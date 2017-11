Senatorul Mihai Goţiu susţine că a fost ameninţat cu moartea pe Facebook

Senatorul USR a mai precizat că acest mesaj reprezintă pentru el ”un motiv în plus de mobilizare civică, pentru a pune punct inclusiv unor asemenea practici de tip terorist”. Totodată, Goţiu susţine că are informaţii potrivit cărora şi alte persoane care s-au implicat în demonstraţiile împotriva Guvernului ar fi primit ameninţări similare.

În opinia sa, o mare parte din vină revine majorităţii PSD & ALDE din Parlament, care ar fi refuzat adoptarea unei propuneri a USR de a transmite un mesaj public împotriva violenţei în politică şi în societate.

Poziţia vicepreşedintelui Senatului României Mihai Goţiu, legată de ameninţările cu moartea primite de el şi alţi cetăţeni români care şi-au anunţat prezenţa la proteste:

”Mesajul de ameninţare cu moartea pe care l-am primit reprezintă o tentativă mizerabilă de intimidare, atât la adresa mea, cât şi a altor cetăţeni ai României care, din câte am aflat, au primit mesaje similare, în încercarea de a bloca exercitarea unor drepturi şi libertăţi constituţionale – libertatea de exprimare, dreptul de a fi informaţi şi de a se asocia liber. Din verificările pe care le-am făcut, cel care a transmis aceste ameninţări se ascunde în spatele unui profil fals de Facebook, ceea ce mă face să cred că nu este o ameninţare a unei persoane «dusă cu pluta», ci că e făcută la comandă, de către cei care sunt deranjaţi de faptul că cetăţenii României au învăţat să-şi exercite drepturile, inclusiv, în stradă. Am mai avut parte de ameninţări similare şi în perioada în care am făcut investigaţii jurnalistice care deranjau diferitele grupuri de tip mafiot, cu ramificaţii în politică şi în afacerile din România. Nu doar că nu m-au speriat acele ameninţări, ci m-au motivat suplimentar, dovedindu-mi că lupt pentru cauze juste. Aceste ameninţări, primite de mine şi de alţi cetăţeni, reprezintă un motiv în plus de mobilizare civică, pentru a pune punct inclusiv unor asemenea practici de tip terorist.



Goţiu a prezentat un printscreen de pe contul său de Facebook în care apare ameninţarea primită

Din păcate, asemenea mesaje transmise, de această dată, în spaţiul public, ajung să fie citite şi de mama mea şi de alte rude, prieteni şi cunoscuţi. Nu atât pentru mine, cât pentru liniştea acestora şi a tuturor cetăţenilor români, voi depune plângere penală la începutul săptămânii viitoare şi mă aştept ca instituţiile statului - şi mă refer aici şi la serviciile speciale care au avut parte de bugete privilegiate în ultimii ani - să facă dovada competenţelor lor şi că nu primesc banii degeaba sau în alte scopuri, să-i identifice pe cei care sunt în spatele ameninţărilor cu moartea şi să-i aducă în faţa justiţiei. Este la fel de grav faptul că orice cetăţean al acestei ţări primeşte asemenea ameninţări, precum este faptul că un reprezentant al cetăţenilor, senator şi vicepreşedinte al Senatului, este ameninţat cu moartea pentru că îşi exprimă public opiniile în favoarea apărării instituţiilor democratice, începând cu Justiţia.



De asemenea, vreau să reamintesc faptul că, recent, majoritatea PSD & ALDE din Parlament a refuzat adoptarea propunerii USR de a transmite un mesaj public împotriva violenţei în politică şi în societate. Acest lucru nu face decât să încurajeze apariţia ameninţărilor cu moartea, de genul celei primite de mine şi de alţi cetăţeni români. Pentru a înlătura suspiciunile că s-ar afla în spatele acestor ameninţări, le solicit public parlamentarilor PSD & ALDE să-şi asume mesajul cerut de USR împotriva violenţei în politică şi să demonstreze astfel că nu trăim într-o ţară cocotieră, a discreţionarismului şi a intereselor mafiote ridicate la rangul de politici de stat”.

