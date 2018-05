Imaginaţia escrocilor nu are limite. Noile metode prin care încearcă să-i păcălească pe cei creduli

Clujeanul Lucian Otvos a postat pe pagina de Facebook Info Trafic Cluj un mesaj în care a semnalat o întâmplare petrecută zilele trecute în parcarea unui centru comercial.

„Salut!

A mai fost cineva abordat de nişte indivizi cu un Logan alb (destul de nou) cu numere de MS pe motiv că vor să-i ofere cadou un set de vase Zepter şi un set de cuţite? Eu am păţit-o azi pe str. Gării, în parcarea de vis-a-vis de Liberty Park. Eram lângă măşină, pregătit să mă urc şi să plec, când în faţa mea a oprit Loganul alb şi a coborât un tip care s-a recomandat că fiind turc cu mama româncă şi care a zis că-mi oferă un cadou cu ocazia zilelor Clujului, mi-a pus în mâna nişte pliante cu ceva reclame şi mi-a zis să deschid portbagajul că-mi aduce cadoul. După asta s-a dus la Logan şi s-a întors cu două cutii care păreau ambalaje de seturi de vase şi cuţite. Între timp m-am urcat la volan şi i-am spus că n-am nevoie de cadoul lui şi trebuie să plec. Am închis portiera, am blocat-o şi am pornit motorul. Tipul s-a întors la Logan, şi-a băgat cutiile în portbagaj şi au plecat.

Nu ştiu ce intenţii aveau, poate că tipul care a coborât din Logan vroia să mă atragă în spatele maşinii mele şi între timp ceilalţi doi să-mi cotrobăie prin măşină după obiecte de valoare, habar n-am. Doar vreau să va atrag atenţia, dacă va întâlniţi cu ei, că sunt cam dubioşi şi să fiţi atenţi”, este mesajul postat de acesta pe Facebook.

Reacţiile nu au întârziat să apară şi mai mulţi oameni au confirmat faptul că s-au întâlnit cu persoanele suspecte. Alţi clujeni au postat fotografii cu maşina şi cu principalul suspect, făcute în parcarea unui centru comercial de la marginea Clujului.

Cu toate acestea, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj spun că nu a fost depusă nicio sesizare în acest sens.

„N-am primit nicio plângere, nu am avut nicio sesizare despre astfel de incidente. Aici este vorba despre abuzuri de încredere, la acest capitol pot fi încadrate. În mod normal, oamenii ar trebui să pună mâna pe telefon şi să sune la poliţie, să ne anunţe, ca să putem efectua cercetări”, a declarat pentru „Adevărul” purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Traian Morar.