi Târg de Crăciun din lume. Indiferent că ai venit la cumpărături sau doar în vizită, nu trebuie să ratezi un tur al oraşului şi, la final, să te destinzi cu dulciuri şi un pahar de vin fiert.



Sursa foto: salzburg.info



Praga – Cehia



Un alt loc ce nu trebuie ratat de iubitorii Târgurilor de Crăciun este Praga. Aici, aproape fiecare piaţă a oraşului devine în luna decembrie un mic târg, dar locul principal de atracţie rămâne Centrul Vechi. În jurul pomului de iarnă împodobit şi iluminat sunt zeci de căsuţe de unde poţi cumpăra tot ce-ţi doreşti.



Bineînţeles, fiind în Praga, nu trebuie să ratezi o vizită a oraşului şi tradiţionalii cârnăciori stropiţi cu puţină bere.



Sursa foto: prague.eu

Strasbourg – Franţa



Christkindelsmärik din Strasbourg este numit de mulţi turişti „capitala Crăciunului”, fiind printre cele mai vechi locuri din Europa unde se desfăşoară Târgul de Crăciun. Pe la 1570, oraşul era deja menţionat că găzduia un astfel de eveniment.



Place de la Cathédral este zona centrală de vizitat în luna decembrie, dar nu trebuie evitate nici celelalte 11 zone din oraş în care sunt amenajate târguri tematice. În Place Kléber se amenajează un brad imens de Crăciun unde puteţi lăsa un cadou pentru cei nevoiaşi. Locuitorii oraşului fac asta de secole.



Bineînţeles, ajunşi aici nu trebuie să rataţi covrigii tradiţionali sau turta dulce după reţetă franţuzească, pain d’épices.



Sursa foto: noel.strasbourg.eu

