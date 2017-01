„The Olea Scolarship“, bursa acordată de doi fraţi români la celebra Universitate St. Andrews din Scoţia: „Devenim toţi un pic mai mândri să fim români“

Moştenitorul Coroanei Britanice, Prinţul William, a demarat în 2011 o campanie de strângere de fonduri fără precedent pentru Universitatea „St. Andrews“ din Scoţia, pe care a absolvit-o în 2005. Tânărul membru al familiei regale britanice şi-a propus acum cinci ani, atunci când a participat la ceremonia aniversării a 600 de ani de existenţă a universităţii, să adune 100 de milioane de lire sterline „pentru a investi în oameni şi idei, pentru a ne asigura că cei mai străluciţi studenţi vin la St. Andrews, indiferent de mediul din care provin şi de condiţiile în care trăiesc“.

Au fost impresionaţi de ideea campaniei şi fraţii Bogdan (30 de ani) şi Ovidiu Olea (32 de ani), originari din Cluj, care au absolvit universitatea scoţiană în 2009, respectiv 2007. Ovidiu a terminat cu specializarea Economie şi Relaţii Internaţionale şi a urmat o carieră în domeniul bancar în Londra şi Hong Kong, iar apoi a intrat pe cont propriu în afaceri, investind într-un start-up de tehnologie în domeniul finanţelor. Bogdan a absolvit, de asemenea, Relaţii Internaţionale şi Economie, şi este acum vice-preşedinte la banca Citi în Londra.



Responsabili de bursa la „Computer Science“

„A fost o campanie mare condusă de Prinţul William la împlinirea a 600 de ani de la înfiinţarea universităţii, în urma căreia s-au făcut campanii mai mici. Una dintre acestea, a fost să finanţăm universiteatea cu o anumită sumă pentru a avea numele scris în curtea principală, lângă Centrul de admitere. Apoi am mai donat bani şi pentru alte obiective, dar ne-am gândit că ar trebui să facem ceva mai consistent şi de la o idee la alta ne-am hotărât să finanţăm bursa pentru computer science”, explică Bogdan Olea. Bursa se va acorda în fiecare an de acum încolo şi va fi finanţată de cei doi fraţi.

Astfel, pe lângă bursele „Adobe”, „Benjamin Franklin” (care este unul dintre absolvenţii de onoare ai universităţii alături de Bob Dylan, Dalai Lama sau Severiano Ballesteros), „Hong Kong” sau „TEOFL” sau cele acordate în onoarea Prinţului William şi ale lui Catherine, ducesa de Cambridge, la St. Andrews se va acorda şi „The Olea Scholarship”.

Familia Olea a plecat din Cluj-Napoca la Tokio în 1999, datorită faptului că părinţii au primit o bursă universitară. După doi ani, s-au întors în Europa, în Belgia, unde cei doi fraţi au absolvit liceul la o şcoală internaţională. Apoi, au urmat universitatea St. Andrews, din Scoţia, unde au petrecut patru ani.

„La început a fost foarte greu pentru familia noastră din punct de vedere financiar, mai ales că atunci universitatea nu era gratuită. A trebuit să lucrăm aproape full time. A fost bine că nu a fost concurenţă pentru locurile de muncă, deoarece la St. Andrews merg copiii bogătaşilor care nu au intrat la Oxford sau Cambridge, aşa se zice”, povesteşte Bogdan.

El spune că imaginea românilor în Marea Britanie nu este foarte bună, iar unul dintre scopurile bursei este să permită unor tineri inteligenţi din România să aducă renume bun ţării. „Cu cât sprijinim mai mulţi studenţi de mare calibru în acest domeniu, cu atât creştem şansele pentru îmbunătăţirea brandingului României în străinatate. Este speranţa noastră că aceşti tineri vor impresiona multă lume ca studenţi, şi în viitor ca angajaţi şi manageri, şi în felul acesta devenim toţi un pic mai mândri să fim români”, completează Ovidiu Olea.

Câştigătorul bursei va fi stabilit de către o Comisie desemnată de Universitate. Criteriile pentru obţinerea bursei sunt: să fie cetăţean român cu reşedinţa în România şi să fie acceptat la St. Andrews în anul I la specializarea „computer science”. În plus, „bursa va fi acordată având în vedere nevoile financiare şi valoarea academică a studentului, existând o preferinţă pentru cei care au ajuns în top 50 la olimpiada naţională de informatică în unul dintre cei patru ani dinaintea admiterii la Universitate”, se arată în formularul de aplicaţie . Bursa de 3.000 de lire sterline poate fi folosită pentru cheltuieli de întreţinere, chirie, manuale etc, având în vedere că educaţia este gratuită la St. Andrews pentru cetăţenii din UE. „Bursa se acordă doar pentru anul I de universitate, deoarece atunci cheltuielile sunt mai mari, după acomodare studenţii putându-şi găsi o slujbă part-time. Targetul nostru sunt studenţii inteligenţi care ezită să aplice la St. Andrews din cauza banilor”, explică Ovidiu Olea. Aplicaţiile se pot depune din 1 ianuarie până pe 28 martie 2017 pe site-ul universităţii la secţiunea „Burse” . Aplicaţia se poate depune înainte de a şti dacă ai fost acceptat la St. Andrews, dar obţinerea ei este condiţionată de încadrarea în anul I de studiu. „Am ales computer science pentru că este una dintre cele mai bune specializări pe care le are Universitatea şi o diplomă de la St. Andrews pe acest domeniu asigură un loc de muncă”, susţine Ovidiu.