Ziua #12 de protest la Cluj. „Zilele acestea am descoperit în stradă că România are un suflet nou şi o gândire europeană“

Sâmbătă seara, 11 februarie, clujenii ies, din nou, în stradă ca să protesteze legat de modificarea legislaţiei penale şi să ceară demisia Guvernul Grindeanu.

Ce spune ei pe pagina de Facebook ce anunţă protestul de diseară:

„Zilele trec, şi pentru majoritatea dintre noi.. petrecutul serilor în piaţă şi pe străzile oraşului nostru a devenit obişnuinţă. Ieşim în fiecare zi pentru că suntem nemulţumiţi.. Neîncrederea şi neliniştea plutesc în aer..

Nu mai avem încredere în acest guvern şi nici în preşedinţii celor două partide care au format guvernul.. cum am putea ? când ei au câştigat cu un program de guvernare prezentat alegătorilor şi au început primele schimbări cu iniţiative legislative din afară planului de guvernare. Cum putem avea încredere în nişte oameni care spun că nu se află în lucru ordonanţe de urgenţă pentru amnistie şi graţiere şi în ceas de noapte emit OUG 13 într-o şedinţa care nu avea pe ordinea de zi acest subiect ? Cum putem avea încredere în aceşti oameni care deşi au fost aleşi de popor, lucrează pentru popor şi sunt plătiţi de popor.. ignoră şi refuză să dialogheze cu poporul care manifestă în frig ? Cum putem avea încredere în ei când prin OUG 14 nu rezolvă problema ci dimpotrivă lasă în textul legii una din observaţiile CCR astfel încât să existe temei pentru anularea OUG 14 aceast lucru declanşând intrarea în vigoare a OUG 13 ? Cum putem să avem încredere în cineva care afirmă că cunoaşte programul de guvernare "din scoarţă în scoarţă" şi după aceea spune că el nu ştie nimic despre legile mai sus amintite (cu atât mai mult cu cât este şi în conflict de interese)?

Toate acestea şi multe altele ne alimentează neliniştea că persoanele care ocupă acum funcţii de înaltă responsabilitate nu sunt persoanele potrivite. Toate acestea ne mobilizează zi de zi să luăm un pulover în plus şi să petrecem câteva ore în compania altor cetăţeni care sunt uniţi în acelaşi scop.. curăţarea infractorilor din politică românească.

Dar neliniştea nu este doar a noastră.. şi ei sunt neliniştiţi.. Am văzut şi în trecut, când mimau o atitudine de neclintit.. până la urmă chiar şi fără să îşi recunoască greşeală.. au fost înfrânţi şi au dat înapoi. Ei ştiu că acum toată lumea este cu ochii pe ei, şi deşi nu lasă să se vadă.. păşesc atent.. pentru că în urmă cu o săptămână şi-au dat seama cât de singuri pot să rămână. Oamenii aceia care i-au votat şi chiar o bună parte din membrii lor de partid nu împărtăşesc scopurile lor de a introduce abuzurile în serviciu pe ordinea de zi în domeniul public. Toţi aceştia au fost puşi în gardă.. încă câţiva paşi greşiţi.. şi viitorul guvern s-ar putea să le rezolve problemele viitoare construind încă câteva puşcării.

Şi chiar au de ce să fie neliniştiţi, pentru că dacă ei sunt acolo încă maxim 4 ani, noi vom fi aici pentru mult mai mult timp, şi prin manifestaţiile şi activităţiile noastre vom apară statul de drept şi cel mai important, noi nu vom rămâne niciodată singuri..

Zilele acestea am descoperit în stradă că România are un suflet nou şi o gândire europeană. Şi ne-am dat seama că suntem mult mai mulţi decât ne-ar fi venit să credem.. Nu noi am început această lupta.. dar noi ne-am săturat şi vrem să o ducem până la capăt. Cei care au greşit şi urmăresc o agenda politică murdară.. trebuie să plece! Ne vedem în piaţă!“.

Mai puteţi citi:

FOTO VIDEO Circa 3.000 de oameni în ziua #11 de protest, la Cluj: „Suntem mulţumiţi cu atât?”