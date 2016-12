Mitropolitul Clujului despre Sevil Shhaideh: „aş fi dorit un premier român şi ortodox, pe Vasile Dâncu”

IPS Andrei Andreicuţ a declarat, joi, la întâlnirea pe care o are la fiecare final de an cu jurnaliştii clujeni, că l-ar fi preferat pe Vasile Dâncu în funcţia de premier propus de PSD. ÎPS a fost întrebat ce părere are despre propunerea făcută de liderul PSD - Sevil Shhaideh.

"Dacă e să-mi cereţi părerea mea personală, v-o spun şi pe aceasta. Încă n-o ştim pe doamna care va fi prim-ministru, probabil că e o femeie bună, o femeie pricepută la administraţie. Însă, subiectiv, eu aş fi dorit să fie nominalizat un premier pe care îl cunoşteam şi care era… Se ştie de la sine, mitropolit ortodox fiind, aş fi dorit un premier român şi ortodox. Adică, pe cine, mă veţi întreba. Pe domnul Vasile Sebastian Dîncu, pentru că corespundea din toate punctele de vedere la criteriile pe care le avea în minte dl Dragnea. Sigur, că el a avut un rol deosebit în câştigarea alegerilor, îi respectăm personalitatea, dar făcea mai bine dacă îl numea de pildă pe dl Dîncu”, a spus Andrei Andreicuţ, citat de news.ro. Sevil Shhaideh este propunerea făcută miercuri de PSD-ALDE pentru funcţia de premier, la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.

