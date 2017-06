Directorul artistic TIFF, despre concertul de manele: „Eu am o pălărie mică, dar TIFF-ul are o pălărie foarte mare şi sub pălăria asta încap toţi“

Ediţia cu numărul 16 a Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) s-a încheiat duminică, 11 iunie, iar mesajul e unul clar: TIFF e pentru toţi. A spus-o directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov, la Gala de închidere: „Eu am o pălărie mică, dar TIFF-ul are o pălărie foarte mare şi sub pălăria asta încap toţi“.

Au fost 10 zile în care zeci de mii de spectatori din toate colţurile ţării, şi din străinătate, au umplut sălile de cinema ca să vadă filme, unele în premieră, în care curioşii au experimentat proiectul special de Realitate Virtuală de la InfiniTIFF, în care au avut parte de noi secţiuni de filme - erotice şi de comedie, dar şi de proiecţii speciale în biserici, în aer liber şi în săli.

Gala de închidere a TIFF 2017 FOTO: Nicu Cherciu/TIFF

Afirmaţia lui Chirilov a fost făcută în contextul criticilor aduse pentru proiecţia specială a documentarului produs pentru BBC şi numit „Regii manelelor“, de miercuri, 7 iunie, de la Casa de Cultură a Studenţilor, proiecţie urmată de un concert de manele al trupei Kanna Jambe. „Kana Jambe vine cu un concert energic şi ritmuri orientale reprezentative pentru unul dintre cele mai dezbătute fenomene sociale din România post-decembristă“, aşa îl prezentau cei de la TIFF.

Filmul descrie ascensiunea spectaculoasă a manelelor care pot câştiga şi 20.000 de euro pe seară.

„Dacă ar fi să fac o comparaţie cu lumea cinematografică pe Salam îl văd - şi aici probabil o să se scandalizeze mulţi filmmakers - un fel de Quentin Tarantino al muzicii ţigăneşti. Quentin Tarantino ia nişte lucruri pe care le-ai văzut de zeci de ori, de sute de ori şi le transformă îţi dă ceva, îţi dă o energie“, zicea regizorul Liviu Tipuriţă la TIFF Lounge.

Spectatorii s-au distrat de minune la concert, dovadă postarea de pe Facebook a lui Tudor Giurgiu: „Nebunie, haos, dans, energie la The New Gypsy Kings/Regii manelelor. Casa de Cultura a Studenţilor it's on fire la concertul Kana Jambe“.

Imagine de la concertul de după proiecţia documentarului ”Regii manelelor” FOTO: Nicu Cherciu/TIFF

Reacţii

Vestea proiecţiei şi a concertului nu a rămas fără ecouri. Timişoreanul Ciprian Jichici, specialist în tehnologii Microsoft şi unul dintre cei mai buni IT-işti din ţară, s-a arătat foarte revoltat de alegerea organizatorilor TIFF:

„Nişte evazionişti nenorociţi, mână în mână cu nişte (o parte, nu toţi) funcţionari la fel de nenorociţi care îi protejează. (...) Voi ceilalţi, «sala în picioare», vă rog să nu uitaţi că, practic, aţi celebrat faptul că sunteţi nişte proşti care plătesc impozite inclusiv în locul celor pe care i-aţi ovaţionat. În rest, numai de bine”.

Un alt IT, clujeanul Călin Biriş, fondatorul Trililu, Zonga şi LiveRail, crede că proiecţia documentarului a fost o „ispravă“ bună de PR deoarece şi-a atins scopul: a stârnit discuţii.

„TIFF a fost singurul festival cu cohones, care a avut tupeu să scoată «de sub covor» acest element cultural al ţărişoarei noastre. Ne prefacem că manelele sunt ceva ce ascultă doar «ăia»“, mai spune el.

Concluzia? Mihai Chirilov declara la Gala de închidere că documentarul e „teribil de îndrăzneţ“, iar cei din trupa Kanna Jumbe - „nişte muzicieni fantastici“:

„Cred că cel mai greşit, trist lucru care se poate întâmpla la TIFF sau oriunde este să facem confuzia sau, ştiu eu, să privilegiem dictatura culturii înalte în detrimentul culturii pop. (...) Am fost la concertul despre care v-am vorbit, în sala de la Casa de Cultură a Studenţilor, unde am văzut o inimă gigantică de 1.000 de oameni care au strigat după cei de la Kana Jambe: ”te iubesc!”. Vă mulţumesc“, a subliniat acesta.

Imagine de la Gala de închidere a TIFF 2017 FOTO: Vlad Cupşa/TIFF

ALAIN DELON: „TOTUL ÎN VIAŢĂ ÎL DATOREZ FEMEILOR“

Alain Delon, idolul multor femei, a fost unul dintre invitaţii speciali ai ediţiei din acest an a TIFF-ului. Actorul în vârstă de 81 de ani a fost primit cu ropote de aplauze de mii de oameni veniţi din toată ţara să-l vadă atât la proiecţia filmului său, cât şi la Gala de închidere a TIFF, unde i s-a acordat Premiul pentru Întreaga Carieră.



