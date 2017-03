Gigantul Airbus inaugurează o fabrică în România, unde vor fi produse componente esenţiale pentru avioane. „Cel puţin 10 ani vom avea de lucru“

33.070 de avioane noi vor fi produse în următorii 20 de ani, ceea ce înseamnă comenzi de 5,2 trilioane de dolari, o dublare a traficului de pasageri şi o necesitate de 500.000 de noi piloţi.



Aceasta este tendinţa de dezvoltare a industriei aeronautice, conform prognozei gigantului francez Airbus privind piaţa globală de avioane în perioada 2016-2035.

Expansiunea industriei se simte şi într-o comună aflată la circa 45 de kilometri de Cluj-Napoca - Moldoveneşti. Din fabrica ridicată aici de compania belgiană Sonaca, cu o investiţie de 11,8 milioane de euro (în care este inclus şi ajutorul de la Statul Român, de 5,4 milioane de euro) va porni săptămâna aceasta prima şarjă de produse pentru una dintre fabricile Airbus din Europa.



Mai exact, este vorba despre acele şipci din aluminiu, mobile, instalate pe aripile avioanelor şi care au un rol foarte important la decolarea şi aterizarea acestora. Primele linii de producţie au fost puse în funcţiune la jumătatea lunii septembrie 2016, dar acum se va face prima livrare.



„Experţi din Belgia vor verifica zilele acestea dacă produsele respectă standardele de calitate. Dacă totul este în regulă, şipcile vor fi trimse la una dintre fabricile Airbus şi peste circa un an, avionul căruia îi sunt destinate va începe să funcţioneze”, îmi explică managerul general al fabricii, Laurent Maroy.



În spatele lui, într-un colţ al fabricii, stau aranjate pe un raft câteva şipci înfoliate parţial, rezultatul muncii de câteva luni bune ale celor 30 de muncitori angajaţi în prima fază de dezvoltare. Fabrica de la Moldoveneşti va fi inaugurată vineri, 10 martie, în prezenţa ministrului Economiei, Alexandru Petrescu, şi a lui Thomas Baekelandt, ambasadorul Belgiei în România.

Belgienii au pariat pe autostrăzile româneşti

Laurent Maroy, managerul general al fabricii Sonaca din Moldoveneşti, mă întâmpină la poarta fabricii. La cei 38 de ani ai săi, tânărul este uns cu toate alifiile muncii în corporaţie: a lucrat la Poşta Belgiană, la agenţia de consultanţă Deloitte şi la retailerul Mega Image, ocazie cu care călătorea regulat la Bucureşti. S-a mutat la Cluj-Napoca de un an de zile, dar a participat la toate etapele de realizare a investiţiei. „Ne place viaţa în România. Dacă ar fi să îmbunătăţesc ceva ar fi rapiditatea cu care se mişcă administraţia locală”, explică bărbatul.



Întrebat cum s-a ales un loc atât de departe de Cluj-Napoca, el a explicat: ”Sunt două motive principale: terenul disponibil, care a fost cumpărat de Sonaca, şi existenţa forţei de muncă. Politica de recrutare prevede să căutăm muncitori care locuiesc pe o rază de 10 kilometri”.



Fabrica este la 2 minute de autostrada care duce la Cluj-Napoca. ”Am pariat pe această zonă în speranţa că în următorii 5 ani se vor finaliza autostrăzile, produsele noastre fiind tranaportate cu TIR-ul”, spune managerul. În plus, la Cluj-Napoca puţini muncitori mai vor să lucreze pentru salariile practicate în domeniu, dovada fiind Fujikura, a cărei fabrică din oraş a renunţat recent la 3.000 de posturi.

Componentele fabricate la Moldoveneşti vor echipa avioane Airbus A 320. FOTO: planespotters.com

Aripi de Airbus A320

Fabrica este o hală imensă şi foarte curată, delimitată de dungi galbene trasate pe podeaua betonată. Foarte multe rafturi goale sunt amplasate strategic. „Avem două linii de producţie: la una se lucrează cu fibră de carbon sau de sticlă, iar alta este o linie de asamblare a componentei mobile a aripilor avioanelor”, explică Laurent Maroy.



Pe prima linie, materia primă ajunge într-un cuptor uriaş, iar fibra de carbon se mulează formând nişte tije lungi şi dreptunghiulare, care vor ajunge undeva pe aripile avioanelor.



Dacă aţi stat vreodată pe locurile de la geam în zona centrală a avionului, cu siguranăţă că aţi observat că la decolare sau aterizare o componentă a aripilor se ridică sau se coboară. Ei bine, la acea bucată a aeronavei lucrează muncitorii de la Moldoveneşti pe cea de-a doua linie de producţie. Materia primă, aluminiul sau fibra de carbon, vine din Belgia la făbricuţa de lângă Cluj-Napoca şi pleacă sub formă de şipci care vor fi montate pe aeronave Airbus A 320.



„Sunt avioanele acelea cu care operează Wizz Air. Airbus produce în fiecare an 600 de astfel de avioane şi are comenzi pe următorii 10 ani. Deci cel puţin 10 ani vom avea de lucru”, spune, zâmbind, managerul. Airbus A 320 are o capacitate între 100 şi 220 de pasageri, în funcţie de model, şi este folosit pentru operaţiuni scurt şi mediu curier, fiind unul din modelele favorite ale liniilor aeriene low cost (precum Easyjet, Jetblue, US Airways şi Wizz Air), dar şi ale liniilor tradiţionale (precum United sau Air France). „Provocarea la aceste produse este să le faci impecabile.



