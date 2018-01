Tânără păcălită să plătească o intervenţie chirurgicală de 3.000 de euro la clinica medicului Lucan: „Alţi medici mi-au spus ulterior că nu era necesară operaţia“

Maria Pop are 24 de ani, este din Cluj şi a fost diagnosticată în 2009 cu sindrom de joncţiune pielo-ureteral. Ea a fost operată în acelaşi an de medicul Mihai Lucan la clinica acestuia, Lukmed.







Tânăra spune că Lucan le-ar fi dat de ales părinţilor între o intervenţie chirurgicală minim invazivă şi una folosind metode clasice chirurgicale, mult mai dureroasă. În primul caz, medicul ar fi precizat că operaţia poate fi făcută doar la clinica sa privată, pentru că Institutul de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) nu ar fi deţinut aparatul necesar.

„Am fost diagnosticată cu sindrom de joncţiune pielo-ureteral, iar când am ajuns cu părinţii la domnul Lucan, printre primele întrebări pe care le-a pus a fost care este ocupaţia lor. Apoi a spus că operaţia va costa 3.000 de euro şi a subliniat că are aparat laparoscopic doar la clinica privată. Şi a mai spus că, dacă vreau să merg la spitalul de stat, mă operează cu tăietură şi că în acel caz trebuie să fie tăiată o coastă ca să ajungă la rinichi. Aşa că bineînţeles am ales varianta să plătim suma pe care ne-a cerut-o”, a afirmat Maria Pop.

Tânăra mai spune că a fost operată noaptea, după ora 00.00, şi că imediat după intervenţia chirurgicală a fost transportată cu ambulanţa, în frig, la ICUTR. La institut, ea ar fi fost dusă în salonul de la mansardă, despre care Lucan ar fi spus că aparţine clinicii sale private.

„Domnul Lucan nu prea ne vorbea”

„M-a operat după miezul nopţii şi era luna octombrie. Prin frig m-a dus cu ambulanţa la spitalul public, de la Lukmed. La spitalul public am stat la terapie câteva zile, apoi am fost dusă într-un salon. Era la mansardă, domnul Lucan spunea că e salonul său privat. Pe lângă asta, mi-a cerut adeverinţă de la şcoală şi bilet de trimitere, chiar dacă am fost operată la privat. Am prins fix perioada în care era internat fostul soţ al doamnei Gabriela Firea. Toată lumea era agitată acolo, era zarvă. Domnul Lucan venea la noi în vizită dimineaţa, doar câte două minute, dar nu prea ne vorbea”, susţine Maria Pop.

„Alţi medici mi-au spus că nu era nevoie de operaţie”

Aceasta a mai afirmat că operaţia ar fi fost urmată de o serie de complicaţii. Mai mult, atunci când ulterior ar fi apelat la alţi medici pentru tratament, i s-ar fi spus că operaţia nu ar fi fost necesară.

„Mi-a pus un stent pentru câteva săptămâni, apoi l-au scos, au spus că a stat suficient. Iar apoi, la următorul control, au zis că trebuie să pună stentul înapoi. Şi când l-au scos din nou, un medic de la ecograf mi-a spus mie şi mamei că primul stent a fost scos prea devreme şi din cauza asta am rămas cu diagnosticul de sindrom de joncţiune pielo-ureteral, la gradul 1 spre 2, exact ca înainte de operaţie. Şi când mergeam la control, era mereu la fel. În sală erau câte 3-4 medici, era o atmosferă în care nici nu-ţi mai venea să pui întrebări. Alţi medici faceau ecografia înainte, el venea doar şi se uita peste hârtia de la ecograf şi ne spunea că e ok, deşi, de fapt nu era în regulă. Şi am început să fac infecţii urinare tot mai des, situaţia era tot mai rea. Am decis să merg şi la alţi medici, aşa că m-am dus la Târgu Mureş, unde am fost consultată. Cei de acolo mi-au dat un tratament şi mi-au spus că se poate trăi cu diagnosticul acesta fără probleme şi că nici nu era nevoie de operaţie”, a explicat Maria Pop.





Medicul Mihai Lucan nu a răspuns întrebărilor reporterului "Adevărul" legate de subiectul pacientei Maria Pop.



Lucan: „E procesul medicinei româneşti”

Curtea de Apel Bucureşti a judecat vineri, 12 ianuarie, contestaţia depusă de DIICOT împotriva deciziei de lăsare în libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat într-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis ca Mihai Lucan să fie plasat în arest la domiciliu. Medicul a declarat că nu este procesul său, ci cel al medicinei româneşti.

„Impresia mea este că procesul nu este procesul lui Mihai Lucan, Institutului de Transplant din Cluj sau a clinicii private. Este procesul medicinei româneşti. Şi poate, cu ocazia asta, şi cu ajutorul dumneavoastrei, trebuie relevat de fapt în ce situaţie se găseşte întreaga medicina românească. Institutul a fost parte unui sistem sanitar. Timp de 20 de ani a fost controlat, evaluat şi, dintr-o dată, în 2016 şi 2017 a devenit un element”, a declarat Lucan, la Curtea de Apel, pentru Mediafax.