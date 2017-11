La Cluj s-a premiat cultura generală. Doi elevi la Matematică-Informatică şi un student la Calculatoare  au câştigat câte 2.500 de lei la Olimpiada CuGET

Evenimentul, desfăşurat sub forma unui spectacol televizat co-produs de TVR Cluj şi care va fi difuzat în luna decembrie pe post, a adus pe scenă 53 de tineri clujeni cu vârste de 14-25 de ani, care s-au întrecut în cunoştinţe de cultură generală în faţa a peste 300 de spectatori.

„Această a treia ediţie a fost un real succes. Cu toate că am crescut complexitatea întrebărilor, tinerii participanţi au fost la înălţime. Din partea întregii echipe AFA îi felicităm pentru rezultate, care ne dau curaj ca pentru ediţia a patra să încercăm să atragem şi mai mulţi tineri din mediul universitar, din categoria 18-25 de ani, unde înscrierile se fac online, şi să încercăm poate chiar să depăşim graniţele oraşului”, a declarat Mihaela Rus, preşedintele Asociaţiei Femeilor de Afaceri Cluj.

Care au fost premiile

Lansat în 2015, CuGeT recompensează cunoştinţele de cultură generală ale tinerilor de 14-25 de ani din Cluj-Napoca cu premii în bani în valoare totală de peste 19.000 de lei. Concursul se desfăşoară anual, în patru etape succesive: etapa pe clasă, etapa pe oraş, semifinala şi finala, organizată sub forma unui spectacol televizat. La ediţia din acest an s-au înscris un număr record de 31 de licee, cu şase mai mult decât anul trecut. Primele trei ediţii s-au adresat, cumulat, unui număr de peste 25.000 de tineri.

Testele din cadrul CuGeT se împart pe trei categorii de vârstă: clasele IX-X, clasele XI-XII şi tinerii de 18-25 de ani. La fiecare categorie, câştigătorul finalei a plecat acasă cu 2.500 de lei, cel de pe locul II cu 1.500 de lei şi ocupantul locului III cu 1.000 de lei. Toţi finaliştii au fost recompensaţi cu câte 100 de lei, precum şi câte un smartwatch oferit de EXIMTUR.

În ce au constat probele

Întrebările din concurs au acoperit arii diverse ale cunoaşterii, de la istorie, geografie şi ştiinţe ale naturii la muzică, film, europenism şi Cluj-Napoca.

„Am aflat de competiţie anul trecut, dar nu am putut participa, însă am vrut neapărat să ajung în acest an. Ideea acestei olimpiade mi se pare foarte bună, motivează elevii să-şi dezvolte cultura generală. (...) Particip la o multitudine de olimpiade şcolare, la tot ce se poate, în diferite domenii. Cea mai bună performanţă a mea? De prin clasa a VI-a am ajuns la olimpiada naţională de Lingvistică aproape anual”, a declarat Antonio Suciu, elev în clasa a X-a la Liceul teoretic „Avram Iancu”, profilul Matematică-Informatică şi câştigătorul locului I la categoria claselor IX-X.

Tot de la profilul Matematică-Informatică, de această dată de la Liceul teoretic „Gheorghe Şincai”, este şi câştigătorul locului I la categoria claselor XI-XII, Alex Cozma. „Am participat la CuGeT şi anul trecut, ca un pariu cu colegii: hai să mergem, să vedem dacă vom câştiga. Spre surprinderea tuturor, am obţinut locul 3 la grupa IX-X. Anul acesta am venit să-mi depăşesc recordul şi sunt foarte mândru că am reuşit să câştig. Cu siguranţă vreau să mai vin la CuGeT”, a spus el. Elev în clasa a XI-a, Alex Cozma este şi voleibalist la la CSS „Viitorul” Cluj şi la „U” Cluj, precum şi membru al lotului naţional de volei masculin.

Ce spune câştigătorul premiului I

„Mi-a plăcut foarte mult ideea Olimpiadei CuGeT pentru că e genul de concurs care foloseşte toate cunoştinţele pe care le acumulezi de-a lungul vieţii, nu-i ceva pentru care să te pregăteşti doar o perioadă limitată de timp. Am participat la orice concursuri când am avut ocazia, iar cea mai bună performanţă pentru mine o reprezintă faptul că am ajuns în etapa naţională în mai multe domenii, cum ar fi limba engleză şi tehnologia informaţiei”, a declarat Mihalis Maer, de 21 de ani, student în anul II la Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi câştigătorul locului I la categoria de vârstă de 18-25 de ani.

Olimpiada CuGeT este un proiect iniţiat de Asociaţia Femeilor de Afaceri Cluj în 2015 şi care a ajuns la cea de-a treia ediţie. Co-organizator: Vitrina Advertising. Co-producător: TVR Cluj.

Proiect realizat cu sprijinul: EXIMTUR. Parteneri oficiali: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Susţinut de: Liberty Technology Park Cluj, WÖRWAG Pharma România şi Nasticom. Cu sprijinul: PaperCups, Madd Electronics Group.