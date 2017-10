Mama clujeanului rănit în Las Vegas: „Luca se simte mult mai bine, a fost deconectat de la aparatul ce-l ajuta să respire“

Luca Iclodean, clujeanul rănit în atacul armat din SUA, respiră singur şi starea lui de sănătate e din ce în ce mai bună.

„Îmi pare rău că a durat aşa de mult până să postez noutăţi, dar am fost foarte afectată (n. r. de starea lui Luca). Luca se simte mult mai bine, a fost deconectat, de noaptea trecută, de la aparatul care-l ajuta să respire şi respiră singur. Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi fost alături de noi, sunt de-a dreptul şocată de numărul uriaş de oameni care ne-au contactat şi nu am cuvinte prin care să îmi exprim mulţumirea şi modul în care sprijinul vostru ne-a ajutat. Vă mulţumesc din adâncul inimii“/„Sorry for taking this long for an update but I’ve been a mess lately. Luca is now doing much better, he’s been off the respirator since last night and breathing on his own. Thank you so much for the immense support, I was shocked by the number of people that reached out to us and I have no words to express my gratitude and how it helped us. Thank you from the bottom of my heart“, este mesajul postat de Carmen Iclodean, mama clujeanului rănit în Las Vegas, pe Facebook.

Tatăl clujeanului: „E prima oară când văd românii foarte uniţi în cazul unei persoane necunoscute“

Luca Iclodean este un tânăr de 23 de ani, originar din judeţul Cluj, care s-a numărat printre răniţii atacului armat din noaptea de duminică spre luni, la Las Vegas. Acesta lucra ca şi barman la un festival de muzică country.

„Pe la 11 m-a sunat mama lui, fosta mea soţie. Ea mi-a spus că Luca a fost împuşcat. El a lucrat la concert, e barman. A lucrat în spate, într-o zonă luminată. O fată care lucra cu el, ea a chemat salvarea. Am vorbit cu ea şi l-am auzit pe Luca. El îi spunea să ne spună că e bine. (...) I-a tăiat o treime din plămân”, a declarat Traian, tatăl lui Luca, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.

Acesta a declarat, pentru Mediafax, că a fost foarte uimit de sprijinul venit dinspre români: „Eu am rămas foarte surprins de România pentru că e prima oară când văd românii foarte uniţi în cazul unei persoane necunoscute. El o să vină în concediu în România pentru că moare de drag să meargă în România, iubeşte ţara aia mai mult ca orice. (...) E un copil plin de viaţă, cu un suflet foarte mare şi de abia aşteptăm să îşi revină complet“.

Mama, Carmen Iclodean, a postat, luni, 8 octombrie, pe Facebook, un mesaj prin care spunea că fiul său a fost unul dintre cei peste 500 de răniţi în timpul atacului armat care a avut loc în noaptea de duminică spre luni în Las Vegas. Ea îşi îndemna prietenii şi cunoştinţele să se roage pentru însănătăşirea fiului ei. Luni seara, ea a revenit cu un alt mesaj în care afirma că Luca a fost operat, că glonţul a trecut prin ambii plămâni şi a atins o vertebră. ”Medicul chirurg a fost nevoit să-i scoată 2/3 din plămânul drept, iar Luca este în continuare ventilat mecanic, dar este în viaţă şi ar trebui să se recupereze în timp“, a scris mama românului rănit în postarea de pe Facebook.

Un atac armat a avut loc duminică noaptea la un fetsival de muzică country în Las Vegas în urma căruia au fost ucişi 58 de oameni şi au fost răniţi alţi peste 500.

