„Adevărul“ l-a găsit pe românul care protestează în Antarctica: „Să nu uitaţi niciodată aceste emoţii“

O fotografie a devenit virală în ultimele zile. Este cea postată de Vlad Lascoi, de 29 de ani, pe pagina sa de Facebook. Pe o coală albă a scris „PSD = hoţie, neruşinare, Ciuma Roşie“. Tânărul se află în prezent în prezent la bordul unui vas de expediţie în Antarctica. „Vasul pe care lurez este unul de expediţie, o nişă în creştere a croazierelor care, pe timpul verii antarctice, care ţine din noiembrie până în martie, vizitează al şaptelea continent“, ne explică el.

La fiecare 10 zile se îmbarcă pe vas pasageri de toate naţionalităţile din Argentina. Se trece pasajul Drake şi se vizitează Antarctica, iar, uneori, insulele Falkland/ Malvine şi South Georgia.

Scopul expediţiilor este acela de a merge pe urmele marilor exploratori, de a vizita staţiile de cercetare, de a admira colonii de pinguini pe continentul vizitat de o mică parte din omenire.

Jumătate ardelean, jumătate oltean

Vlad Lascoi s-a născut în Orăştie, judeţul Hunedoara. Este pe jumătate ardelean şi jumătate oltean. A studiat la Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi din cadrul Politehnicii Timişoara, dar ale cărei cursuri nu a reuşit să le termine întrucât a ales să plece pe vase de croazieră. „Am ales cariera pe mare în primul rând pentru că îmi place să călătoresc şi să îmi deschid orizontul, în al doilea rând din motive financiare. Poate părea ciudat, dar nu am plătit bani ca să plec pe vapor, am fost selectat doar datorită calităţilor mele“, spune românul.

Primul contract l-a avut în 2011, iar trei ani mai târziu a întâlnit-o pe Silvia, care apoi i-a devenit iubită. A avut ocazia să viziteze jumătate din lume. Sunt plecaţi aproximativ opt luni pe an, iar ziua de muncă se sfârşeşte doar după 10 – 11 ore, indiferent de ziua săptămânii sau dacă este sărbătoare.

Şocul de pe 31 ianuarie a ajuns până în Antarctica

Deşi este atât de mult timp plecat din ţară, în fiecare zi citeşte presa on-line. „Am aflat de intentiile PSD-ului de când preşedintele Klaus Iohannis a fost nevoit să meargă la Palatul Victoria să conducă şedinţa de Guvern în încercarea de a opri iniţial OUG, dar mi-am păstrat calmul şi am zis că nu ar îndrăzni să facă una ca asta poporului român. Pe 31 ianuarie seara, când ajung la birou, am deschis câteva ziare şi am avut aşa un mic şoc.

Natura meseriei mele şi ce-am trăit eu până acuma m-au învăţat să nu fiu surprins de nimic, să găsesc motivele care un sunt evidente întotdeauna pentru acţiuni inexplicabile, dar a avut un mare impact asupra mea când am văzut ce s-a făcut în miez de seară. Cum au ajuns ei să aibă tupeul să dea o lege aşa de controversată când toată lumea e cu ochii pe ei fără să o pună pe ordinea de zi? Cu scuza penibilă ca aşa au fost instruiţi de CSM si CEDO?“, se întreabă el, plin de revoltă.

„Din ce reţin, au încercat în Marţea Neagră să îşi acorde superimunitate, dar prin Parlament, şi tot nu s-au învăţat minte. Pentru că electoratul nostru, veşnic relaxat, şi care lasă de la el. nu a luat măsuri, ba chiar i-a împuternicit prin lipsa de la vot“. Românul spune că aceşti oameni „te pot minţi cu zâmbetul pe buze când stau cu mâna la tine în buzunar“.

„Suntem pe drumul cel bun“

„Lucrând atâta vreme cu vestici, englezi, americani etc am observat ceva. Oamenii de rând îşi cunosc drepturile şi nu le este ruşine să ceară cu voce tare ceea ce cred că li se cuvine, în orice domeniu. Suntem pe drumul cel bun în această privinţă şi cred că, în viitor, ca popor, vom acţiona la nivel de celulă şi vom minimiza acest fenomen al scurtăturilor şi al micii şpăgi care ne trage atât de mult in jos. Ceea se întâmplă în ultimele zile îmi întăreşte această convingere“, crede Vlad Lascoi.

Şi-ar fi dorit ca în aceste zile să fie şi el în stradă, alături de prieteni, dar cum este departe de casă le transmite românilor să nu uite niciodată emoţia acestor zile. „Păstraţi-o cu voi şi aduceţi-vă aminte mai ales acum, dar şi când lucrurile se vor calma. Pentru fiecare român care trăieşte din ură sunt alţi o mie care compensează. Mi-e dor de voi, mi-e dor de casă. Am citit absolut toate mesajele care mi-au fost adresate şi vă mulţumesc tuturor“, transmite el celor de acasă.

