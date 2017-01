Prăpastia între cine sunt şi cine cred românii că sunt. Care sunt consecinţele discrepanţei în plan personal şi naţional

„Punctul de pornire a fost situaţia de la nivel individual. Noi ştim că atunci când apare o discrepanţă între cum suntem şi cum credem că suntem, aceasta este asociată cu o serie de disfuncţii la nivel psihologic, cum ar fi stisfacţie scăzută a vieţii, productivitate mai scăzută, stres mai mare şi aşa mai departe. Am luat ca ipoteză că această discrepanţă care există la nivel individual poate exista şi la nivelul unei ţări, al unei culturi”, a explicat Daniel David pentru „Adevărul”.Astfel, cercetătorii au analizat în ce măsură discrepanţa între modul în care este proiectat caracterul naţional şi cum este acesta în realitate, poate fi asociată cu o serie de disfuncţionalităţi. S-au analizat indicele de dezvoltare umană, satisfacţia în viaţă, gradul de autonomie, indicatorul de pace (predispoziţia a fi mai împăciuitori ca naţiune sau predispoziţia de a accepta războiul şi conflictele).„Am pornit de la articolul publicat în revista Science de Antonio Terracciano, care este coautor la studiul nostru, în care relevă o diferenţă între modul în care se văd oamenii din 46 de ţări/culturi sub aspectul personalităţii şi cum sunt ei de fapt. Noi, pornind de la ce am scris şi în «Psihologia românilor», am vrut să vedem ce implicaţii are existenţa acestei discrepanţe”. Rezultatele obţinute i-au făcut pe psihologi să dea dreptate maximei lui Socrate: „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. „Am descoperit că discrepanţa între personalitatea proiectată la nivel de ţară şi cea reală are cam aceleaşi efecte care se pot observa la nivel individual”, spune David.