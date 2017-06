VIDEO Cum să-ţi atragi norocul în viaţă. Paşii simpli explicaţi de un regizor de teatru şi profesor asociat la Cambridge

„Mă gândeam la noroc şi că sunt norocos că sunt acum, aici, la Cluj. Dar cum, de fapt, am ajuns aici? A fost noroc sau altceva?“, astfel şi-a început prelegerea, la TEDxCluj, Paul Bourne, regizor de teatru şi profesor asociat la Universitatea Cambridge.

Şi cu această întrebare începe un lung şir de istorisiri povestite cu mult haz pe scena TEDxCluj de Bourne. Acesta a lucrat pentru BBC, Liverpool Football Club şi McLaren Formula 1 creând punţi între cultură şi economie/antreprenoriat.

Bourne povesteşte că la Belgrad, unde ţinea un workshop despre Aristotel şi Shakespeare, l-a întâlnit pe organizatorul TEDxCluj, însă până să ajungă la Belgrad a trăit multe experienţe interesante pe care le-a câştigat în urma unor întâlniri şi conversaţii întâmplătoare.

„Aristotel zicea: dacă vrei să eviţi criticile nu fă nimic, nu zii nimic, fii nimic! Eu ziceam (n. r. la Belgrad): dacă vrei să faci o diferenţă, zi ceva, fă ceva, fii cineva!“, afirma Bourne la Cluj.

Spunea că a plecat pentru un weekend la Frankfurt şi a rămas vreo 5 ani. Acolo a întâlnit pe cineva care i-a oferit ocazia să lucreze în Italia, apoi în Franţa, Belgia. Un alt exemplu pe care regizorul l-a oferit a fost legat de cafea. Se afla într-o cafenea în Cambridge şi acolo nu se servea sortimentul de cafea pe care şi-l dorea. În schimb, reacţia unuia dintre cei ce aşteptau la coadă, în spatele său, a dus la o discuţie interesantă. Cel care a râs urma să deschidă într-o săptămână o cafenea la Cambridge şi l-a invitat pe Bourne să-i fie client. Acolo, regizorul nu numai că a găsit cafea pe gustul său, ci şi un depozit pe care l-a transformat într-un loc unde azi se ţin reprezentaţii de teatru, recitaluri de poezie şi alte activităţi culturale. În timp, s-au şi ţinut. Bourne a gândit şi coordonat reprezentaţii de teatru acolo. Şi tot acolo a ”dat” peste viitoare joburi: soţul unei doamne din public l-a invitat la New York să îi înveţe pe soldaţi tehnici de comunicare. „Am făcut exerciţii de încredere cu oameni care au arme. Şi mă gândeam: dacă lor le pot preda tehnici de comunicare, pot preda oricui“, spunea Bourne la Cluj.

O altă oportunitate a fost un curs despre cum se poate folosi teatrul în afaceri pe care l-a ţinut în Nashville, curs care i-a adus lui Bourne un premiu pentru workshopul anului. Iar la ceremonia de acordare a acelui premiu s-a întâlnit cu o doamnă din Rusia care l-a invitat la Moscova să ţină un curs. Aceeaşi femeie i-a trimis prin poştă un bilet de avion şase săptămâni mai târziu. Se mira de unde are adresa lui şi datele de contact de care e nevoie pentru completarea unui bilet de avion. Doamna i-a răspuns: „Suntem ruşi. Noi ştim lucrurile astea“.

Şi a plecat la Moscova. De atunci au trecut 15 ani şi a fost şi în Kazahstan, Uzbekistan.

Cafeneaua din Cambridge, în al cărei depozit au loc evenimente culturale, l-a adus la Bucureşti. „Am învăţat că supravieţuirea omenirii, şi a unei specii, depinde de abilitatea acesteia de a improviza şi de a colabora“, le-a mărturisit Bourne clujenilor veniţi să-i asculte.

În aceeaşi cafenea a venit şi Steven Hawking să-i vadă o piesă regizată de el. Tot de acolo a primit o invitaţie spre Slovacia, unde era tipul din Belgrad care l-a invitat la un eveniment unde participa şi organizatorul de la TEDxCluj. Acesta din urmă la întrebat pe Bourne ce ar putea vorbi despre tema din acest an a ediţiei TEDxCluj - Going Beyond - , iar o parte din răspuns a sunat cam aşa:

„Ştiu că inspiraţia te găseşte lucrând, că trebuie să râzi de tine, că dacă e cald în cameră trebuie să deschizi geamul, că un depozit nu trebuie să fie depozit şi că poate fi un loc unde se ţin spectacole, că e grozav să faci cafea, că trebuie să spui ceva, să faci ceva, să fii cineva. Fii norocos!“.