Starul de cinema Alain Delon a fost distins, sâmbătă seară, în cadrul Galei de închidere a TIFF 2017, cu Premiul pentru Întreaga Carieră. În aplauzele îndelungi ale publicului, el a spus că toată viaţa a avut şansa să facă ceea ce şi-a dorit, ceea ce el consideră cea mai frumoasă meserie din lume: actorie. Acesta a fost aplaudat îndelung atâta pe covorul roşu, cât şi pe scenă unde i s-a acordat Premiul pentru Întreaga Carieră.

Distincţia a fost anunţată de Tudor Giurgiu, directorul general al TIFF, iar actriţa Oana Pellea a făcut o scurtă prezentare a acestuia, a cărui fană a mărturisit că este. Înainte de venirea pe scenă a lui Delon, pe marele ecran din sala teatrului s-au derulat câteva secvenţe din mai multe filme ale actorului francez. Acesta a urcat pe scenă în ropote de aplauze. Le-a spus celor din public că este foarte emoţionat şi bucuros. Le-a mărturisit că a avut norocul să aibă ceea ce el a numit cea mai frumoasă meserie din lume: „Sunt foarte emoţionat şi bucuros să fiu aici. Sunt emoţionat - e normal când văd ce primire mi-aţi făcut. Nu cred că o merit şi vă explic de ce: pentru că toată viaţa mea am avut şansa/norocul să fac ceea ce eu consider drept cea mai frumoasă meserie din lume. Meseria mea. (...) Am cea mai frumoasă meserie din lume“.

După primirea distincţiei, o fetiţă i-a dăruit flori, acesta a îmbrăţişat-o şi a sfătuit-o să aleagă o carieră în actorie deoarece „nu e nimic mai frumos“.

Alain Delon la Gala de închdiere a festivalului, alături de actriţa Oana pellea şi Tudor Giurgiu, directorul TIFF FOTO Vlad Cupşa/TIFF

„Nu merg la Cannes. Nu mă mai plac ei pe mine şi nici eu pe ei “

La întâlnirea cu jurnaliştii, Alain Delon le-a mărturisit că l-a impresionat căldura cu care a fost primit la proiecţia filmului său, vineri seara, în Piaţa Unirii din Cluj, căldură de care nu se bucură acasă, în Franţa. „Mi-a făcut plăcere, mai ales că nu se întâmplă asta acasă. Eu sunt mult mai iubit în lume decât în Franţa. Acolo tot timpul am deranjat“, a afirmat el.

Despre rolul pe care l-au jucat reprezentantele sexului frumos în viaţa sa, Delon a declarat:

„Totul în viaţă îl datorez femeilor. Ele m-au creat, ele au făcut din mine un bun actor“. A mai spus că dragostea e cel mai important lucru din lume pentru el. „Ceea ce iubesc mai mult în viaţă e femeia. Femeia e dragoste. Ok? Nu sunt încă gay!“, a ţinut să sublinieze actorul. Legat de cinematografia actuală, Delon a mărturisit că nu-l interesează prea mult şi că nu este fan al Festivalului de la Cannes. „Nu merg la Cannes. Nu mă mai plac ei pe mine şi nici eu pe ei. A devenit un festival de publicitate şi este foarte american. Ce să caut acolo?“, a întrebat acesta, retoric.

Dintre filmele româneşti a văzut filmul „Bacalaureat”, al lui Cristian Mungiu, şi i-a plăcut. A mai vorbit despre colaborarea cu actriţa româncă Elvira Popescu, şi că aceasta a fost una dintre femeile pe care le-a adorat.

ARMAND ASSANTE DESPRE COMPROMISURILE PE CARE LE FAC MARII ACTORI

Starul de cinema Armand Assante, nominalizat de 4 ori la Globurile de Aur, şi-a lansat, în prmeieră mondială, la TIFF filmul „The Wanderers”, în care joacă rolul unui vânător de vampiri. Pelicula este un fantasy-horror, turnat în România şi regizat de Dragoş Buliga. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Assante a vorbit despre provocările meseriei, despre „rolurile care plătesc factura” şi despre obsesia producătorilor pentru profit.

„Pot să spun că în cariera mea am ales cu mare grijă rolurile, iar dacă am nevoie de bani pentru a plăti facturile, fac aceste roluri pentru a mă reîntoarce la ceea ce îmi place să fac. Nu folosesc niciodată un film ca pe un quid pro quo pentru ceea ce eu vreau să fac. Ceea ce vreau eu să fac poate să nu fie interesant pentru finanţator, dar el nu mă poate opri să-mi urmez proiectele, pentru că ştiu, din experienţă, că dacă-mi dedic îndeajuns timp şi energie îmi ating obiectivele, e inevitabil, întotdeauna s-a întâmplat astfel“, a afirmat acesta.

Armand Assante la TIFF Lounge FOTO Marius Mariş/TIFF

Armand Assante a jucat şi în „California Dreamin’ ”, regizat de Cristi Nemescu, care a câştigat premiul „Un certain regard” la Cannes (2007). (Remus Florescu)

