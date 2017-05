Cât costă o cameră într-un hotel de patru stele la Mamaia. Oferta completă pe litoral pentru minivacanţa de Rusalii

Minivacanţa de Rusalii (1-5 iunie) se anunţă încărcate pentru operatorii din turism de la Marea Neagră. În Dobrogea, vremea este excelentă, apa Mării Negre - bună de încercat, astfel că începutul verii este momentul unui sejur perfect, în care să capeţi un bronz sănătos fără să-ţi arzi pielea. Plajele sunt deja amenajate cu umbreluţe şi şezlonguri, hamace şi leagăne, puse pe poziţie din minivacanţa de 1 Mai.

Preţurile la cazare sunt, încă, rezonabile, însă de acum vor urca treptat până la mijlocul verii. Hotel Modern (4 stele) Mamaia are tarife între 443 lei şi 557 lei pe noapte, pentru 2 adulţi, în regim ultra all inclusive (mâncare şi băutură la liber). Oferta este valabilă pentru sejururi de minimum două nopţi şi include două şezlonguri pe plajă, pentru fiecare cameră.

La Eforie Nord, hotelurile Bran, Brad şi Bega (4 stele) au pachete pentru 3-4 nopţi de cazare cu mic dejun, între 540 şi 720 lei/camera. În Saturn, hotel Hora (3 stele), acelaşi tip de pachet costă între 510 şi 680 lei/camera. La 2 Mai-Vama Veche, patul costă de la 30 lei pe noapte în pensiune, dar există variantele la cort (mai ieftin) sau hotel (mai scump) în funcţie de buget şi de gusturi.

Transport şi aventură

Autobuzele etajate vor circula între Gara Constanţa şi Mamaia Nord, la preţul de 1,5 lei călătoria (pe un sens de mers). Biletele se pot procura şi la urcarea în autobuz, de la şoferi.

O plimbare cu vaporaşul pe lacul Siutghiol din Mamaia costă 55 lei de persoană, pentru 3-4 ore, cu popas pe insula Ovidiu, unde este o cherhana.

Bicicliştii au întâlnire sâmbătă (ora 17, Casa de Cultură) pentru un tur de oraş şi duminică (ora 10.15) pentru o plimbare de voie spre pădurea de la Neptun, unde vor parcurge un traseu accidentat, apoi se vor întoarce la Constanţa.

Împătimiţii de la „Off-road în Dobrogea“ invită sâmbătă la o aventură pe plaja sălbatică din Vadu.

Evenimente

La Cazinoul din Constanţa, ecologiştii de la Mare Nostrum dezvelesc sâmbătă, de la ora 11, o lucrare realizată de 16.000 mucuri de ţigară culese de pe plaje, pe care altfel am fi călcat când veneam la mare. Partenerii de la centrele de scuba diving vor asigura o partidă de scufundări pentru amatorii de explorare a adâncurilor Mării Negre.

Pe plaja din Techirghiol are loc Festivalul Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă (1-4 iunie) la baza Clubului Nautic Român. Yachting, aquathlon, stand up paddle, windsurfing, kiteboarding, kaiac canoe, aqua-gym, kaiac-polo, canoe tug of war, trasul de parâmă, aruncarea bandulei la punct fix, volei pe plajă şi badminton sunt sporturile la care vor participa, în premieră, militari americani de la Baza Mihail Kogălniceanu.

La 2 Mai este organizat un triatlon fără asfalt, în weekend. Traseul nu are dificultăţi tehnice. Dacă eşti antrenat, va fi o cursă spectaculoasă; dacă eşti la început, va fi o tură relaxată prin locuri surprinzătoare“, promit organizatorii.

Echipa Cătălinei Ponor Body Fit organizează o sesiune de zumba pe plaja Modern joi, de la ora 17, la care sunt aşteptaţi părinţi şi copii deopotrivă. Participarea este gratuită.

La Mamaia, cluburile sunt deschise, iar pe plaja Kudos petrecerea înseamnă festival (Kudos Fest, 2-5 iunie), cu DJ de top: Reboot, Ninetoes, Rosario Internullo, Metodi Hristov, Yokoo, Sabb, Markus Homm etc. Stefan Biniak vine joi la Luv, iar The Motans - duminică la Tapo.

Vama Veche are agenda plină de concerte: Macanache, The Putreds, White Mahala, Zaibăr, Bosquite, Ţapinarii, Timpuri Noi, Mircea Vintilă, Marius Baţu etc.

Vremea

În Dobrogea, valorile termice din prima săptămână a lui iunie vor fi apropiate de cele specifice regiunii. Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că temperatura atmosferică va avea o tendinţă de creştere în primele 4 zile, apoi vor fi în scădere. Media temperaturilor maxime se va situa între 21 şi 26 grade Celsius, iar a minimelor, între 13 şi 17 grade Celsius.

În săptămâna a doua de iunie, temperatura aerului va creşte treptat până la valori apropiate de cele normale ale perioadei, cu maxime ce se vor încadra între 21 şi 24 grade Celsius şi minime de 14-16 grade Celsius.

Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai ridicată în perioada 1-3 iunie, când şi cantităţile de apă pot fi mai însemnate.

