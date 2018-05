Idee de business: o familie din România îţi protejează telefonul cu tehnologie americană

„Prin 2009, am început singur, dintr-o joacă. Cred că cele mai faine idei de business vin când ne jucăm. Aveam un iPhone şi voiam să-l protejez de zgârieturi“, povesteşte David Ciupe. I se părea prea fain să-l fi băgat într-o husă şi s-a apucat să caute soluţii.



„Aşa am găsit o firmă din State care oferea nişte folii interesante, folosite şi în industria militară. Am testat produsul lor şi mi-a plăcut, iar asta m-a făcut să încep să comand şi pentru prietenii mei şi să le instalez. Jucându-mă, mi-am dat seama de potenţialul acestui business. Telefoanele smart deveneau din ce în ce mai populare, iar ritmul de avansare a tehnologiei era tot mai accelerat, ceea ce însemna că oamenii vor avea o nevoie din ce în ce mai mare de soluţii de protecţie pentru gadgeturile lor. De-aici am pornit Alien Surface, pe genunchi“, continuă David.

Nu s-au gândit că dintr-o întâmplare totul se va transforma într-o afacere serioasă.

„Credeam că o să ajungem să vindem câteva folii săptămânal. Uitându-ne în spate, ne vine să râdem. Cred că mulţi antreprenori aflaţi la început fac mai mult autocunoaştere decât vânzări. Habar nu au în ce se bagă, dar au intuiţie, dacă nu şi viziune. Nu degeaba se zice că pofta vine mâncând. «Mâncând» am învăţat cu ce se mănâncă afacerile. Aşteptările de la început erau ok pentru acea etapă, dar par hazlii dacă ne raportăm la unde suntem acum. Dar…fiecare etapă are farmecul ei, aşteptările ei, gândirea ei“, explică David.

Cei doi spun că afacerea lor a crescut treptat, fără să facă ceva special. S-au asigurat că au clienţi mulţumiţi. „Pentru noi, cel mai bun mod de a ne ajuta clienţii a fost să ne ajutăm echipa să crească. De asta, am început să investim în echipă“, consideră Roxana şi David Ciupe. Investiţia lor se ridică la câteva mii de euro. Produsele le vând online, pe site-ul pe care David l-a creat singur pe o platformă gratuită, şi pe site-ul unui mare retailer din ţară.

Folia-minune

Materia primă pe care o folosesc la foliile lor o aduc din State şi o personalizează la Cluj. Au ales-o datorită proprietăţilor sale, care - susţin ei - îi asigură o rezistenţă mare la zgârieturi, şi a faptului că păstrează designul original al telefonului.

„Folia de acest gen este folosită şi în protejarea unor echipamente militare, de exemplu elice de elicopter, ca să nu fie zgâriate de nisip, pietriş şi alte elemente din mediu. Asta înseamnă că are o rezistenţă deosebită la zgârieturi. Nu ajută în caz de şocuri majore, dar nicio folie nu te poate asigura în acest caz. (...) Nu îl încarcă, nu îl face butucănos, îi păstrează culoarea pentru care l-ai ales“, explică David.

Cum arată folia FOTO: arhiva personală a Roxanei şi David Ciupe

Folia ce înlocuieşte husa se pliază şi pe suprafeţele curbate - ecran, spate şi pe muchiile laterale ale aparatelor – şi are o aderenţă aparte. „Folia are capacitate de regenerare. Nu e o glumă. Dacă e vorba de zgârieturi mici, folia tinde să îşi revină la starea iniţială în câteva ore sau zile. Acest lucru este posibil datorită compoziţiei“, adaugă cei doi.

Întrebaţi cât de greu e să ai o afacere de calitate în România, cei doi tineri susţin că nu e dificil:

„Cine crede asta, să studieze puţin taxele din Vest. E adevărat, noi ne lovim de alte provocări, mai ales de birocraţie şi mentalităţi învechite. Dar suntem convinşi că ne aflăm în cel mai bun loc posibil ca să facem business. România porneşte de jos, dar direcţia spre care privim este în sus. Nu doar economic vorbind, ci şi în vieţile noastre personale. De fapt, cred că de asta ai nevoie pentru afaceri în România. De un cod moral, spre care să priveşti. De credinţă în Dumnezeu. Cunoştinţele de business nu vor egala vreodată principiile sănătoase de viaţă, chiar şi când cifrele vor spune, aparent, altceva“.

