Cultura contează şi la groapa de gunoi. Jazz in The Park, primul festival din România unde capete de afiş concertează pentru defavorizaţii Clujului

După Festivalul Internaţional de Film Transilvania şi cu câteva zile înainte de Electric Castle, Clujul găzduieşte un alt festival pe cât de inedit, pe atât de ingenios prin iniţiativele îndreptate spre comunitate: Festivalul Jazz in The Park. Ajuns la a cincea ediţie, manifestarea aduce la Cluj peste 100 de artişti, nume sonore în lumea jazzului precum: Dhafer Youssef, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Jojo Mayer&Nerve, Skapel, Dario Rossi, Susana Baca.

Concerte la groapa de gunoi a Clujului

Jazz in the Park este primul festival din România în cadrul căruia artişti străini, de renume, vor concerta la groapa de gunoi a Clujului. „E un eveniment foarte important pentru noi chiar dacă e scurt“, spune directorul festivalului, Alin Vaida. Anul trecut au fost la Pata Rât, au discutat cu oamenii legat de ideea unui concert acolo şi au cooptat două persoane de acolo – printre care şi Alex Fechete, celebru prin apariţia sa în acel documentar de la Channel 4.

„Oamenii de acolo trebuie să treacă printr-un proces de integrare. Nu putem să salvăm lumea, dar putem să atragem un pic atenţia. Mesajul nostru este: şi ei sunt parte din comunitate!“, consideră Alin. Iar jazzul e o muzică pentru toţi, continuă el.

Scena de la Pata Rât se va amenaja mâine, iar primul care o va inaugura, de la ora 16.00, va fi Dario Rossi, unul dintre cei mai cunoscuţi şi originali percuţionişti din lume. Înregistrările cu acesta şi cu muzica lui - în realizarea căreia foloseşte obiecte reciclate (ţevi, oale, farfurii) - sunt virale pe internet. Tot acolo vor cânta cei de la „Taraf de Caliu“, grup care a cântat aproape pe toate continentele, iar printre fanii lor declaraţi se numără Yehudi Menuhin, actorul Johnny Depp (alături de care au apărut în filmul „The Man Who Cried“) sau Yohji Yamamoto, renumitul designer de modă. Alături de ei vor concerta cei de la „Hot Club de Cluj“, formaţia de jazz manouche care a câştigat Concursul Internaţional Jazz in the Park 2015.

Concertul ce va închide evenimentul de la marginea Clujului e al celor de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, unul dintre capetele de afiş ale festivalului, care au şi deschis, luni seara, Jazz in The Park 2017.

„Celor de la Barcelona le-a plăcut foarte mult ideea de a susţine un concert la Pata Rât“, precizează Alin Vaida.

Organizatorii au anunţat că mâine vor circula gratuit autobuze care vor duce şi aduce oameni spre Pata Rât. Dus - din Piaţa Cipariu de la orele 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 şi 19.30. Întors – până în zona Pieţei Mărăşti, de la 17.00 şi până la 22.00. În plus, gestul celor de la festival nu se va opri aici, o parte din Fondul Jazz in The Park se va îndrepta spre susţinerea financiară a unor proiecte sociale în această comunitate defavorizată a Clujului.

Intrarea la festival este gratuită, iar cei care vor să doneze o sumă, oricât de ar fi ea, ea se va îndrepta spre Fondul Jazz in The Park.

7 zile, peste 100 de concerte pe 9 scene, în parc, pe mal, la operă, la Pata Rât şi în stradă

Concertul de la Opera Maghiară al trupei Barcelona Gipsy Balkan Orchestra va deschide oficial a cincea ediţie a Festivalului Jazz in The Park.

„Nomazii muzicii jazz şi klezmer aduc influenţe de pe toate colţurile Europei. În plus, organizatorii au anunţat astăzi că formaţia va concerta şi la Pata Rât, marţi, acolo unde sunt deja confirmate alte trei nume. Concerte la Opera Maghiară vor mai avea loc marţi cu avangardistul jazz şi world music Dhafer Youssef şi miercuri cu regina muzicii latino jazz, Susana Baca“, anunţă organizatorii.

Inima festivalului rămâne şi în acest an Parcul Central. Acolo vor fi amplasate trei scene pe care se va concerta vineri, sâmbătă şi duminică. Una dintre acestea va fi scena electro-jazz şi acolo vor performa Jojo Mayer & Nerve, Skalpel, Hidden Orchestra, Niogi & Pete Lockett.

Cele peste 100 de concerte au loc în Parcul Central, la Opera Maghiară – acolo vor fi concerte cu bilete, susţinute de trei dintre cele mai importante nume ale jazzului mondial - , pe malul Someşului – unde va fi Concursul Internaţional Jazz in the Park – şi la Pata Rât.

„Anul acesta festivalul va cuprinde mare parte din oraş, iar reprezentaţii artistice vor avea loc în mai multe zone prin conceptul Jazz in the Street, integrat în festival. Astfel, vom suprinde performance-uri pe bulevardul Eroilor, la Off the Wall, în faţa Operei Maghiare şi în faţa clădirii The Office. În plus, sesiunile de improvizaţie jam session vor avea loc marţi, miercuri şi joi la Blend, la ele vor participa atât muzicienii de la Jazz in the Park, cât şi curioşi dornici să-şi încerce talentul muzical“, aaugă organizatorii.

Intrare, bilete şi Fondul Jazz in the Park

De reţinut e că intrarea la evenimentele festivalului este liberă la concertele din spaţii publice - malul Someşului, Parcul Central, Pata Rât şi din stradă. Cei ce doresc pot cumpăra cel puţin un bilet neobligatoriu de minim 10 lei pentru susţinerea Fondului Jazz in the Park. Anul acesta, Fondul are două direcţii – prima se îndreaptă spre finanţarea a două proiecte de susţinere a comunităţii din Pata Rât, prin finanţarea unor iniţiative educaţionale, sociale şi culturale şi a doua - finanţarea celor mai creative şi practice iniţiative utile oraşului, ca şi anul trecut.

Jazz in the Park Festival este un eveniment realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Bugetul fetsivalului din acest an este undeva la circa 300.000 de euro.

Informaţii complete despre festival, program, parteneri, bilete şi artişti găsiţi pe www.jazzinthepark.ro.





