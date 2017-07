Zone albastre ale planetei. Secretul adventiştilor din California, americanii care trăiesc extrem de mult

Biserica adventistă de ziua a şaptea a fost înfiinţată în anii 1840 în acest „buzunar” însorit din California de Sud. Biserica a înflorit în secolul al XX-lea - şi la fel au făcut şi cei 430 de membri ai săi care consideră că sănătatea este esenţială pentru credinţa lor.





Astăzi, o comunitate de aproximativ 9.000 de adventişti din zona Loma Linda formează nucleul zonei albastre a Americii. Ei trăiesc cu circa un deceniu mai mult decât restul americanilor, şi o mare parte din longevitatea lor poate fi atribuită vegetarianismului şi exerciţiilor regulate. În plus, adventiştii nu fumează şi nu beau alcool, scrie Dan Buettner în cartea „Blue Zones: Lessons For Living Longer From The People Who’ve Lived The Longest” (Zone albastre: lecţii de longevitate de la oamenii care au trăit cel mai mult”-nr).