Dintre cei 30 de angajaţi doi sunt inspectori de calitate care doar asta fac. La fel ca orice parte a avionului şi aceste şipci sunt foarte importante, de aceea nu ne permitem să facem greşeli. Standardul de calitate din fabrică este apropiat de cel din sectorul farmaceutic”, arată Laurent Maroy.



Singurul robot din fabrică dă găuri în şipcile din aluminiu.

Un singur robot şi multă muncă manuală

Sonaca este o companie cu capital majoritar de stat din Belgia care are fabrici, pe lângă cele autohtone, în Canada, Brazilia, China şi acum România. Componentele care sunt realizate la Moldoveneşti se mai produc în China şi în Belgia. Cu toate că sunt montate pe avioane dotate cu tehnologie de ultimă oră, şipcile produse în România sunt realizate în mare parte manual.



”Este un produs care a fost proiectat acum 30 de ani, care se fabrică de prin anii 80. Orice schimbare trebuie acceptată de Airbus şi e mai complicat”, explică Laurent Maroy. Munca principală se realizează la nişte bancuri colorate portocaliu. Lângă acestea, singurul robot din fabrică dă mii de găuri zilnic în şipcile de aluminiu.



„Nu chiar toate găurile pentru că unele trebuie aplicate la unghi imposibil pentru un robot. Mare parte din muncă se face manual. Vă imaginaţi cât ar costa în Belgia o astfel de muncă”, adaugă Laurent Maroy. Aflăm şi principalul motiv pentru care a fost aleasă România, dar nu singurul, spune managerul, a mai contat „subvenţia de la stat, pregătirea muncitorilor şi faptul că aceştia au o mentalitate bună, universităţile din Cluj, aeroportul internaţional, apropierea de graniţă şi de autostrăzi”.



Pentru a intra în producţie un muncitor are nevoie de 3 luni de training, apoi de încă 3 ani pentru a ajunge la productitivatea pe care o au belgienii. În ceea ce priveşte salariile, managerul spune: „Oamenii fără experienţă vor primi salariul minim. După 3 luni de probă, dacă muncitorul se adaptează, salariul poate fi mărit substanţial. De asemenea, la sfârşit de an toţi muncitorii sunt evaluaţi din punct de vedere al performanţei şi al salariului. În medie, însă vorbim de un salariu un pic mai mare decât ceea ce oferă alte companii, dar nu cu mult pentru că nu dorim să creăm discrepanţe mari. Există însă şi alte avantaje precum asigurarea medicală completă”.



Dintre cei 30 de angajaţi 80% au experienţă în industrie şi 20% sunt tineri fără experienţă. De asemenea, mai sunt angajaţi 5-6 ingineri. Până la finalul anului vor fi circa 70 de muncitori, iar în următorii ani se va atinge capacitatea ideală de 200-250 de muncitori. Fabrica va trebui să livreze la fiecare două săptămâni, componentele pentru aripile unui avion.

Prima şarjă de şipci pentru aripi de Airbus A 320 va fi livrată săptămâna aceasta.





„Airbus are comenzi pe viitorii 10 ani”



Laurent are numai cuvinte de laudă despre muncitorii din România: „Oamenii învaţă mai repede comparabil cu muncitorii din China de exemplu. Nivelul lor de performanţă este corespunzător pentru faza în care ne aflăm, nu sunt la nivelul belgienilor, dar în 2-3 ani vor ajunge acolo. Sunt oameni serioşi, nu avem o rată mare de renunţare şi nici de abseteism”. Managerul va trece săptămâna aceasta printr-o mare încercare – după aproape o jumătate de an va fi evaluată prima şarjă de produse pentru Airbus.

„În primul rând trebuie să demonstrăm că putem produce la standardul de calitate cerut. Primul test este şarja pe care o vom livra săptămâna aceasta. Va veni o echipă din Belgia pentru a evalua dacă nivelul calitativ este corespunzător. Al doilea pas este să obţinem noi contracte, iar pentru aceasta trebuie să dovedim că în România se poate face un produs bun, cu calitatea bună la un preţ corect.”

Dacă Laurent Maroy va reuşi să le demonstreze şefilor că la Moldoveneşti se poate produce la calitatea belgiană şi preţuri româneşti, ţara noastră se va afla pe harta unei industrii care cunoaşte o dezvoltare extraordinară. Sonaca a cumpărat deja terenul pentru o nouă fabrică, vis-a-vis de cea care se inaugurează vineri. Au fost făcute deja demersurile pentru noul proiect.

„Sectorul aeronautic, şi mai ales când vorbim de aeronavele cu rază scurtă de acţiune precum Airbus A320 sau Boeing 737, se extinde şi e uşor de înţeles de ce: oamenii călătoresc din ce în ce mai mult cu avionul nu numai în Europa, dar mai ales în Asia, în America de Sud, începe un pic şi în Africa. Airbus are comenzi pe viitorii 10 ani, aceasta înseamnă că trebuie să accelerăm producţia”, a concluzionat Laurent Maroy.

